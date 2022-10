World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships переименовали в России

Петербургская студия Lesta Games сообщила о том, что в России начался ребрендинг игр Wargaming. Компания на протяжении полугода занимается поддержкой трех проектов для ПК и смартфонов. Таким образом, игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz будут издаваться под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Также переименуют и клиента — Wargaming Game Center станет Lesta Game Center. Также будут изменены все сайты этих игр.