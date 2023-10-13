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Сегодня, 14:35

World of Warcraft, StarCraft, Diablo и другие игры Blizzard будут принадлежать Microsoft?

Богдан Виноградов
Корреспондент
Активы, которые получит Microsoft в результате сделки.
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Многострадальная попытка Microsoft купить Activision Blizzard наконец-то приблизилась к завершению. Британский антимонопольный орган объявил, что не имеет претензий к сделке — для этого Microsoft пришлось расстаться с правами на облачный стриминг игр Activision Blizzard в пользу Ubisoft.

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Это было последним крупным препятствием, и теперь о завершении сделки может быть объявлено даже сегодня, спустя почти два года после ее изначального анонса. После этого Microsoft будет обладать множеством новых активов — от франшиз Diablo, Warcraft и Starcraft до серии Call of Duty.

Источник: TG-канал
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