World of Warcraft, StarCraft, Diablo и другие игры Blizzard будут принадлежать Microsoft?

Многострадальная попытка Microsoft купить Activision Blizzard наконец-то приблизилась к завершению. Британский антимонопольный орган объявил, что не имеет претензий к сделке — для этого Microsoft пришлось расстаться с правами на облачный стриминг игр Activision Blizzard в пользу Ubisoft.

Это было последним крупным препятствием, и теперь о завершении сделки может быть объявлено даже сегодня, спустя почти два года после ее изначального анонса. После этого Microsoft будет обладать множеством новых активов — от франшиз Diablo, Warcraft и Starcraft до серии Call of Duty.