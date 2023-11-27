Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:45

Йеннифэр и Лара Крофт стали самыми сексуальными героинями для российских геймеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
Witcher 3.
Фото CD Projekt Red
Telegram Дзен

Появился топ самых красивых, по мнению российских игроков, героинь в играх.

Witcher 3.
Фото CD Projekt Red

Топ-3 гордо заняли две красотки из вселенной Ведьмака — Йеннифэр и Трисс на первом и третьем месте соответственно. Поделила двух соперниц за сердце Геральта расхитительница гробниц Лара Крофт — она заняла второе место.

Tomb Raider.
Фото Square Enix

Среди девушек-геймеров тоже провели опрос. Прекрасная половина игрового сообщества считает, что самым красивым героем игр является Геральт, а за ним с небольшим отставанием идут капитан Шепард из игровой серии Mass Effect и Леон Кеннеди из вселенной Resident Evil.

Resident Evil.
Фото Netflix
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»
Салах назвал трех футболистов, с которыми хочет поиграть в одной команде
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Появилась точная дата премии The Game Awards 2023 — на ней покажут много новинок и GTA 6