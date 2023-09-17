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Сегодня, 17:40

YouTube не будут блокировать в России — по крайней мере, пока что

Владислав Шалганов
Корреспондент
YouTube.
Фото Google
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Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России пока не будут блокировать YouTube.

«На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово «пока» здесь ключевое» — сказал Хинштейн.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин также добавил, что на данный момент блокировка YouTube принесёт больше вреда, чем пользы. Он также заявил, что у российских блогеров на видео-хостинге YouTube «нет будущего».

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