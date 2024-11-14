Путин помог? YouTube начал работать без замедления на смартфонах

14 ноября, 22:40
Крупные российские новостные Telegram-каналы сообщают о прекращении замедления видеохостинга YouTube на смартфонах и планшетах. Сервис перестал замедляться российскими мобильными операторами.
Интересно, что YouTube на мобильных устройствах нормально заработал спустя несколько часов после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал разобраться в сложившейся ситуации с YouTube.
Совпадение это или президент действительно посодействовал в том, чтобы сервис перестали замедлять хотя бы на мобильных устройствах — неясно. Но на ПК ситуация пока не изменилась — YouTube по-прежнему работает с перебоями.