Ютубер научился профессионально играть в Counter-Strike: Global Offensive при помощи геймпада

Пользователь с ником iHardScope опубликовал в видео, в котором показал, как правильно играть в Counter-Strike: Global Offensive при помощи геймпада.

Таким способностям могут позавидовать даже игроки с самыми передовыми игровыми девайсами — ютубер уверенно убивает врагов из AWP без прицела, использует распрыжку и даже умудряется убивать врагов при помощи ножа.

Секрет такого успеха парень объясняет тем, что провел в игре с геймпадом более тысячи часов — именно благодаря этому он научился так хорошо играть.