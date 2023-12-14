Ютубер посетил места из GTA 6 в реальной жизни

Джоэл Франко продемонстрировал, насколько точно Rockstar удалось воссоздать Южную Флориду в трейлере GTA 6.

Для видео Франко отправился в реальные места, показанные в трейлере — Майами-Бич, национальный парк Эверглейдс, архипелаг Флорида-Кис, а также разные районы Южной Флориды. Там парень делал снимки и видео, которые позже сравнил с кадрами из трейлера игры.

Филадельфия. Фото Джоэл Франко, Соцсети

Оказалось, что некоторые локации воспроизведены настолько точно, что даже дома в игре и в реальной жизни расположены на одном и том же месте. Культовая Оушен Драйв выглядела также, как в трейлере до начала пандемии коронавируса — сейчас дорога там стала однополосной.

Филадельфия. Фото Джоэл Франко, Соцсети

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.