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26 октября, 11:04

За фаталити в Mortal Kombat 1 придется платить — геймеры в гневе

Владислав Шалганов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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NetherRealm очень сильно разочаровали своих фанатов новостью о том, что в Mortal Kombat 1 появятся платные фаталити.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Новые добивания, как сообщили разработчики, будут приурочены к Хэллоуину и выйдут уже 27 октября. После подобного анонса на студию посыпались гневные комментарии от игроков — многие жаловались на «откровенную наглость» NetherRealm, которая не только просит за игру 70 долларов, но и внутри самой игры активно агитирует платить за косметические предметы, костюмы и персонажей.

Райден в&nbsp;Mortal Kombat 11. Что происходит в Mortal Kombat 1 — объясняем сюжет игры

Ответа студии на гневные комментарии игроков пока нет.

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