За фаталити в Mortal Kombat 1 придется платить — геймеры в гневе

NetherRealm очень сильно разочаровали своих фанатов новостью о том, что в Mortal Kombat 1 появятся платные фаталити.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Новые добивания, как сообщили разработчики, будут приурочены к Хэллоуину и выйдут уже 27 октября. После подобного анонса на студию посыпались гневные комментарии от игроков — многие жаловались на «откровенную наглость» NetherRealm, которая не только просит за игру 70 долларов, но и внутри самой игры активно агитирует платить за косметические предметы, костюмы и персонажей.

Ответа студии на гневные комментарии игроков пока нет.