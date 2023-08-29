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Сегодня, 21:19

За разбитый в гневе монитор москвичке придется заплатить 25 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Монитор.
Фото Freepik
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В интернете появилось видео, на котором запечатлена ярость посетительницы компьютерного клуба. Девушка устало снимает наушники, подхватывает один из мониторов, несет его к стойке администратора — и разбивает его вдребезги.

В некоторых источниках пишут, что к такому поступку ее подтолкнул проигранный матч в Dota 2, но поверить это трудно. Также сообщается, что она пообещала посетить врача и подлечить нервы.

Так или иначе несдержанной даме придется заплатить компьютерному клубу 25 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.

Источник: TG-канал Двач
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