За разбитый в гневе монитор москвичке придется заплатить 25 тысяч рублей

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ярость посетительницы компьютерного клуба. Девушка устало снимает наушники, подхватывает один из мониторов, несет его к стойке администратора — и разбивает его вдребезги.

В некоторых источниках пишут, что к такому поступку ее подтолкнул проигранный матч в Dota 2, но поверить это трудно. Также сообщается, что она пообещала посетить врача и подлечить нервы.

Так или иначе несдержанной даме придется заплатить компьютерному клубу 25 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.