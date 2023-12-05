Заглавной песней трейлера GTA 6 стал хит 1989 года

Игрокам пришлась по душе песня из трейлера GTA 6, однако не все знали, кто ее исполнил и о чем она была.
Саундтреком для трейлера стала композиция 1989 года от музыканта Тома Петти — Love Is a Long Road.
В ней Петти рассказал трагичную историю о неудачной любви — отношениях, которые, несмотря на трудности и препятствия, не удалось сохранить и удержать. Возможно, что подбор такой композиции не случаен и в сюжете GTA 6 нас тоже будет ждать несчастная любовная история двух преступников.
Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.