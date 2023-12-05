Заглавной песней трейлера GTA 6 стал хит 1989 года

Игрокам пришлась по душе песня из трейлера GTA 6, однако не все знали, кто ее исполнил и о чем она была.

Саундтреком для трейлера стала композиция 1989 года от музыканта Тома Петти — Love Is a Long Road.