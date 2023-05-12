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Сегодня, 16:12

Законопроект о проведении «Игр будущего» внесли в Госдуму РФ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комитет Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту подготовил законодательную базу для развития в России инновационных видов спорта и проведения «Игр будущего», которые пройдут в Казани в феврале 2024 года.

«Это будут новые дисциплины, включающие современные технологии, цифровую среду и физическую активность. Законопроект 12 мая был внесен в Госдуму. Он содержит комплекс положений, принятие которых необходимо для успешного проведения «Игр будущего» и продвижения соревнований на международной арене», — говорится в заявлении комитета.

Как отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, принятие этого законопроекта сможет закрепить роль России как страны-основателя нового международного спортивного соревнования. Нормы законопроекта станут образцовой моделью для проведения Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в будущем за рубежом.

Первые киберспортивные «Игры будущего» будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Призовой фонд соревнований составит 25 миллионов долларов.

В «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах.

Киберспорт
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