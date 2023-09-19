Женские персонажи в Mortal Kombat 1 заставили геймеров тосковать о старых играх

Mortal Kombat 1 снискала одобрение игроков — если, конечно, не считать скандала с отключенными для России и Белоруссии серверами. Но некоторые игроки уже сейчас ностальгируют по старым-добрым временам, когда женщины в играх были красивее, а их наряды — гораздо более откровенными.

Милина из Mortal Kombat 9. Фото NetherRealm Studios

Впрочем, нашлось и немало желающих посмеяться над этой точкой зрения — дескать, если человек так сильно «убегает» в компьютерные игры, чтобы всерьез беспокоиться о таких вопросах, то с его жизнью явно происходит что-то не то.