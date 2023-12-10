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Сегодня, 22:14

Животные подают иск на GTA 6? В Сети шутят над Джокером из Флориды

Владислав Шалганов
Корреспондент
Florida Joker.
Фото Dexerto
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Обращение Джокера из Флориды вызвало волну насмешек над известной фрик-звездой штата.

GTA 6. Флоридский Джокер требует у Rockstar больше миллиона долларов за использование своего образа в GTA 6

Геймеры со всего мира начали создавать посты, в которых от лица различных животных, показанных в трейлере, требовали от студии компенсации за моральный ущерб и использование своей внешности без разрешения.

Петиция от озлобленной чихуахуа.
Фото Twitter

На видео «Флоридского Джокера» даже ответил Роджер Кларк — актер, подаривший голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2:

«На твоем месте я бы попытался каким-то образом воспользоваться известностью, которую они тебе подарили, а не пытался их засудить. Люди пытаются сделать это десятилетиями и никто до сих пор так и не смог их победить», — заявил Кларк.

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