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Сегодня, 22:55

Зимбабве обогнало Россию в скорости мобильного интернета

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Россия выпала из топ-100 рейтинга стран с самым быстрым мобильным интернетом. К счастью, дело не в том, что у нас скорость стала хуже — просто в других странах она стала лучше.

Первые три строчки рейтинга занимают богатые арабские государства: ОАЭ, Катар и Кувейт. Сразу за ними следуют Китай и Норвегия.

Сим-карта. Цены на мобильный интернет станут заметно дороже

Россия же располагается на 102 месте, обидно уступая не только соседям по СНГ вроде Армении и Узбекистана, но даже Зимбабве — эта африканская страна значительно улучшила качество мобильной связи за последний год.

Источник: speedtest.net
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