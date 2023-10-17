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Сегодня, 15:06

Золото, бриллианты и розовый цвет — для Инстасамки собрали ПК за 23 миллиона рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Тот самый компьютер.
Фото Инстасамка
Тот самый компьютер.
Фото Инстасамка
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Весьма известной блогерше, которая пробовала себя и в амплуа певицы, Инстасамке, подарили компьютер — да не простой, а за 23 миллиона рублей. Явно шикарный по характеристикам системный блок выглядит необычно.

Тот самый компьютер.
Фото Инстасамка

Логотип INSTASAMKA выложен из бриллиантов, а сверху нависает зеркало. В целом сборка скорее напоминает какой-то музыкальный инструмент.

Обложка клипа &laquo;СКА-Хабаровск&raquo;. «СКА-Хабаровск» выпустил пародию на клип популярной певицы Инстасамки

Такой щедрый подарок девушке сделал ее муж совместно с блогером Nemifist. Сама Инстасамка вспомнила, как в 14 лет сидела за маминым компьютером, который перегревался от задач вроде «посмотреть сериал» или «поиграть в GTA или Sims». Что же, с новым ПК таких проблем у нее явно не возникнет!

Источник: Lenta.ru
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