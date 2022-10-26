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Сегодня, 11:57

Zoner назвал фаворитов на IEM Rio Major 2022

Виктория Кравченко
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Профессиональный тренер и бывший наставник DreamEaters по дисциплине CS:GO Александр zoner Богатырев рассказал, кого считает кандидатами на победу на IEM Rio Major 2022.

«Главные фавориты на победу на IEM Rio Major 2022 — Natus Vincere, FaZe и Cloud9. Но мне хочется, чтобы мейджор выиграла «темная лошадка», про которую никто и подумать не мог, что команда может даже дойти до финала», — цитирует Богатырева Cybersport.metaratings.ru.

IEM Rio Major 2022 пройдет с 31 октября по 15 ноября.

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KENSI назвал фаворитов Challengers Stage на IEM Rio Major 2022