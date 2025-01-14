Ответ на загадку дня в Zoo на 14-15 января уже в свободном доступе

Сегодня, 19:10
Делимся ответом на загадку дня в кликере Zoo 14-15 января.
Верный ответ: flamingo
Кликер, в котором пользователям предлагается ухаживать за животными, развивать виртуальный зоопарк и участвовать в разнообразных активностях. Конечно, участники игры надеются не только хорошо провести время, но и подзаработать — в конце концов, токены и аирдроп здесь тоже никто не отменял.
Загадка представляет собой одну из активностей Zoo, за которые предусмотрена награда. Пользователям предлагается отгадать, о каком животном идет речь, и вписать это слово в поле для ответа.
Проще не придумаешь: запускается кликер через Telegram, а нужную вам активность можно найти в разделе «Задачи». Не забывайте, что ответ вбивается на английском языке ровно до 19:00 по Москве.