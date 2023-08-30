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Сегодня, 13:40

Звуки керамической клавиатуры помогут геймерам успокоиться

Богдан Виноградов
Корреспондент
Один из наборов Cerakey.
Фото Cerakey
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Появилось видео использования механической клавиатуры с керамическими клавишами. Что и говорить, звучит она очень приятно — мягкие постукивания напоминают о падающих на крышу каплях дождя. Возможно, это поможет геймерам успокоиться, многие из которых склонны нервничать во время неудач.

Цена удовольствия немаленькая — 149 долларов за набор без учета самой клавиатуры. На своем сайте производители утверждают, что их продукт отличается повышенной прочностью, приятен на ощупь и хорошо работает с подсветкой.

Источник: Пекарня
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