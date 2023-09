Игры с PS4 и PS5, вышедшие на ПК: Spider-Man, The Last of Us и не только

Рано или поздно крупные игры Sony добираются до ПК. Долгое время Sony отказывалась «делиться» своими хитами с другими платформами. Однако с недавнего времени руководство поменяло свое мнение и теперь бывшие эксклюзивы с PS4 и PS5 начали появляться на ПК. Собрали для вас десять самых заметных «переходов» между данными платформами. Содержание статьи Скрыть 1. Horizon Zero Dawn

2. Days Gone

3. God of War

4. Marvel's Spider-Man

5. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

6. The Last of Us

7. Uncharted 4: A Thief's End

8. Death Stranding

9. Journey

10. Nioh и Nioh 2 1. Horizon Zero Dawn Первым крупным эксклюзивом Sony, выпущенным на ПК, стала Horizon Zero Dawn. И хоть слухи о готовящемся переносе появились раньше официального релиза, долгое время это казалось неудачной шуткой. Но по итогу тайтл все же добрался до новой платформы, пусть и с явно завышенными системными требованиями. Фото Guerrilla Games Геймеры смогли насладиться хорошей историей в любопытном сеттинге, необычными противниками, комплексным геймплеем и классным визуалом. Отдельное удовольствие состояло в том, чтобы при помощи лука разбирать на детали гигантских противников. Не менее интересен и лор, в котором человечество вернулось к племенному строю, а всех животных заменили роботы-динозавры. Для полноты картины не хватает лишь порта второй части. 2. Days Gone Тема зомби-апокалипсиса очень хорошо раскрыта в играх. Но даже несмотря на избитость жанра, студии Bend Studio удалось выпустить оригинальный и самобытный тайтл по данной тематике. Days Gone выделяется не только харизматичным главным героем и атмосферой байкерского приключения, но и проработанными персонажами и крепким сюжетом про поиски пропавшей жены. Также геймерам придется прокачивать свой мотоцикл, сражаться против бандитов и неоднократно удирать от толпы оживших мертвецов. Фото Bend Studio Изначально Days Gone выходил как полноценный эксклюзив. Но результаты продаж и прохладный прием со стороны критиков разочаровали руководство Sony. Из-за этого вторую часть отменили, команду отправили на другой проект, а саму Days Gone портировали на прочие платформы. ПК-боярам игра понравилась сильнее, о чем говорят отзывы в Steam и петиция о требовании продолжения. 3. God of War Долгое время кровавые похождения Кратоса ограничивались лишь пантеоном Древней Грецией и оставались доступны только на консолях. Однако затем серия подверглась значительным переменам. Усилиями команды Santa Monica Studio брутальный герой переехал в Скандинавию, обзавелся сыном, дополнил геймплей новыми механиками, а тон повествования стал более зрелым. Фото Santa Monica Studio В январе 2022 года вся эта красота добралась до персональных компьютеров. После этого те геймеры, у кого нет PS4 или PS5, наконец-то смогли погрузиться в зрелищное и масштабное приключение с эпичными драками и драматическими эпизодами. Остается надеяться, что и Ragnarok не затянет со статусом эксклюзива. 4. Marvel's Spider-Man Серия Batman Arkham считается лучшей игровой адаптацией комиксов про супергероев. Поэтому студия Insomniac Games начала работу над Marvel's Spider-Man, не став ничего выдумывать, а просто адаптировав их геймплейную основу и разбавив новыми фишками. В результате получился качественный проект про геройскую и человеческую стороны жизни Питера Паркера. Фото Insomniac Games И на радость миллионам пользователей в августе 2022 года игра потеряла статус эксклюзива. Качество порта получилось отличным, поскольку оно могло похвастаться хорошей оптимизацией, отсутствием багов, сюжетными дополнениями и улучшенной картинкой. Теперь насладиться шикарными полетами по Нью-Йорку на паутине и избивать преступников под шуточки Человека-Паука смогли владельцы клавиатуры и мыши. 5. Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man: Miles Morales изначально создавался как спин-офф игры 2018 года, призванный заполнить релизное затишье во время разработки полноценной второй части, а также продемонстрировать технологическую мощь PS5. Однако единственное, что намекает на подобное, это его небольшая продолжительность. Во всем остальном приключения нового паучка Майлза Моралеса выполнены на высшем уровне. Тут и уже знакомый геймплей, и парочка новых механик, и зимний Нью-Йорк, и шикарные полеты. Фото Insomniac Games И как в случае с оригиналом, на ПК игру перенесли в лучшем виде. Заодно проект получил поддержку технологий NVIDIA DLSS 2 и DLSS 3, а также повышенное качество изображения, уменьшенную задержку NVIDIA Reflex и технологий масштабирования AMD FSR 2.1 и Intel XeSS. Благодаря этому Miles Morales то и дело демонстрирует красивые виды, которые так и хочется поставить на рабочий стол. 6. The Last of Us Один из главных хитов Sony просто не мог проигнорировать последнюю итерацию PlayStation. Специально для PS5 пришлось выпускать полноценный ремейк оригинальной The Last of Us, подтянув его качество до современных стандартов. Что, правда, не избавило итоговый результат от противоречивой реакции пользователей: видимых изменений оказалось минимум, багов же, наоборот, было полно, хромала и оптимизация, да и ценник кусался. Фото Naughty Dog И именно эта версия вышла на персональные компьютеры, что закономерно привело к ее критике. Качество адаптации не спасали ни подтянутая картинка, ни лучший звук, ни ряд геймплейных улучшений и дополнительных настроек графики. Дополнялось все высокой стоимостью. Однако TLoU слишком эпохальная игра, чтобы из-за этих недостатков не ознакомиться с ней. 7. Uncharted 4: A Thief's End Uncharted 4 считается пиковым моментом развития серии про приключения Нейтана Дрейка. В ней рассказывается про то, как знаменитый авантюрист пытается жить спокойной жизнью. Но все катится под откос, когда объявляется брат, из-за чего герои вновь оказываются втянуты в поиски артефактов. Фото Naughty Dog В итоге получилась взрослая история про личные ценности, желания и любовь, органично вписанная в атмосферу зрелищного и веселого боевика. Потому не удивительно, что Sony решила «отправить» на ПК именно эту часть серии, дополнительно прокачав ее графическими улучшениями и подтянув оптимизацию. 8. Death Stranding Сюжет этого проекта от одного гениального геймдизайнера получился крайне запутанным, порождая многочисленные споры о происходящем на экране. Необычная вариация глобальной катастрофы, комплексный геймплей и многочисленные знаменитости позволили Кодзиме сделать очередный шедевр. Фото Kojima Productions Не менее запутанная ситуация случилась и с его эксклюзивностью. Изначально Death Stranding подавался как временный эксклюзив для PS4. Затем данную плашку убрали, а в рекламе начали говорить про полную эксклюзивность тайтла и его недоступность для владельцев других платформ. Однако не прошло и года после релиза на консолях, как симулятором курьера могли наслаждаться ПК-бояре. 9. Journey Необычное приключение было тепло встречено игровым сообществом. Авторы заложили в свое творение глубокий смысл. При этом повествование не загоняло геймеров в жесткие рамки, а оставляло простор для собственных трактовок. Фото Thatgamecompany А еще прохождение Journey выделялось своей медитативностью: во время подъема на гору под красивую музыку и шикарные виды можно было отвлечься от лишних мыслей и просто наслаждаться процессом. В 2019-м игре улучшили визуал, добавили поддержку мультиплеера и выпустили на ПК. И даже с клавиатурой и мышкой платформер полностью сохранил оригинальное обаяние. 10. Nioh и Nioh 2 Дилогию Nioh многие считают идеальным клоном Dark Souls, авторы которого лучше всех ухватили и развили идеи, сделавшие серию «Темных душ» культовой. Более того, разработчики не ограничились простым заимствованием, а добавили оригинальные наработки. Фанатам жанра данные игры могут предложить сеттинг средневековой Японии, высокую сложность и проработанный геймплей. Фото Team Ninja Обе части хардкорного экшена сначала выходили на консолях Sony, а затем через некоторое время появлялись на компьютерах. Причем на старте порты «отличались» постоянными вылетами и неприятными тормозами. Со временем все проблемы устранили, и теперь ничто не мешает насладиться самурайскими приключениями. А поскольку тайтлы слабо связаны друг с другом сюжетно, поэтому начинать можно с любой части.