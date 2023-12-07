Худшие видеоигры 2023 года: их ненавидят и игроки, и эксперты

2023-й запомнится как один из лучших в истории индустрии. Однако периодически все же случались и провалы, которые затерялись на фоне хитов. Но мы не забыли и в данном материале собрали 10 худших игр уходящего года.
— Дата выхода: 25 мая 2023 г.
— Жанр: action-adventure
— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch
— Оценка пользователей на Metacritic: 34
— Оценка изданий на Metacritic: 37
Фраза «так плохо, что даже хорошо» не применима к The Lord of the Rings: Gollum, поскольку эта игра ужасна во всем. Геймплей получился максимально примитивным, ведь Голлум может только бегать, прыгать и прятаться, а редкая возможность убить орка воспринимается как праздник. Технически исполнено все скверно, из-за чего тут неотзывчивое управление и обилие багов. А убогую графику и однообразный мир лишний раз не хочется комментировать.
Разнообразие вносит только система морального выбора, но и ее влияние на и без того скомканный сюжет минимально. Студия Daedalic не смогла показать Средиземье с нового ракурса и после провала решила сконцентрироваться на издательской деятельности. Такой исход неудивителен, ведь один из самых культовых персонажей «Властелина колец» заслуживает лучшего.
— Дата выхода: 24 января 2023 г.
— Жанр: action/RPG
— Платформы: ПК, PlayStation 5
— Оценка пользователей на Metacritic: 64
— Оценка изданий на Metacritic: 67
Изначально Forspoken выглядел как весьма любопытное приключение на пару десятков часов. И действительно, в творении Luminous Productions хватает хороших идей и задумок. В тайтле увлекательная боевая система, интересно реализована магия, а местные локации приятно исследовать. Проблема в том, что все остальное плохо сделано и совершенно не цепляет. Более того, главная героиня Фрей своим поведением скорее вызывает неприязнь.
В открытом мире полно пустых пространств, паркур выполнен слишком просто, а графика и оптимизация ужасны, особенно для игры с бюджетом более 100 миллионов долларов. Хромает не только сюжет, но и диалоги. Дополнения несколько скрашивают ситуацию, но не более. Разработчикам словно не хватило или опыта, или времени, или бюджета, или всего вместе, чтобы довести все до ума.
— Дата выхода: 18 апреля 2023 г.
— Жанр: стратегия, action
— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch
— Оценка пользователей на Metacritic: 71
— Оценка изданий на Metacritic: 70
Microsoft продолжает развивать вселенную Minecraft, теперь в виде стратегии в реальном времени с элементами экшена. В творении Mojang игрокам необходимо защитить Верхний мир от вторжения пиглинов. Для этого нужно управлять мобами, строить укрепления, добывать ресурсы и разрушать базы соперников. Кроме кампании авторы завезли мультиплеер до 8 человек.
Вот только любопытную задумку подпортила неудачная реализация. Вместо нового взгляда на кубический мир пользователи получили неудобное управление с видом от третьего лица, громоздкий интерфейс и скучный геймплей, состоящий из повторений одного и того же. Не спасают ни открытый мир, ни графика, выполненная с технологией сел-шейдинга. Рекомендовать Minecraft Legends можно только фанатам оригинала, и то не всем.
— Дата выхода: 31 октября 2023 г.
— Жанр: action, horror
— Платформы: PlayStation 5
— Оценка пользователей на Metacritic: 41
— Оценка изданий на Metacritic: 41
Quantum Error — очередная жертва больших амбиций и громких обещаний, которые не потянула маленькая студия. На бумаге концепция симулятора пожарного будущего с хоррор-элементами звучала хорошо. TeamKill Media заявляла, что это только начало трилогии, которая выжмет максимум из Playstation 5. Однако их возможностей хватило только на посредственный результат.
Вместо плавного погружения в местную вселенную на игрока с ходу вываливают огромный поток информации. Скомканный сюжет постоянно скачет от одного события к другому, из-за чего уследить за ним невозможно. Несмотря на высокие требования к железу, тайтл огорчает топорными анимациями, ужасными спецэффектами, плохой постановкой и появляющимися из воздуха объектами. Находиться в Quantum Error банально скучно и неинтересно.
— Дата выхода: 10 ноября 2023 г.
— Жанр: шутер от первого лица
— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
— Оценка пользователей на Metacritic: 56
— Оценка изданий на Metacritic: 58
Изначально следующую Call of Duty должна была делать студия Treyarch. Однако все планы сорвались, а Activision не захотела нарушать традицию выпускать каждый год новый проект по франшизе. Задачу перекинули на Sledgehammer Games, которая за короткий срок, в условиях постоянных кранчей, расширила небольшое дополнение до полноценной игры. Неудивительно, что в таких условиях получилась самая низкооцененная часть культовой серии.
Одиночная кампания слишком короткая и состоит из однообразных скучных миссий. Из-за отсутствия новых механик уровни-песочницы не получилось наполнить чем-нибудь интересным. Из-за этого в Modern Warfare 3 очень мало по-настоящему эпичных и зрелищных моментов. К тому же студия слишком сильно напирает на ностальгию, что только подчеркивает недостаток оригинальных идей. Единственное, ради чего можно ее купить, — это мультиплеерный режим, получивший новые карты, но еще сильнее отошедший от реализма.
— Дата выхода: 28 марта 2023 г.
— Жанр: шутер от первого лица
— Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series
— Оценка пользователей на Metacritic: 52
— Оценка изданий на Metacritic: 53
Crime Boss: Rockay City позиционировалась как кооперативный шутер про ограбления. Дополнительное внимание к проекту обеспечило приглашение таких звезд прошлых лет, как Майкл Мэдсен, Ким Бейсингер, Майкл Рукер, Дэнни Гловер, Дэнни Трехо и Чак Норрис. И хоть концепция совмещения ограблений с элементами rogue-like звучала интересно, реализовали все это весьма скверно.
В игре несколько режимов, и каждый из них ощущается незавершенным. В Crime Boss не впечатляют ни сюжет, ни устаревшие катсцены, ни даже система подбора персонажей с разными умениями. Выглядит все так, словно авторы потратили все деньги на постаревших актеров, а геймплей дорабатывали в спешке.
— Дата выхода: 14 февраля 2023 г.
— Жанр: action, hack and slash
— Платформы: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series
— Оценка пользователей на Metacritic: 57
— Оценка изданий на Metacritic: 59
День всех влюбленных в 2023 году омрачил релиз Wanted: Dead. Разработчики, некогда создавшие отличный слешер Ninja Gaiden, выпустили устаревший и прямолинейный боевик. Однако вместо очередной приятной ностальгии получился треш в плохом смысле этого слова. Сюжет погружает в наспех сделанный мир киберпанка с очередным заговором корпораций и угнетаемыми андроидами.
Сценаристы попытались совместить серьезный тон с сатирой. Но вместо этого повествование получилось рваным и хаотичным, из-за чего очень быстро начинаешь путаться в происходящем. Визуально игра выглядит так, словно она перекочевала прямиком с PlayStation 2. Подкачал и искусственный интеллект противников, использующих только одну тактику закидывания героя мясом. Зато тут можно спеть в караоке, что, конечно, вряд ли оправдывает ее стоимость.
— Дата выхода: 2 мая 2023 г.
— Жанр: шутер от первого лица
— Платформы: ПК, Xbox Series
— Оценка пользователей на Metacritic: 53
— Оценка изданий на Metacritic: 57
Студия Arkane приручила поклонников к высокому качеству собственных творений. Однако с Redfall у команды случилась катастрофа, ведь игру просто никто не хотел делать, и разработчики до последнего надеялись на отмену проекта. В итоге разочарованными остались все, от фанатов иммерсив-симов до подписчиков Game Pass.
Кооперативный вампирский шутер собрал бинго всех провальных релизов: однообразные задания, плохое техническое состояние, размазанные текстуры, неинтересный открытый мир, нудный геймплей и микротранзакции. На фоне всего этого даже графика из 2010-х годов не особо смущает. Оказалось, что фирменный подход Arkane не очень подходит для игры-сервиса.
Всего этого хватило, чтобы уже осенью онлайн опустился ниже четырех человек. И хоть Bethesda говорит, что продолжит поддержку тайтла, спасение Redfall выглядит уже невозможным.
— Дата выхода: 8 сентября 2023 г.
— Жанр: спортивный симулятор
— Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch
— Оценка пользователей на Metacritic: 68
Каждый год выходит очередная итерация спортивного симулятора, которая подвергается критике за минимум изменений. В 2023-м со знаком минус сильнее всего отметилась NBA 2K24. Фанаты ожидали эту часть с энтузиазмом, поскольку авторы обещали добиться невероятного уровня реализма в движениях спортсменов и в работе с мячом при помощи новой технологии ProPLAY.
Однако на деле оказалось, что NBA 2K24 — это плохо оптимизированная игра с устаревшей графикой и обилием багов. Особенно сильно геймеров расстроило отсутствие обещанного кроссплатформинга, сюжета в режиме MyCAREER, хромающий ИИ противников и странные рейтинги ряда баскетболистов.
— Дата выхода: 16 ноября 2023 г.
— Жанр: adventure, action
— Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series
— Оценка пользователей на Metacritic: 37
— Оценка изданий на Metacritic: 34
Оригинальная Flashback считается шедевром эпохи 16-битных консолей. Платформер впечатлял кинематографическими заставками, аккуратным пиксель-артом и плавными, почти реалистичными анимациями, созданными по технологии ротоскопирования. И вот спустя много лет вышло продолжение, которое буквально паразитирует на знаменитом имени и не привносит ничего нового.
Единственное, что во Flashback 2 получилось хорошо, — это графика, ведь все остальное выполнено на очень низком уровне. Игровой процесс примитивный, сюжет очень плохой, управление неадекватное и неудобное, точки сохранения расставлены ужасно, а камера порой живет сама по себе. И это далеко не весь перечень проблем. Просто не тратьте на это свое время, оно того не стоит.