Если очень любишь космос и RPG: 10 игр, максимально похожих на Starfield

Почувствуй себя космическим путешественником.

Почти всю историю человечества людей завораживает вид звездного неба. Космос служит вдохновением не только для ученых, но и для деятелей культуры. Не обошла эта тяга к безвоздушному пространству и разработчиков игр.

6 сентября выходит потенциальный хит и по совместительству самая масштабная игра Bethesda Game Studios. В этот раз авторы одной из самых известных игровых фэнтези-серий The Elder Scrolls отправят игроков в межзвездное приключение.

Мы подобрали 10 игр, которые работают с космическим сеттингом не хуже нового творения Тодда Говарда. Заправляйте свои звездолеты, мы взлетаем!

Mass Effect: Legendary Edition

Это переиздание оригинальной трилогии Mass Effect с улучшенной графикой и дополнительным контентом. События легендарной серии происходят в будущем, где человечество не без проблем интегрировалось в галактический социум, наполненный множеством разумных рас со всех концов Млечного пути.

Игрок примеряет на себя роль капитана Шепарда — опытного солдата и первого представителя людей в организации СПЕКТР — элитных солдат и хранителей мира, подчиняющихся лишь высшему органу управления галактики, Совету Цитадели. Игра получила положительные отзывы за свой сюжет, персонажей и улучшенный визуал, ну а про концовку трилогии вы наверняка слышали, но эта ложка дегтя не должна испортить эпичное приключение в нашей галактике далекого будущего.

The Outer Worlds

Action/RPG от легендарных разработчиков. Игрок оказывается в центре масштабного заговора на самой дальней из земных колоний под названием Алкион. Алкион — терраформированная планета, управляемая корпорацией.

Исследуя ее, вы примите прямое участие в важных для колоний событиях и сами сможете решить, что ждет планету в будущем. Obsidian Entertainment была основана людьми, работавшими в свое время над легендарными Fallout 1 и Fallout 2, а в 2010-м студия выпустила Fallout: New Vegas уже под крылом издателя Bethesda. Outer Worlds, пожалуй, самый близкий к Starfield проект в нашей подборке, но гораздо более камерный и уютный. В Starfield уже можно подключить русский язык, но качество перевода расстроит No Man's Sky Action-adventure с 18 квинтиллионов планет, созданных с помощью процедурной генерации, звучит как игра мечты невероятных размеров, но есть нюанс. No Man Sky представляет собой уникальный случай работы над ошибками, ведь на релизе разработчики из инди-студии Hello Games не смогли реализовать все обещания, данные в ходе рекламной кампании игры.

Лишь спустя два года разработчики допилили проект. Тогда открытый мир, состоящий из бескрайних галактик и планет для исследования, приобрел часть тех механик, которые были обещаны еще на релизе игры. Вы можете исследовать планеты как пешком, так и на транспорте, добывать ресурсы и строить базы.

Elite: Dangerous

Четвертая часть серии Elite и симулятор космического путешественника. Игрок берет на себя роль капитана космического корабля и отправляется исследовать Млечный путь, воссозданный с уникальным для игр масштабом.

В ходе исследований вы сможете стать кем угодно — от космического торговца до исследователя древних цивилизаций. А еще Elite: Dangerous позволит вам играть в онлайн-режиме, только вот мир игры настолько огромен, что случайно встретить кого-то будет сложно, так что договаривайтесь о встречах заранее.

EVE Online

EVE Online — это массовая онлайн-игра в жанре космической симуляции, выпущенная еще в 2003-м году и здравствующая до сих. Здесь вы тоже сможете стать кем угодно — от добытчика ресурсов до героя войны.

Масштаб EVE Online поражает, ведь средний постоянный онлайн в игре составляет от 15 до 50 тысяч игроков, и все они втянуты в экономические и военные интриги фракций. Ну а сражения в этой игре могут включать в себя тысячи игроков.

Stellaris

Stellaris — это стратегия в реальном времени, которая позволяет игроку управлять своей космической империей и взаимодействовать с другими космическими державами. Действия стратегии разоварчиваются в процедурно сгенерированной галактике, и в начале основной упор делается на исследование и колонизацию.

А вот на поздних этапах к игре добавляется дипломатическая и военная части, ведь почти вся галактика уже освоена и столкновений космогосударств не избежать. Уникальные возможности и глубина геймплея не позволят вам заскучать.

Everspace 2

Космо-шутер с элементами ролевой игры погрузит вас в историю пилота-клона по имени Адам Росс, ищущего свое место в огромной галактике.

Во время довольно длительной истории вы посетите семь звездных систем с десятками планет: разработчики заявляют, что сражаясь с врагами и исследуя планеты в игре можно провести около 90 часов, а основной сюжет займет 20 часов. Outer Wilds Outer Wilds — это приключенческая игра, в которой вы исследуете миниатюрную, но от того не менее загадочную космическую систему на грани гибели. Особенностью проекта является временная петля, в которой заперт игрок.

В ходе многократного исследования динамически меняющегося мира игрок раскроет новые тайны системы и даже сможет повлиять на мироздание. Запоминающийся сюжет и уникальный визуальный стиль точно останутся в вашей памяти надолго, если вы конечно не живете в собственном «дне сурка».

Star Citizen

Star Citizen — это амбициозный проект, который находится в активной разработке и уже много лет не может покинуть состояние раннего доступа. Игра была анонсирована еще в 2012-м году и потихоньку обрастает все новыми и новыми механиками, тем самым приближаясь к многообещающей цели разработчиков — создать масштабный и при этом невероятно проработанный многопользовательский космический симулятор.

Несмотря на регулярные обновления и долгую разработку, идущую, кстати, на средства игроков, у Star Сitizen есть огромный недостаток, буквально слон в комнате, которого нельзя игнорировать — у игры отсутствует дата релиза. Но зато в проекте Cloud Imperium Games реализован бесшовный переход между поверхностью планет и космическим пространством. Выкуси Bethesda!

Prey

Научно-фантастический immersive sim от мэтров жанра, действия которого происходят на космической станции Талос-1, располагающейся в точке лагранжа между Землей и Луной. Главный герой по имени Морган Ю оказывается в центре событий, связанных с корпорацией TranStar и инопланетянами «Тифонами», которые умеют принимать облик обычных предметов.