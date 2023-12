Лучшие игры на Android, вышедшие в течение 2023 года

« Убийцы » времени на любой вкус и цвет.

Каждый месяц выходят десятки мобильных игр, которые пытаются завоевать внимание аудитории. Чтобы облегчить поиск и обратить внимание на достойные проекты, мы создали подборку лучших игр 2023 года на Android.

Honkai: Star Rail

— Жанр: RPG

— Дата выхода: 26 апреля 2023 года

— Цена игры: бесплатно

Фото Honkai: Star Rail

Космическая фэнтезийная игра от знаменитой китайской студии miHoYo. Она стала абсолютным хитом уходящего года, победив в премиях The Game Awards 2023 и Google Play Best of 2023 Awards.

История повествует о команде «Звездного экспресса», отправившейся в исследование альтернативной вселенной Honkai Impact 3rd. В ходе путешествия игроки окунутся в пошаговые бои, побывают на различных планетах и встретят персонажей из предыдущих частей серии. Игра поддерживает русский язык.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

— Жанр: RPG

— Дата выхода: 7 сентября 2023 года

— Цена игры: бесплатно

Фото Final Fantasy VII: Ever Crisis

Ролевая приключенческая игра. В центре сюжета лежат события оригинальной Final Fantasy VII и ее различных ответвлений. Она состоит из нескольких эпизодов, а в качестве боевки используется уже знакомая система Active Time Battle.

FFVII: Ever Crisis попала в число номинантов The Game Awards 2023 на звание «Лучшая мобильная игра». В ней нет русскоязычной локализации — доступен только английский язык.

Ice Scream 8: Final Chapter

— Жанр: аркада

— Дата выхода: 15 декабря 2023 года

— Цена игры: бесплатно

Фото Ice Scream 8: Final Chapter

Аркада с элементами экшена и хоррора от испанского разработчика Keplerians. Она вышла в середине декабря и за короткий срок преодолела отметку в миллион установок. Благодаря этому ужастик удерживает лидерство в топе бесплатных игр на Android. Русский язык поддерживается.

Farming Simulator 23

— Жанр: симулятор

— Дата выхода: 23 мая 2023 года

— Цена игры: 599 рублей

Фото Farming Simulator 23

Симулятор фермера, который позволяет ощутить на себе все особенности ведения сельского хозяйства. Чтобы добиться успеха, вам предстоит учитывать погодные условия, состояние почвы, уровень влажности и другие важные факторы.

В отличие от предыдущих частей серии, игра вышла только на Android и Nintendo Switch. К сожалению, она платная. В настройках доступен русский язык.

eFootball 2024

— Жанры: спортивный симулятор

— Дата выхода: 6 сентября 2023 года

— Цена игры: бесплатно

Фото eFootball 2024

Бесплатный футбольный симулятор от Konami. Одним из ключевых нововведений стал карьерный режим «Моя лига», в котором можно собрать команду мечты и побороться в любой лиге мира против ИИ. В игре присутствует русский язык.

Call of Dragons

— Жанры: ММО, стратегия

— Дата выхода: 28 марта 2023 года

— Цена игры: бесплатно

Фото Call of Dragons

Военная многопользовательская стратегия от создателей Rise of Kingdoms. Вам потребуется присоединиться к одной из трех фракций, которые дают уникальные стартовые характеристики. От этого будет зависеть и метод развития королевства: воевать с другими городами или мирно лутать ресурсы — решать только вам. Авторы игры предусмотрели русскоязычную локализацию.

Disney Speedstorm

— Жанры: гонка, казуальная игра

— Дата выхода: 1 августа 2023 года

— Цена игры: бесплатно

Фото Disney Speedstorm

Боевые гонки с персонажами из любимых мультфильмов. Трассы вдохновлены вселенными Disney и Pixar, а геймплей сильно напоминает Mario Kart. Созданием игры занималась студия Gameloft Barcelona, которая известна по нескольким частям культовой гоночной серии Asphalt. Русский язык поддерживается.

Roto Force

— Жанры: шутер, инди-игра

— Дата выхода: 18 июля 2023 года

— Цена игры: демоверсия бесплатна, полная — 250 рублей

Фото Roto Force

Двухмерная стрелялка в жанре твин-стик-шутер. Попробовать игру можно бесплатно, но полная версия откроется только после покупки за 250 рублей. В ней вас ждут девять видов оружия, 30 мини-боссов, разные уровни сложности, русскоязычный интерфейс и многое другое.

Underground Blossom

— Жанр: головоломка

— Дата выхода: 26 сентября 2023 года

— Цена игры: демоверсия бесплатна, полная — 309 рублей

Фото Underground Blossom

Головоломка, рассказывающая историю Лоры Вандербум. Каждая из семи глав отсылает к различным периодам ее жизни, которые наполнены загадками. Музыкальное сопровождение отлично подчеркивает настроение игры.

Доступны две версии игры: Lite и полная. Время прохождения первой — 20 минут. В ней доступны только две стартовые главы. После ее завершения вы можете приобрести расширенное издание за 309 рублей. В игре есть русский язык.

Hitman: Blood Money — Reprisal

— Жанры: стелс, приключенческий боевик

— Дата выхода: 30 ноября 2023 года

— Цена игры: 1300 рублей

Фото Hitman

Переиздание стелс-экшена 2006 года. В игре появились улучшения: обновленная мини-карта, режим «Инстинкт», настраиваемый сенсорный интерфейс и другое. Русский язык поддерживается, но многих может огорчить цена.