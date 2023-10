Начало 3D-эпохи: самые знаковые игры на консоли Sony PlayStation 1

Когда трава была зеленее, а грудь виртуальной Лары Крофт — треугольной.

Библиотека PlayStation One наполнена сотнями игр, которые по праву заслуживают статуса лучших на консоли. 3D-эпоха видеоигр началась с таким фурором, что было просто невозможно уследить за изобилием новинок.

Благо в рамках ретроспективы у нас есть возможность рассмотреть это «злачное» время и выбрать лучшие проекты для Sony PlayStation 1.

Tekken 3

Начать топ хотелось бы на высокой ноте, чтобы сразу стало понятно — PlayStation 1 великая консоль. Tekken 3 — это ураганный файтинг, который до сих пор играется бодро, как в детстве. Именно на приставке от Sony серия игр о турнире Железного кулака закрепилась как конкурент Mortal Kombat и Street Fighter.

Отдельной похвалы заслуживает саундтрек игры. Настолько энергичных, подходящих и попросту «забойных» композиций, к сожалению, больше нет ни в одной части Tekken. Отдельного внимания также заслуживает метал-ремиксы культовых треков, выполненные ютубером Винсентом Моретто:

Resident Evil 1-3

Было бы настоящим преступлением упоминать только одну из них. Resident Evil — это по-настоящему культовая игра, закрепившая формулу идеального представителя в жанре survival horror. Гнетущая и вязкая атмосфера, кинематографичные (на тот момент) вставки и нужда в постоянной борьбе за выживание — все это идеально описывает Resident Evil.

Resident Evil 1 начала великую серию, Resident Evil 2 стала настоящим эталоном, а Resident Evil 3: Nemesis — отличным «дополнением» ко второй части.

Tomb Raider

Трудно представить жанр экшена от третьего лица без приключений Лары Крофт. Игра по-настоящему опередила свое время и не только стала отличным проектом, но и создателем целой медиафраншизы, которая жива по сей день.

Недавно студия Aspyr анонсировала ремастер первых трех частей Tomb Raider. Что это, если не отличный шанс освежить свои воспоминания и снова окунуться в приключения по опасным и таинственным руинам и катакомбам?

Spyro The Dragon

Spyro The Dragon (наряду со следующей игрой из списка) — это самый лучший пример игры для всей семьи: путешествовать по причудливому миру драконов интересно не только детям, но и любому члену семьи. Возможно, если бы в игры могли играть домашние питомцы, то и они смогли бы с удовольствием поиграть.

Spyro — золотой представитель 3D-платформеров, который отлично игрался тогда и отлично играется сейчас. А если вас смущает устаревшая графика, то не беда! В 2018 году Спайро получил свой ремастер на всех доступных платформах и теперь точно проживет в памяти геймеров очень долго.

Crash Bandicoot 2

Вторая часть Crash Bandicoot — не только пример идеального сиквела, но и превосходный пример 3D-платформера. Отзывчивое управление, множество уровней и бонусных испытаний, колоритный главный герой и уморительный антагонист — все это вознесло Naughty Dog как студию, которая еще не раз порадует нас своими играми: серией Uncharted и The Last Of Us, например.

Castlevania: Symphony of The Night

Первая часть Castlevania стала культовой игрой для NES (Dendy) и примером для всех 2D-платформеров на долгие годы. Castlevania: Symphony of The Night обновила старую формулу платформеров и превратила все это в новый жанр metroidvania, который живет и здравствует по сей день.

SoTN прекрасна во всех своих проявлениях — от геймплея до саундтрека. В нее хочется возвращаться снова и снова, безустанно зачищая замок Дракулы от нечисти, чтобы в финале встретиться с самим графом и схлестнуться в смертельной битве. Битве, в которой выживет только один.

Metal Gear Solid

Игра, после которой имя Хидео Кодзимы открылось широкой аудитории. Первый проект, который мог похвастаться не только самой передовой на тот момент графикой, но и настоящей кинематографичной постановкой. Трехмерные приключения Снэйка находятся, наверное, в каждом топе великих игр.

Несмотря на то что игра уже не вызывает такого восторга, как в год своего выхода, к ней все равно приятно прикоснуться, ведь понимаешь, что прикасаешься к целому пласту видеоигровой истории. К игре, которая не только опередила время, но и стала основоположником крутых видеоигровых блокбастеров.

Spider-Man

Почти на каждой «Соньке» был свой Человек-паук. На PS1 таким стал Spider-Man от студии Neversoft. Игра получилась не только крутой для фанатов комиксов, но и отличным 3D-экшеном для абсолютно любого игрока. Драйвовый сюжет и рок-саундтрек не давали игроку заскучать, а большое количество коллекционных предметов заставляло возвращаться в игру вновь и вновь. Игра заслуженно занимает место в нашем топе и в сердце каждого геймера.

Driver

Driver — ураганная смесь из множества различных гоночных миссий в качестве полицейского под прикрытием. Игроков ждут постоянные преследования и слежка за другими автомобилями, гонки на больших скоростях и интересный сюжет.

Driver также уникальна для PS1 тем, что четыре игровых города (Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк) —это настоящие открытые миры с большой свободой выбора маршрута. Это открывает не только большие возможности для исследования мира, но и множество вариаций маневров для ухода от полиции.

Silent Hill

Silent Hill научила игроков пугаться не жестоких и кровавых сцен, а нарастающей тревоги. Туманные улицы небольшого городка заставляли воображение биться в истерике и постоянно задаваться вопросом, что же ждет впереди.

Долгое время Silent Hill оставалась культовой, но заброшенной франшизой, однако в этом году Konami анонсировала сразу несколько проектов по вселенной. Кто знает, возможно, сейчас лучшее время для того, чтобы освежить в памяти нестареющую классику и приготовиться к новым итерациям Сайлент Хилла.