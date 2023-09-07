Лучшие игры, созданные в России: Atomic Heart, Escape From Tarkov и не только

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За долгие годы в России выходило множество классных игр. Об их высоком качестве говорило хотя бы то, что многие из них становились популярными за пределами страны. Рассказываем о десятке лучших из них.
Тетрис — это не просто древняя головоломка про складывание фигурок. Нет, это легенда индустрии, заслуженно считающаяся одной из самых успешных игр в истории. Невозможно найти геймера, который хотя бы раз не пытался правильно сложить кубики и с нетерпением ожидал бы появления длинной палки.
И даже спустя много лет творение советского программиста Алексея Пажитнова сохраняет свою узнаваемость. По сей день продолжают выходить новые версии, добавляющие свежие механики, а количество клонов не поддается исчислению.
Да что там, проходят целые турниры по тетрису, собирающие тысячи зрителей. А драматической истории про покупку прав на игру посвятили фильм. Воистину гениальная в своей простоте и простая в своей гениальности игра.
Долгое время игровое сообщество относилось к Atomic Heart со скептицизмом. Уж слишком все красиво выглядело в роликах, слишком всего разного обещали разработчики и чересчур тревожные новости раздавались из недр самой студии. Игру даже сравнивали со S.T.A.L.K.E.R., ожидая такого же адского долгостроя.
Однако проект Mundfish не просто добрался до релиза, но и прошелся катком по всем ожиданиям хейтеров. Геймеры получили динамичный шутер с ролевыми элементами и крайне любопытным сеттингом альтернативного СССР.
Игра впечатляет не только комплексным геймплеем, но и разнообразными противниками, крепким сюжетом, сложными головоломками, потрясающей советской стилистикой и шикарным саундтреком.
«Космическим рейнджерам» лучше всего подходит определение «симулятор жизни целой галактики». Даже на фоне современных блокбастеров творение Elemental Games выделяется своими масштабами и богатством механик.
Более того, от количества реализованных геймплейных возможностей голова идет кругом. Здесь можно бороздить космические просторы, заниматься торговлей, прокачивать пилота и корабль, сражаться в битвах роботов, инвестировать, присоединиться к пиратам и решать увлекательные текстовые квесты.
И самое главное то, что все элементы органично сочетаются и создают уникальную, ни на что не похожую игру, которая к тому же совершенно не устарела.
Студия Ice-Pick Lodge известна своим самобытным подходом к созданию тайтлов. Не случайно их глава Николай Дыбовский говорил, что они создают не просто игры, а «мучильни». Квинтэссенцией их уникального подхода стала «Мор: Утопия», которую можно назвать полноценным художественным произведением.
Проект предложил геймерам ни с чем не сравнимый опыт на стыке сразу нескольких жанров. Все игровые элементы проработаны таким образом, чтобы постоянно вгонять главного героя в состояние дискомфорта.
Графика, диалоги, геймплей — за их внешней заунывностью скрывается невероятно глубокое творение, полное разных аллюзий и метафор, говорящее на вечные темы, ставящее игрока перед трудным выбором и совершенно не прощающее ошибок. Неудивительно, что проект обрел культовый статус, а фанатская база с каждым годом только расширяется.
Один из самых успешных отечественных проектов состоялся благодаря Kickstarter. Несмотря на то что Pathfinder: Wrath of the Righteous относится к крайне нишевому жанру классических изометрических RPG, проект завоевал большую популярность среди геймерского сообщества.
Тайтл полюбился фанатам глубокого отыгрыша за комплексные механики, детально проработанную ролевую систему, низкий порог входа, безграничную свободу действий, интересный игровой мир и интригующий сюжет.
Разработчики сделали правильные выводы из негативных отзывов Pathfinder: Kingmaker и в продолжении устранили все недостатки, сделав игру красочнее и отзывчивее. Для исследования многочисленных уровней и выполнения всех квестов понадобится не один десяток часов.
Серия «Героев» сама по себе носит культовый статус. Выше всего в фанатском сообществе ценятся тройка и пятерка. Но если над HoMM 3 работала зарубежная команда, то вот пятую часть разрабатывала хорошо знакомая на территории СНГ студия Nival. И в этой итерации авторы постарались вернуть немного подрастерянное величие франшизы и ту самую ламповую атмосферу оригинала.
Итоговое качество перезапуска устроило не только издателя, но и самых привередливых фанатов. В HoMM 5 вновь появились хорошо знакомые механики, а заодно девелоперы углубили систему прокачки, построили детализированные города, прописали увлекательную историю, подтянули общий визуальный стиль. Получилась красочная и самая доступная для новичков часть серии.
Невероятный успех вторых «Дальнобойщиков» — это настоящий феномен, который невозможно ни понять, ни повторить. Каким-то образом нишевый симулятор водителя грузовых автомобилей смог завоевать всенародную любовь. Возможно, причины крылись в интуитивно понятном управлении, возможности включить свои треки, чувстве свободы и успехе одноименного сериала.
Каждая поездка превращалась в отдельное приключение, приносившее кучу эмоций. Запуская двигатель, невозможно было представить, какая неожиданность в этот раз встретится впереди. Проект позволял с головой погрузиться в романтику профессии дальнобойщика, со всеми сопутствующими сложностями.
«Черная книга» — это один из самых необычных тайтлов, выходивших из-под крыла отечественных студий. Творение Morteshka погружает игроков в мрачный мир Чердынского уезда, в котором узнаются черты Пермской губернии.
Главной героине Василисе предстоит стать колдуньей, чтобы сразиться с потусторонними созданиями и спасти своего возлюбленного. Игровая вселенная основана на сказаниях и преданиях коми-пермяцкой мифологии.
Геймплейное ядро выстроено вокруг карточной системы: необходимо составлять комбинации из атакующих и защитных заклинаний, чтобы нападать на врагов и уклоняться от их выпадов. Также игроки могут исследовать окрестности, помогать встреченным жителям и узнавать много нового из энциклопедии. И все это выполнено в стильной графике и с шикарным саундтреком.
Escape from Tarkov — это уникальный проект, где понятие «реалистичный геймплей» и «хардкор» выведены на новый уровень. События разворачиваются в вымышленном городе Таркове, ставшем ареной боевых действий.
Опасность здесь исходит от каждого угла, а шальная пуля может прилететь даже с другого края карты. Во время вылазок необходимо внимательно осматривать окружение и вести себя тихо. Любой шорох может привести к фатальным последствиям, из-за чего геймер рискует потерять все свое снаряжение.
Это комплексная игра, где каждое решение игрока важно для его выживания. Под стать этому выполнена система крафта и кастомизации оружия, благодаря которой можно заменить почти любую деталь пушки. И именно этот симбиоз сложности и требовательности к скиллу и делает тайтл затягивающим.
Когда небольшая российская студия Four Quarters выпустила маленький инди-тайтл с пиксельной графикой, абсолютно никто не ожидал того феноменального успеха, который случился в итоге. Прежде всего проект выделяется необычным подходом к геймплею, что включает в себя механики roguelike, RPG, градостроительного симулятора и карточной игры.
Пользователи могут лишь экипировать персонажа и устанавливать на карте разные строения, которые активируют квесты, повышают характеристики игрока и создают противников. Сам главный герой безостановочно двигается по сгенерированному пути, натыкается на врагов, сражается с ними, собирает колоду и разные детали истории по кусочкам. Фактически геймеры сами «собирают» свое приключение на пустом поле.