Лучшие игры, созданные в России: Atomic Heart, Escape From Tarkov и не только

Не тетрисом единым.

За долгие годы в России выходило множество классных игр. Об их высоком качестве говорило хотя бы то, что многие из них становились популярными за пределами страны. Рассказываем о десятке лучших из них.

1. Тетрис ( 1984)

Тетрис — это не просто древняя головоломка про складывание фигурок. Нет, это легенда индустрии, заслуженно считающаяся одной из самых успешных игр в истории. Невозможно найти геймера, который хотя бы раз не пытался правильно сложить кубики и с нетерпением ожидал бы появления длинной палки.

Фото neurosciencenews.com

И даже спустя много лет творение советского программиста Алексея Пажитнова сохраняет свою узнаваемость. По сей день продолжают выходить новые версии, добавляющие свежие механики, а количество клонов не поддается исчислению.

Да что там, проходят целые турниры по тетрису, собирающие тысячи зрителей. А драматической истории про покупку прав на игру посвятили фильм. Воистину гениальная в своей простоте и простая в своей гениальности игра.

2. Atomic Heart (2023)

Долгое время игровое сообщество относилось к Atomic Heart со скептицизмом. Уж слишком все красиво выглядело в роликах, слишком всего разного обещали разработчики и чересчур тревожные новости раздавались из недр самой студии. Игру даже сравнивали со S.T.A.L.K.E.R., ожидая такого же адского долгостроя.

Фото Mundfish

Однако проект Mundfish не просто добрался до релиза, но и прошелся катком по всем ожиданиям хейтеров. Геймеры получили динамичный шутер с ролевыми элементами и крайне любопытным сеттингом альтернативного СССР.

Игра впечатляет не только комплексным геймплеем, но и разнообразными противниками, крепким сюжетом, сложными головоломками, потрясающей советской стилистикой и шикарным саундтреком.

3. «Космические рейнджеры 2» (2004)

«Космическим рейнджерам» лучше всего подходит определение «симулятор жизни целой галактики». Даже на фоне современных блокбастеров творение Elemental Games выделяется своими масштабами и богатством механик.

Фото Elemental Games

Более того, от количества реализованных геймплейных возможностей голова идет кругом. Здесь можно бороздить космические просторы, заниматься торговлей, прокачивать пилота и корабль, сражаться в битвах роботов, инвестировать, присоединиться к пиратам и решать увлекательные текстовые квесты.

И самое главное то, что все элементы органично сочетаются и создают уникальную, ни на что не похожую игру, которая к тому же совершенно не устарела.

4. «Мор. Утопия» (2005)

Студия Ice-Pick Lodge известна своим самобытным подходом к созданию тайтлов. Не случайно их глава Николай Дыбовский говорил, что они создают не просто игры, а «мучильни». Квинтэссенцией их уникального подхода стала «Мор: Утопия», которую можно назвать полноценным художественным произведением.

Фото Ice-Pick Lodge

Проект предложил геймерам ни с чем не сравнимый опыт на стыке сразу нескольких жанров. Все игровые элементы проработаны таким образом, чтобы постоянно вгонять главного героя в состояние дискомфорта.

Графика, диалоги, геймплей — за их внешней заунывностью скрывается невероятно глубокое творение, полное разных аллюзий и метафор, говорящее на вечные темы, ставящее игрока перед трудным выбором и совершенно не прощающее ошибок. Неудивительно, что проект обрел культовый статус, а фанатская база с каждым годом только расширяется.

5. Pathfinder: Wrath of the Righteous (2021)

Один из самых успешных отечественных проектов состоялся благодаря Kickstarter. Несмотря на то что Pathfinder: Wrath of the Righteous относится к крайне нишевому жанру классических изометрических RPG, проект завоевал большую популярность среди геймерского сообщества.

Фото Owlcat Games

Тайтл полюбился фанатам глубокого отыгрыша за комплексные механики, детально проработанную ролевую систему, низкий порог входа, безграничную свободу действий, интересный игровой мир и интригующий сюжет.

Разработчики сделали правильные выводы из негативных отзывов Pathfinder: Kingmaker и в продолжении устранили все недостатки, сделав игру красочнее и отзывчивее. Для исследования многочисленных уровней и выполнения всех квестов понадобится не один десяток часов.

6. Heroes of Might and Magic 5 (2006)

Серия «Героев» сама по себе носит культовый статус. Выше всего в фанатском сообществе ценятся тройка и пятерка. Но если над HoMM 3 работала зарубежная команда, то вот пятую часть разрабатывала хорошо знакомая на территории СНГ студия Nival. И в этой итерации авторы постарались вернуть немного подрастерянное величие франшизы и ту самую ламповую атмосферу оригинала.

Фото Nival

Итоговое качество перезапуска устроило не только издателя, но и самых привередливых фанатов. В HoMM 5 вновь появились хорошо знакомые механики, а заодно девелоперы углубили систему прокачки, построили детализированные города, прописали увлекательную историю, подтянули общий визуальный стиль. Получилась красочная и самая доступная для новичков часть серии.

7. «Дальнобойщики 2» (2001)

Невероятный успех вторых «Дальнобойщиков» — это настоящий феномен, который невозможно ни понять, ни повторить. Каким-то образом нишевый симулятор водителя грузовых автомобилей смог завоевать всенародную любовь. Возможно, причины крылись в интуитивно понятном управлении, возможности включить свои треки, чувстве свободы и успехе одноименного сериала.

Фото Дальнобойщики 2

Каждая поездка превращалась в отдельное приключение, приносившее кучу эмоций. Запуская двигатель, невозможно было представить, какая неожиданность в этот раз встретится впереди. Проект позволял с головой погрузиться в романтику профессии дальнобойщика, со всеми сопутствующими сложностями.

8. Black Book (2021)

«Черная книга» — это один из самых необычных тайтлов, выходивших из-под крыла отечественных студий. Творение Morteshka погружает игроков в мрачный мир Чердынского уезда, в котором узнаются черты Пермской губернии.

Главной героине Василисе предстоит стать колдуньей, чтобы сразиться с потусторонними созданиями и спасти своего возлюбленного. Игровая вселенная основана на сказаниях и преданиях коми-пермяцкой мифологии.

Фото Morteshka

Геймплейное ядро выстроено вокруг карточной системы: необходимо составлять комбинации из атакующих и защитных заклинаний, чтобы нападать на врагов и уклоняться от их выпадов. Также игроки могут исследовать окрестности, помогать встреченным жителям и узнавать много нового из энциклопедии. И все это выполнено в стильной графике и с шикарным саундтреком.

9. Escape From Tarkov (2017)

Escape from Tarkov — это уникальный проект, где понятие «реалистичный геймплей» и «хардкор» выведены на новый уровень. События разворачиваются в вымышленном городе Таркове, ставшем ареной боевых действий.

Фото Battlestate Games

Опасность здесь исходит от каждого угла, а шальная пуля может прилететь даже с другого края карты. Во время вылазок необходимо внимательно осматривать окружение и вести себя тихо. Любой шорох может привести к фатальным последствиям, из-за чего геймер рискует потерять все свое снаряжение.

Это комплексная игра, где каждое решение игрока важно для его выживания. Под стать этому выполнена система крафта и кастомизации оружия, благодаря которой можно заменить почти любую деталь пушки. И именно этот симбиоз сложности и требовательности к скиллу и делает тайтл затягивающим.

10. Loop Hero (2021)

Когда небольшая российская студия Four Quarters выпустила маленький инди-тайтл с пиксельной графикой, абсолютно никто не ожидал того феноменального успеха, который случился в итоге. Прежде всего проект выделяется необычным подходом к геймплею, что включает в себя механики roguelike, RPG, градостроительного симулятора и карточной игры.

Фото Loop Hero

Пользователи могут лишь экипировать персонажа и устанавливать на карте разные строения, которые активируют квесты, повышают характеристики игрока и создают противников. Сам главный герой безостановочно двигается по сгенерированному пути, натыкается на врагов, сражается с ними, собирает колоду и разные детали истории по кусочкам. Фактически геймеры сами «собирают» свое приключение на пустом поле.