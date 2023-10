Лучшие игровые студии России — именно они разработали Atomic Heart, War Thunder, «Аллоды» и другие хиты

Гордость страны — игроделы, подарившие крутые игры.

Отечественные геймеры как-то уже привыкли, что хорошие игры создаются преимущественно за рубежом, где-нибудь в США или Европе. Но на деле существует множество российских игровых студий, которые выпускают отличные проекты и принимают участие в разработке мировых хитов. В данном материале собрали десять самых известных разработчиков видеоигр из нашей страны.

1. Nival

Студия Nival была основана в далеком 96-м Сергеем Орловским, который ставил крайне амбициозную цель, а именно изменить представление о геймплее в играх. Получилось это или нет — вопрос дискуссионный, но с проектами команды знакомы множество людей в СНГ пространстве.

Франшиза «Аллоды», дилогия «Демиурги», легендарные Heroes of Might and Magic V, серия Prime World, адаптации «Ночного» и «Дневного дозоров» — эти и другие тайтлы навсегда засели в сердце геймеров.

Именно Nival считается первой российской студией, успешно впустившей коммерческий проект на западном рынке. Ими стали «Аллоды: Печать тайны», выходившие под названием Rage of Mages. Они даже занимались первым в мире искусственным интеллектом на основе нейросетей для жанра RTS. Благодаря такому богатому портфолио они выработали большой кредит доверия.

2. Morteshka

Небольшая инди-студия Morteshka работает с 2017 года и за это время успела выпустить три игры. Компания настолько маленькая, что работает там всего пять человек. Но даже столь небольшими силами они выпустили мощный хит, которым стала «Черная Книга», завоевавшая огромную популярность.

Все творения команды выделяются мифологическим и этническим подходом к повествованию и большим упором на народный фольклор и исторические факты. Таковыми были и их дебютный тайтл The Mooseman про Человеколося, одного из семи сыновей бога-творца Ена, и уже упомянутая выше Black Book. Хочется верить, что их вдохновения и запала хватит на еще много громких релизов.

3. Ice-Pick Lodge

Ice-Pick Lodge заслуженно считается одной из самых необычных игровых студий во всей индустрии. Ее основатель, Николай Дыбовский, не стесняется говорить, что «Мучильни — их специальность», а также то, что все их творения создаются ради искусства, а не для коммерческого успеха.

Мор. Утопия. Фото Ice-Pick Lodge

Все их проекты не только оригинальны по своей задумке, но и выделяются уникальными механиками, необычной атмосферой и нестандартным подходом к повествованию. «Мор.Утопия», «Тургор», «Тук-тук-тук» — все они дарят ни с чем несравнимый опыт, граничащий между чувствами дискомфорта и восторга.

4. Alawar

Для многих название Alawar в первую очередь ассоциируется с такими простенькими играми, как «Веселая ферма», «Супер Корова» или «Сокровища Монтесумы». Однако небольшая студия, основанная двумя студентами в 1999-м, давно превратилась в огромную компанию, которая занимается как разработкой тайтлов на все возможные платформы, так и их изданием и дистрибуцией.

Beholder. Фото Alawar

За много лет Alawar приложила руку к более чем 500 различных проектам. Они прошли путь от казуальных головоломок до серьезных проектов, распространяемых как через собственные магазины, так и Steam. Среди последних хитов можно упомянуть серию Beholder, хоррор Distrust и симулятор Do Not Feed the Monkeys. Их деятельность охватывает мобильный рынок, VR-технологии, современные консоли и ПК, и все продолжает расширяться.

5. Soviet Games

Можно сколько угодно отрицать то, что вы играли в «Бесконечное лето», но совершенно точно про тайтл слышали все. Творение студии Soviet Games совершенно неожиданно ворвалось в инфополе, поразив всех невероятно ламповой атмосферой и красивой рисовкой. Ядро команды впервые начало работать сообща еще в 2008-м, а официально компания сформировалась в 2012-м.

Бесконечное лето. Фото Soviet Games

При этом разработчики не стали останавливаться на первом успехе, а сразу запустили в работу новый релиз «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл», средства на который собирали на Кикстартере. В обоих случаях авторы умудрились шикарно совместить визуальную новеллу с элементами японских игр с эротическим содержанием и атмосферой советской ностальгии. Проект не только выделялся крепким для жанра геймплеем, но и шикарной аниме стилизацией.

6. «1C»

Игровое подразделение «1С» появилось в 96-м, спустя пять лет после основания материнской фирмы. Новые сотрудники охватили широкую сферу деятельности, от создания игр до издательской работы и локализации на русский язык.

Калибр. Фото 1С

Их послужной лист состоит из разнообразнейших проектов, от квеста «Падал прошлогодний снег» и авиасимулятора «ИЛ-2 Штурмовик» до мультиплеерного шутера «Калибр». Кроме того, именно благодаря «1С» тысячи отечественных геймеров познакомились с такими хитами, как Borderlands, Red Dead Redemption 2, Mass Effect, «Космические рейнджеры», «Дальнобойщики». И даже спустя столько лет они совершенно не думают сбавлять обороты.

7. Saber Interactive

Saber Interactive — это огромная международная компания, чьи подразделения открыты во многих странах, включая Россию. Основали ее американский юрист Мэттью Карч и российские программисты Антон Крупкин и Андрей Ионес.

На их счету числятся такие громкие тайтлы, как TimeShift, Quake Champions, World War Z и многие другие. Сотрудники питерского отделения активно сотрудничают с зарубежными студиями, которые доверяют им серьезные проекты. А все благодаря мощной репутации, завоеванной годами качественной работы.

8. Gaijin Entertainment

Репутацию крепкого разработчика Gaijin Entertainment начала выстраивать с начала нулевых. Первое время это были проекты для кабельного телевидения, а затем и по кинолицензиям. Примером подобных проектов стали «Бумер: Сорванные башни», «Параграф 78» и «Жмурки», а созданная ими технология Dagor Engine использовалась в разработке Lada Racing Club.

War Thunder. Фото Gaijin Entertainment

Но главным хитом Gaijin, который и обеспечил студии известность и процветание, стал военный симулятор War Thunder. После этого успеха компания сосредоточилась на издательской работе на всех платформах и поддержке уже вышедших проектов. Благодаря их усилиям появились Crossout и Star Conflict, а их офисы открыты во множестве стран.

9. Mundfish

Молодая Mundfish уже успела громыхнуть своим суперхитом Atomic Heart. Причем к проекту долгое время относились со скепсисом. Связано это было с тем, что мало кто верил, что молодая студия, основанная в 2017 году Максимом Зацепиным, справится со щедро розданными обещаниями.

Но игра все же добралась до релиза и оказалась хороша. На данный момент уже выпущено дополнение для Atomic Heart, а сама компания привлекла новые инвестиции от Tencent, Gaijin и GEM Capital, а также сотрудничает с Microsoft. Хочется верить, что Mundfish — это не калиф на час, а всерьез и надолго.

10. Owlcat Games

Изначально Owlcat Games основывалась как внутренняя студия MY.GAMES. Команда сходу начала радовать игроков тайтлами, которые пусть и были нишевыми, но удивляли своей проработанностью. Их дебютным релизом стала изометрическая сюжетно-ориентированной ролевая игра Pathfinder: Kingmaker.