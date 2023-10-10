10 октября, 23:35
Отечественные геймеры как-то уже привыкли, что хорошие игры создаются преимущественно за рубежом, где-нибудь в США или Европе. Но на деле существует множество российских игровых студий, которые выпускают отличные проекты и принимают участие в разработке мировых хитов. В данном материале собрали десять самых известных разработчиков видеоигр из нашей страны.
Студия Nival была основана в далеком 96-м Сергеем Орловским, который ставил крайне амбициозную цель, а именно изменить представление о геймплее в играх. Получилось это или нет — вопрос дискуссионный, но с проектами команды знакомы множество людей в СНГ пространстве.
Франшиза «Аллоды», дилогия «Демиурги», легендарные Heroes of Might and Magic V, серия Prime World, адаптации «Ночного» и «Дневного дозоров» — эти и другие тайтлы навсегда засели в сердце геймеров.
Небольшая инди-студия Morteshka работает с 2017 года и за это время успела выпустить три игры. Компания настолько маленькая, что работает там всего пять человек. Но даже столь небольшими силами они выпустили мощный хит, которым стала «Черная Книга», завоевавшая огромную популярность.
Ice-Pick Lodge заслуженно считается одной из самых необычных игровых студий во всей индустрии. Ее основатель, Николай Дыбовский, не стесняется говорить, что «Мучильни — их специальность», а также то, что все их творения создаются ради искусства, а не для коммерческого успеха.
Все их проекты не только оригинальны по своей задумке, но и выделяются уникальными механиками, необычной атмосферой и нестандартным подходом к повествованию. «Мор.Утопия», «Тургор», «Тук-тук-тук» — все они дарят ни с чем несравнимый опыт, граничащий между чувствами дискомфорта и восторга.
Для многих название Alawar в первую очередь ассоциируется с такими простенькими играми, как «Веселая ферма», «Супер Корова» или «Сокровища Монтесумы». Однако небольшая студия, основанная двумя студентами в 1999-м, давно превратилась в огромную компанию, которая занимается как разработкой тайтлов на все возможные платформы, так и их изданием и дистрибуцией.
За много лет Alawar приложила руку к более чем 500 различных проектам. Они прошли путь от казуальных головоломок до серьезных проектов, распространяемых как через собственные магазины, так и Steam. Среди последних хитов можно упомянуть серию Beholder, хоррор Distrust и симулятор Do Not Feed the Monkeys. Их деятельность охватывает мобильный рынок, VR-технологии, современные консоли и ПК, и все продолжает расширяться.
Можно сколько угодно отрицать то, что вы играли в «Бесконечное лето», но совершенно точно про тайтл слышали все. Творение студии Soviet Games совершенно неожиданно ворвалось в инфополе, поразив всех невероятно ламповой атмосферой и красивой рисовкой. Ядро команды впервые начало работать сообща еще в 2008-м, а официально компания сформировалась в 2012-м.
При этом разработчики не стали останавливаться на первом успехе, а сразу запустили в работу новый релиз «Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл», средства на который собирали на Кикстартере. В обоих случаях авторы умудрились шикарно совместить визуальную новеллу с элементами японских игр с эротическим содержанием и атмосферой советской ностальгии. Проект не только выделялся крепким для жанра геймплеем, но и шикарной аниме стилизацией.
Игровое подразделение «1С» появилось в 96-м, спустя пять лет после основания материнской фирмы. Новые сотрудники охватили широкую сферу деятельности, от создания игр до издательской работы и локализации на русский язык.
Их послужной лист состоит из разнообразнейших проектов, от квеста «Падал прошлогодний снег» и авиасимулятора «ИЛ-2 Штурмовик» до мультиплеерного шутера «Калибр». Кроме того, именно благодаря «1С» тысячи отечественных геймеров познакомились с такими хитами, как Borderlands, Red Dead Redemption 2, Mass Effect, «Космические рейнджеры», «Дальнобойщики». И даже спустя столько лет они совершенно не думают сбавлять обороты.
Saber Interactive — это огромная международная компания, чьи подразделения открыты во многих странах, включая Россию. Основали ее американский юрист Мэттью Карч и российские программисты Антон Крупкин и Андрей Ионес.
Репутацию крепкого разработчика Gaijin Entertainment начала выстраивать с начала нулевых. Первое время это были проекты для кабельного телевидения, а затем и по кинолицензиям. Примером подобных проектов стали «Бумер: Сорванные башни», «Параграф 78» и «Жмурки», а созданная ими технология Dagor Engine использовалась в разработке Lada Racing Club.
Но главным хитом Gaijin, который и обеспечил студии известность и процветание, стал военный симулятор War Thunder. После этого успеха компания сосредоточилась на издательской работе на всех платформах и поддержке уже вышедших проектов. Благодаря их усилиям появились Crossout и Star Conflict, а их офисы открыты во множестве стран.
Молодая Mundfish уже успела громыхнуть своим суперхитом Atomic Heart. Причем к проекту долгое время относились со скепсисом. Связано это было с тем, что мало кто верил, что молодая студия, основанная в 2017 году Максимом Зацепиным, справится со щедро розданными обещаниями.
Изначально Owlcat Games основывалась как внутренняя студия MY.GAMES. Команда сходу начала радовать игроков тайтлами, которые пусть и были нишевыми, но удивляли своей проработанностью. Их дебютным релизом стала изометрическая сюжетно-ориентированной ролевая игра Pathfinder: Kingmaker.