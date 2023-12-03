Самые красивые игры 2023 года: Alan Wake 2, Spider Man 2 и не только

Дизайнеры и художники не просто так едят свой хлеб.

2023 год выдался богатым на заметные релизы — многие называют его одним из лучших в индустрии за всю историю. При этом уходящий год подарил нам как качественные, так и одни из самых худших игр за последние годы. Но сегодня мы не будем вспоминать игру про Голлума или заострять внимание на техническом состоянии некоторых ААА-релизов, которые, видимо, вовсе не тестировались.

Поговорим о красотах, ведь как бы все не ценили геймплейные инновации — иногда хочется просто погрузиться в мир невероятной красоты. Собрали игры 2023 года, которые поразили игроков графическими инновациями.

Hogwarts Legacy (10 февраля 2023 года)

И начнем мы с одной из самых популярных игр 2023 года, которая исполняет желание получить в свои 11 лет письмо из Школы магии и волшебства Хогвартс. Да, релиз от Avalanche Software не является технологическим чудом, но созданный разработчиками с большим вниманием к деталям огромный замок, окруженный живописными горами, очень привлекает.

Фото Hogwarts Legacy

Пожалуй, именно визуальное исполнение мира Гарри Поттера является главным плюсом игры, и хоть до этого мы уже посещали Хогвартс в играх про мальчика, который выжил, в этот раз легендарное учебное заведение по-настоящему поражает воображение масштабностью.

Final Fantasy 16 (22 июня 2023 года)

Продолжение легендарной серии получилось не без недостатков: есть и технические шероховатости, персонажи выглядят слишком прилизанно, а окружающему миру не хватает анимаций вроде шевеления листвы или травы.

Фото Final Fantasy 16

Но в общей живописности новому релизу от Square Enix не откажешь. Пейзажи завораживают, леса выглядят реалистично, а океан и волны, пожалуй, одни из лучших среди того, что мы видели в играх — лучше только настоящий океан.

Star Wars Jedi: Survivor (28 апреля 2023 года)

Еще одна игра по легендарной франшизе в нашем списке, но в этот раз главный герой орудует не волшебной палочкой, а световым мечом.

Фото Star Wars Jedi: Survivor

Техническое состояние продолжения истории молодого джедая Кэла Кестиса стало примером ужасной оптимизации и отсутствия стабильности, но открытые локации интересно изучать, а эпичные джедайские схватки выглядят еще более зрелищно, чем в предыдущей части серии Star Wars Jedi: Fallen Order.

Resident Evil 4 Remake (24 марта 2023 года)

Возвращение классики в новом наряде со всеми современными технологиями. Глубинка Испании выглядит впечатляюще, а главный герой Леон Кеннеди щеголяет курткой с фотореалистичным мехом и огромным количеством деталей.

Фото Resident Evil 4 Remake

Отдельно стоит упомянуть, что на фоне технически проблемных релизов этого года проект Capcom выглядит островком спокойствия. Японцам удалось выпустить отлично работающий проект, хоть и в этом случае были шероховатости. Похоже, RE Engine является одним из самых стабильных игровых движков в индустрии.

The Invincible (6 ноября 2023 года)

Видеоигровая адаптация романа Станислава Лема «Непобедимый» хоть и не предложит вам геймплейных инноваций и, по сути, является достаточно простой приключенческой игрой — визуально она точно запомнится.

Фото The Invincible

Разработчики смогли создать удивительный мир, в котором совмещаются пустынные пейзажи и ретрофутуристичная техника, а таких завораживающих скальных образований вы, пожалуй, нигде не видели.

Marvel's Spider Man 2 (20 октября 2023 года)

Возможно, вы скажете, что новый проект Insomniac Games мало отличается от предыдущей игры, но, как известно, дьявол всегда кроется в деталях.

Фото Spider-Man 2

Разработчики из Калифорнии использовали все возможности движка: даже в режиме производительности игра использует технологию трассировки лучей, а режим качества делает картинку гораздо лучше. Тем временем сам мир сильно прибавил в детализации и наполненности, не говоря про моментальные загрузки и столь же быстрое переключение между двумя главными героями.

Lords of the Fallen (13 октября 2023 года)

Как заявляли в своих обзорах зарубежные эксперты, игра великолепна визуально, но ужасна технически. И, действительно, проблемы с производительностью наблюдаются на всех платформах, но вот детализация окружения нового соулслайка местами поражает воображение.

Фото Lords of the Fallen

Проект создавался на Unreal Engine 5, следовательно, разработчики смогли использовать все новые фишки движка, включая технологию глобального освещения lumen и технологию рендеринга nanite, позволяющую улучшить геометрию окружения. Жаль только, что на фоне всех технологических достижений потерялась стабильность работы нового проекта.

Baldurs Gate 3 (3 августа 2023 года)

Еще один далекий от технологических иноваций проект. Игра от Larian Studios берет вниманием к деталям и масштабом проработки, особенно если вспомнить, что перед нами игра, на прохождение которой может уйти 300 часов.

Фото Baldurs Gate 3

При этом это полноценная RPG, а не «гриндилка» в открытом мире вроде мифологической трилогии Assassin's Creed. Ну и что говорить, не в каждую изометрическую RPG можно комфортно играть от третьего лица и при этом не наблюдать каши из размытых текстур и полигональных моделей.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (26 сентября 2023 года)

Игра, впервые увидевшая свет в далеком 2020 году и ставшая одним из самых технически сырых релизов десятилетия, все еще находится на острие технологий.

Вместе с полномасштабным DLC разработчики выпустили и обновление 2.0, переработавшее оригинальный «Киберпанк» не только геймплейно, но и визуально. А доплнение «Призрачная свобода» не ударило в грязь лицом и, похоже, мы наконец получили тот киберпанк, который ждали в декабре 2020-го.

Фото Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Польские разработчики знают толк в работе на опережение: их «Ведьмак 3» в год релиза поразил всех своим визуалом и еще много лет оставался одной из самых красивых игр. Похоже, эта судьба уготована и Cyberpunk 2077, ведь технология Path Tracing делает Найт-Сити невероятно красивым.

Alan Wake 2 (27 октября 2023 года)

Сначала он, уже потом Cyberpunk, Hogwarts legacy и прочие джедаи. Alan Wake 2 стоит на вершине. Шведы из Remedy Entertainment подарили нам не просто увлекательное и стильное приключение в жанре хоррор. Они создали, пожалуй, самую красивую игру на данный момент. Теперь излюбленная фишка разработчиков со вставками живых съемок в игру работает на полную, ведь благодаря уровню графики нового проекта переход между ними почти не заметен.

Фото Alan Wake 2

При этом окружение игры настолько реалистично, что даже гипердетализированные модели персонажей иногда теряются и кажутся манекенами на фоне фотореалистичной картинки. Даже начальная сцена, которая может показаться созданным заранее роликом, оказывается геймплейным моментом на движке игры — браво, Remedy!

Правда, для оценки всей этой красоты вам понадобится достаточно мощное железо, ведь игра официально не поддерживает видеокарты ниже 2000-й серии у NVIDIA и RX 6000 у AMD Radeon. Ну а для максимальных настроек с включенным рейтрейсингом игра потребует видеокарту не хуже Geforce RTX 4080.

А какие игры вы бы назвали самыми графонистыми в 2023-м?