Genshin Impact, Into the Dead 2 и еще 8 самых красивых игр на Android

Без топового смартфона здесь не обойтись.

Современные смартфоны стали настолько мощными, что с легкостью справляются c производительными играми. Поэтому многие мобильные проекты теперь радуют не только залипательным геймплеем, но и приличной картинкой. А чтобы было легче выбирать, собрали десять самых красивых игр на Android.

1. Call of Duty: Mobile

Дата выхода: 30 сентября 2019 года

Фото Call of Duty: Mobile

Разработчики мобильной версии Call of Duty перенесли на новую платформу все основные достоинства знаменитой серии. И речь не только про динамичный геймплей, но и про реалистичный визуал. Особенно ярко игра расцветает на флагманских устройствах, позволяющих вытянуть картинку на максималках.

Кроме того, в проект добавили классические режимы из Black Ops и Modern Warfare, а также множество знакомых карт, известных героев, оружие, костюмы и прочий контент. И все это проработано до мельчайших деталей. Благодаря этому ничего не мешает наслаждаться прохождением CoD: Mobile.

2. Genshin Impact

Дата выхода: 26 сентября 2020 года

Фото Genshin Impact

Красивая графика в играх — это не только реалистичность и высокий уровень детализации, но и цепляющий визуальный стиль. И с последним элементом у miHoYo полный порядок. И пусть мультяшная рисовка Genshin Impact выглядит простовато, но она прекрасно передает образ волшебного мира.

Поэтому наслаждаться шикарными пейзажами и величественными городами не надоедает даже спустя десятки часов. К тому же процесс исследования открытого мира, наполненного секретами, тайными местами и опасными врагами, затягивает надолго. Ну и куда же без многочисленных героев с уникальными способностями и проработанными характерами.

3. Honkai: Star Rail

Дата выхода: 6 апреля 2023 года

Фото Honkai: Star Rail

Практически все сказанное в предыдущем пункте хорошо подходит и для Honkai: Star Rail. Это новое творение от авторов Genshin Impact, действие которого происходит в глубинах космоса. Игроков ожидает масштабное приключение с изучением необычных планет, загадками и эпичными сражениями.

Дополняется все это высоким качеством графики. Местные пейзажи впечатляют масштабами и красотами, визуальные эффекты радуют глаз, а бои по постановке не уступают полноценным ААА-проектам. Если кому-то надоел Genshin Impact и хочется чего-то с упором на пошаговые бои, то однозначно стоит попробовать.

4. Asphalt 9: Legends

Дата выхода: 25 июля 2018 года

Фото Asphalt 9: Legends

Автомобильные симуляторы уже много лет не радуют игроков новыми механиками или необычными фишками, словно упершись в потолок своего развития. Поэтому техническую мощь современных ПК, консолей и смартфонов разработчики тратят на проработку максимально реалистичной графики и физики. И одним из главных примеров подобного подхода до сих пор остается Asphalt 9: Legends.

Данная часть серии впечатляет приятной картинкой, тщательно проработанными моделями машин, визуальными эффектами и даже HDR-технологиями для получения более глубоких цветов. Перед поклонниками аркадных гонок открывается богатый автопарк с Lamborgini и Porshe. На них можно заценить множество разнообразных режимов, крутые трассы и подробный тюнинг.

5. Mortal Kombat

Дата выхода: 4 мая 2015 года

Фото Mortal Kombat

Положение файтингов схоже с автосимуляторами. Кажется, что придумать принципиально новое в жанре уже невозможно и поэтому студиям только и остается, что завлекать красивым внешним видом. И Mortal Kombat, включая версию для Android, также впечатляет эффектной графикой.

В остальном это та самая легендарная серия с любимыми персонажами, различными режимами и кровавыми приемами. Игровой процесс разбавили ролевыми элементами в виде накопления опыта или открытия артефактов. Но чтобы сполна насладиться местными битвами, понадобится мощный смартфон, у которого минимум 1 Гб оперативной памяти.

6. Warface GO

Дата выхода: 14 января 2020 года

Фото Warface GO

Warface GO заслуженно входит в число самых красивых игр на Android. Портативная версия динамичного шутера радует богатым набором режимов, разнообразными картами, внушительным арсеналом и интуитивно понятным управлением. А если надоели обычные матчи, то можно отправиться выполнять ивенты, чтобы получить за них ценные награды.

Что касается картинки, то в этом элементе тайтл не уступает Call of Duty: Mobile. Тут и зрелищные визуальные эффекты, и детально проработанные локации, и хорошо прорисованное оружие, и многое другое. Остается только создать своего персонажа и отправиться разваливать соперников.

7. Black Desert Mobile

Дата выхода: 8 декабря 2019 года

Фото Black Desert Mobile

Мобильная итерация популярной MMORPG сохранила все достоинства своей старшей версии. Игровой процесс все такой же проработанный вплоть до мельчайших деталей и делает упор на различные активности, от походов в пещеры до различных квестов и рыбалки.

Но отдельным предметом гордости для разработчиков стала графика проекта. Художники студии действительно поработали на отлично. Перед геймерами предстают завораживающие пейзажи, необычные локации и эффектные битвы. Главное — обзавестись мощным смартфоном, чтобы потянуть всю эту прелесть.

8. Sky: Дети Света

Дата выхода: 6 апреля 2020 года

Фото Sky: Дети Света

Sky: Дети Света — неспешное приключение. Механик немного, все они достаточно простые, но их хватает, чтобы с головой затянуть игроков на десятки часов. Всего представлено несколько уникальных миров с разным набором активностей, по которым можно прогуляться в компании с другими пользователями.

Визуальный стиль уровней напоминает Journey и затмевает собой геймплей. Во время прохождения легко забыть о задании и начать просто наслаждаться шикарными видами и получать удовольствие медитативного характера.

9. Into the Dead 2

Дата выхода: 28 августа 2017 года

Фото Into the Dead 2

Творение студии PikPok можно назвать одним из лучших проектов на тематику зомби-апокалипсиса на данный момент. Главному герою предстоит выжить самому и спасти свою семью от оживших мертвецов. А в истреблении противников сильно помогает разнообразный арсенал и множество подручных предметов.

Но кроме продуманного геймплея, нелинейного сюжета, обучающихся врагов и разветвленной системы перков нашлось место и для отличной графики. Благодаря шикарно прорисованным локациям и достигается мрачная атмосфера.

10. Cyberpop

Дата выхода: 2 июня 2022 года

Фото Cyberpop

Cyberpop можно охарактеризовать как «Принца Персии» для смартфонов. Разработчики так сильно вдохновлялись легендарной франшизой, что позаимствовали и внешний вид главного героя, и паркур, и даже некоторые уровни, разбавив все элементами футуризма.

К тому же локации выглядят невероятно красиво. Наблюдать за песчаной пустыней, поселениями или руинами некогда величественной крепости — одно удовольствие. К тому же проект позволяет детально настраивать уровень графики. Это тот случай, когда красивая картинка перекрывает не слишком интересный сюжет.