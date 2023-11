Самые ожидаемые игры 2024 года: Ark 2, Prince of Persia: The Lost Crown и еще 8 проектов

Список, несомненно, неполный и еще пополнится другими релизами, но позже.

Грядущий 2024 год обещает быть богатым на различные игровые релизы. Но поскольку крутых тайтлов очень много и проследить за всеми невозможно, мы отобрали десять проектов, выхода которых точно стоит ждать.

Важно: собрали тайтлы, которые точно выйдут в течение 2024 года. Поэтому здесь нет S.T.A.L.K.E.R. 2 или Metro 4, у которых все еще нет точной даты выхода.

Prince of Persia: The Lost Crown (15 января 2024 года)

Спустя много лет боссы Ubisoft наконец вспомнили о полузабытой Prince of Persia. Новый проект с подзаголовком The Lost Crown представляет собой полностью самостоятельный проект, который не связан с прошлыми частями серии. Сюжет расскажет о приключениях Саргона, молодого члена отряда Бессмертных и одного из верноподданных Принца.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

Фанатов ожидает 2,5D-платформинг со множеством головоломок, разнообразными локациями и сочетанием новых и старых механик. Дополняется все захватывающей историей, явно вдохновленной персидской мифологией. И пусть обновленный визуальный стиль понравился далеко не всем, сам факт возвращения культовой серии не может не радовать.

Alone in the Dark (16 января 2024 года)

В 2018 году все права на франшизу Alone in the Dark перешли издательству THQ Nordic. Новые владельцы не стали медлить и тут же отправили в разработку седьмую часть. Возрождать знаменитую хоррор-серию доверили студии Pieces Interactive, авторам Magicka 2.

Alone in the Dark. Фото Alone in the Dark

Девелоперы решили действовать в стиле ремейков Resident Evil 2 и 3, а именно переосмыслить оригинал и подтянуть все его элементы до современных стандартов. В игре должен появиться удобный угол обзора с видом от плеча, комфортное управление, разнообразные локации, мрачный сюжет и знакомые персонажи. Изначально проект хотели выпустить в октябре, однако затем с забитой релизами осени он переехал на 16 января 2024 года.

Like a Dragon: Infinite Wealth (26 января 2024 года)

К серии Yakuza можно относиться по-разному, но отрицать то, что их проекты обладают особым очарованием и способны дарить неподдельное веселье, невозможно. Поэтому продолжение Yakuza: Like a Dragon, одной из лучших JRPG последних лет, и вызывает такой живой интерес.

Like a Dragon: Infinite Wealth. Фото Like a Dragon: Infinite Wealth

Новая часть предложит самый масштабный мир в истории франшизы, ведь для изучения будет доступна не только Япония, но и Гавайи. На месте останутся проработанные побочные задания, знакомые активности вроде караоке и прибавятся новые, вроде заполнения анкет на сайтах знакомств. Ну и куда же без треша, угара и встреч со многими знакомыми персонажами.

Suicide Squad: Kill the Justice League (2 февраля 2024 года)

Новую игру во вселенной Batman: Arkham от команды Rocksteady геймеры ждали еще в 2022-м. Однако вместо этого последовало несколько переносов, пока дата релиза не съехала на 2 февраля 2024 года. Кроме того, проект получил изрядную критику за необходимость постоянного интернет-подключения и наличие боевого пропуска с косметическими предметами.

Suicide Squad: Kill the Justice League. Фото Suicide Squad: Kill the Justice League

По сюжету правительство собирает отряд суперзлодеев и отправляет их в Метрополис сражаться с Брейниаком. Дело осложняется тем, что антагонист смог захватить контроль над членами Лиги Справедливости, а именно Суперменом, Бэтменом, Флэшем и остальными. Остается только надеяться, что у разработчиков хватит времени, чтобы подтянуть качество Suicide Squad: Kill the Justice League до уровня прошлых проектов студии.

Hades 2 (24 марта 2024 года)

К удивлению многих, Hades стала одной из лучших игр 2020 года и обзавелась огромной фанатской базой. Авторам удалось грамотно переработать знакомые механики и соединить их с древнегреческой мифологией. В итоге получился сплав roguelike и action-RPG с невероятно глубоким и интересным геймплеем.

Hades 2. Фото Hades 2

Неудивительно, что анонс продолжения вызвал живой интерес у аудитории. Главной героиней сиквела станет Мелиноэ, сестра Загрея и принцесса подземного мира. Авторы обещают несколько крупных патчей, которые привнесут новый контент и расширят сюжет. Других подробностей об истории и других нововведениях студия пока не сообщала.

Frostpunk 2 (первая половина 2024 года)

Во Frostpunk 2 игроки вновь возьмут под контроль небольшое поселение и постараются выжить в условиях зимнего постапокалипсиса. В отличие от оригинала, в сиквеле упор будет сделан не на борьбу с холодом, а на общественные проблемы. Появится больше ситуаций, требующих принятия сложных политических и социальных решений, последствия которых будут сказываться очень долго.

Frostpunk 2. Фото Frostpunk 2

Но и привычный геймплей останется на месте. Геймерам точно так же придется собирать ресурсы, следить за уровнем тепла, добывать пищу и не допускать недовольства населения. Авторы обещают добавить больше опций для строения и развития города, увеличить масштаб происходящего и улучшить визуал.

Black Myth: Wu Kong (лето 2024 года)

Разработчики из Science Interactive так сильно вдохновились китайским романом «Путешествие на Запад», что создали ролевой экшен Black Myth: Wu Kong. Тайтл рассказывает о приключениях хитрого и озорного Короля Обезьян Сунь Вуконга.

Black Myth: Wu Kong. Фото Black Myth: Wu Kong

Игровой процесс очень похож на Souls-проекты: главному герою предстоит сражаться с ужасными монстрами, которые ловки, быстры, превосходят по размеру и смертельно опасны. В арсенале у протагониста будет выдвижной посох Мари, обычное оружие и магические умения. Проект разрабатывается с 2017 года на движке Unreal Engine 5 с использованием технологии рейтрейсинга и DLSS, а потому картинка уже смотрится очень приятно.

Ark II (2024)

За несколько лет вокруг ARK: Survival Evolved сформировалось преданное фанатское сообщество. Геймерам понравилось выживать в условиях дикой природы, строить поселения и приручать динозавров. Неудивительно, что анонс продолжения вызвал живой интерес аудитории.

Ark 2. Фото Ark 2

Во второй части игроков ожидает образцовый сиквел, который развивает идеи оригинала и добавляет ряд новых механик. Будут переработаны системы охоты и прокачки персонажа, торговля, взаимодействие с NPC, симуляция случайных событий и многое другое. Ну и приятным бонусом станет появление Вина Дизеля в роли одного из неигровых персонажей.

GreedFall 2: The Dying World (2024 год)

Первая GreedFall получилась довольно шаблонной ролевой игрой категории В. Творению студии Spiders чего-то не хватало для того, чтобы стать действительно крутым тайтлом, хотя и своих достоинств у проекта хватало. За однообразным геймплеем и серым окружением немногие смогли по достоинству оценить оригинальный сеттинг и нелинейный сюжет.

GreedFall 2. Фото GreedFall 2

В грядущем продолжении обещают исправить все ошибки, а заодно развить весьма самобытную вселенную. Особое внимание акцентируется на боевой системе, куда добавят больше элементов тактики. Действие The Dying World стартует за три года до событий оригинала и расскажет о приключениях уроженца Тир-Фради, которому предстоит вернуть свободу и противостоять местному тирану.

Delta Force: Hawk Ops (2024)

В 2024 году возвращение совершит еще одна культовая франшиза, о которой долгое время не вспоминали. Новая Delta Force будет условно-бесплатным шутером с упором в реализм, захватывающей кампанией, мультиплеерными сражениями, PvP-режимом, большим арсеналом оружия, техники и гаджетов.

Delta Force: Hawk Ops. Фото Delta Force: Hawk Ops

Безусловно, все это слабо напоминает оригинал, который отпечатался в памяти геймеров. Однако студия TiMi Studio Group планирует перезапустить всю серию, чьей главной фишкой станет запредельная реалистичность. Для этого авторы даже консультировались с бывшими спецназовцами. Хочется верить, что Hawk Ops — это начало нового этапа развития франшизы.