Самые ожидаемые видеоигры 2024 года для смартфонов и планшетов

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Грядущий год обещает быть богатым на громкие релизы. Любители мобильных платформ увидят множество новинок, которые должны всколыхнуть индустрию мобильных игр. Собрали самые ожидаемые игры 2024 года для iOS и Android.
— Дата выхода: в начале 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: шутер от третьего лица, RPG
— Издатель: Ubisoft
Мобильный шутер из знаменитой серии Tom Clancy's. Главная его особенность — общий открытый мир, в котором можно встретить других игроков. Будут реализованы различные PvE- и PvP-активности, система развития персонажа, красивая графика, уникальная сюжетная линия. Релиз состоится в начале 2024 года.
— Дата выхода: 1 февраля 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: экшен, файтинг
— Издатель: Crunchyroll Games
Экшен по мотивам аниме «Ванпанчмен». Предстоит окунуться в повседневную жизнь героев, выполнять различные задания и очень много драться. Уже сейчас открыта предварительная регистрация в Google Play и App Store.
— Дата выхода: до 31 марта 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: тактический шутер
— Издатель: Ubisoft
Мобильная игра по знаменитой франшизе Rainbow Six. В ней будут представлены все классические режимы, большое количество оружия, как минимум четыре карты, 19 операторов и многое другое.
Мягкий запуск шутера состоялся в августе. Доступ к нему получили жители Канады, Мексики, Чили и Колумбии. Постепенно разработчики будут расширять этот список, а полноценный релиз ожидается в первом квартале 2024 года.
— Дата выхода: весна 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: шутер от первого лица
— Издатель: Activision
Изначально игра должна была выйти до конца 2023 года, но Activision отложила релиз для ее доработки. Ориентировочная дата, указанная в App Store, 30 апреля 2024 года. Однако она еще может измениться, как уже происходило ранее.
В шутере появятся два режима: «королевская битва» и «возрождение». Лобби будет вмещать до 120 игроков. Бета-версия, запущенная в конце 2022 года, получила множество положительных отзывов от критиков и обычных пользователей. Сейчас игра доступна лишь в нескольких регионах.
— Дата выхода: 25 апреля 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: RPG
— Издатель: Square Enix
Пошаговая ролевая игра, которая объединит в себе лучшие элементы франшизы SaGa. Вам предстоит собрать команду из пяти персонажей и отправиться в путешествие по 17 взаимосвязанным мирам. Сюжетная линия будет меняться в зависимости от принятых решений.
— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: шутер от первого лица
— Издатель: Riot Games
Один из самых многообещающих шутеров для iOS и Android. Его разработкой занимается китайская компания Tencent Games, которая имеет большой опыт работы с мобильными платформами.
Об игре известно мало, хотя ее анонсировали еще в июне 2021 года. Закрытое тестирование уже проводилось в Китае. По информации датамайнеров, бета-версия шутера выйдет в январе 2024 года. Официальной даты релиза пока нет.
— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: RPG
— Издатель: Ubisoft
Это первая полноценная игра серии, разрабатываемая специально для мобильных устройств. Она перенесет игроков в III век до нашей эры на территорию Древнего Китая. Геймплей будет включать многие традиционные механики Assassin's Creed.
Игра еще не получила страницы в Google Play и App Store, но ее релиз ожидается в 2024-м. Распространение будет производиться по условно-бесплатной модели.
— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: MMORPG
— Издатель: NetEase
Кроссплатформенная MMORPG с открытым миром. Сеттинг игры вдохновлен скандинавской мифологией. Разработчиком выступает китайская студия NetEase, которая широко известна по Diablo Immortal и сотрудничеству с Blizzard Entertainment. Игра также будет выпущена на ПК и консолях.
— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: экшен, RPG
— Издатель: Netmarble Games
Экшен-RPG в духе Genshin Impact. Сюжетная линия основана на манге «Семь смертных грехов» и ее продолжении — «Четыре рыцаря апокалипсиса». В игре реализованы механики командных боев, полета, плавания и решения головоломок. Точной даты релиза пока нет.
— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: RPG
— Издатель: Square Enix
Новинка из серии Kingdom Hearts. Игровой мир будет частично привязан к реальному с помощью GPS. Аналогичная система используется в Pokemon Go.
Разработчики пообещали представить захватывающие сражения в режиме реального времени. В ряде регионов уже прошло закрытое бета-тестирование.