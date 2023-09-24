Возвращение в детство: лучшие игры на Sega Mega Drive 2

Сегодня, 13:25
Sega Mega Drive 2 — консоль, подарившая игрокам, наверное, одну из богатейших игровых библиотек. Несмотря на прямую конкуренцию с Super Nintendo, в России приставка от Sega является незыблемым фаворитом, не нуждающимся в сравнении с другими 16-битными приставками. В этом материале всего лишь один десяток игр из большого множества отличных проектов для Sega Mega Drive 2.
Серия Mortal Kombat не нуждается в представлении. Культовый файтинг, переживший на своем веку не одно падение и далеко не один триумф.
Sega Mega Drive — консоль, подарившая игрокам большое количество отличных платформеров и необычных героев. Одним из таких стал Earthworm Jim — земляной червяк в скафандре, отправившийся в опасное приключение, чтобы спасти принцессу Как-то-там. Да-да, это ее настоящее имя.
Ни один топ лучших игр на «Cегу» не обходится без главного маскота компании — ежика Соника. Красочный и красивый платформер, который поражал игроков своей скоростью, не зря считался систем-селлером второй Mega Drive.
Mega Drive радует любителей платформеров просто огромной библиотекой игр жанра. Одним из подобных представителей является и Contra: Hard Corps. Примечателен и тот факт, что это единственная попытка студии Konami перенести культовую серию run-and-gun-игры на консоль Nintendo.
Еще один жанровый фаворит на Mega Drive 2 — игры в жанре бит-эм-ап. И здесь не обойтись без Streets Of Rage. Отличная игра, которая (как и все игры в топе) играется и по сей день. Очень приятный саундтрек, отзывчивое управление, возможность играть вдвоем — все это неотъемлемые атрибуты SOR.
В топе настоящее раздолье из игр разных жанров. Это подчеркивает не только богатую библиотеку консоли, но и ее большую успешность.
Еще одна признанная классика от Sega, которая также являлась эксклюзивом для приставки. Golden Axe — это отличный бит-эм-ап в фэнтези стилистике, который породил начало короткой, но насыщенной истории серии Золотой секиры.
Очередной эксклюзивный шедевр от SEGA. Игра, которая поражала своей графикой и геймплеем раньше, умудряется до сих пор удивлять уже современных геймеров.
Черепашки-ниндзя воистину испытали свой видеоигровой расцвет в эпоху восьми и шестнадцати-битных консолей. Каждая игра, выходящая в тот момент, получалась настоящим золотом и шедевром на все времена.
Удачными на приставке получались и игры по лицензиям. Disney's Aladdin — именно такая игра, выросшая в итоге в один из лучших проектов на «Сеге».
Закончить топ хотелось бы на веселой ноте. И нет ничего более артистичного и веселого, чем рестлинг. Хотя нет, все-таки есть. Игры про рестлинг!