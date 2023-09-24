Возвращение в детство: лучшие игры на Sega Mega Drive 2

Это было как будто бы вчера.

Sega Mega Drive 2 — консоль, подарившая игрокам, наверное, одну из богатейших игровых библиотек. Несмотря на прямую конкуренцию с Super Nintendo, в России приставка от Sega является незыблемым фаворитом, не нуждающимся в сравнении с другими 16-битными приставками. В этом материале всего лишь один десяток игр из большого множества отличных проектов для Sega Mega Drive 2.

Ultimate Mortal Kombat 3

Серия Mortal Kombat не нуждается в представлении. Культовый файтинг, переживший на своем веку не одно падение и далеко не один триумф.

Ultimate Mortal Kombat 3 — один из таких триумфов. Огромный для того времени ростер бойцов, множество комбинаций и боевых арен. Игра занимает не только особенное место в пантеоне лучших файтингов, но и в сердцах геймеров.

Earthworm Jim

Sega Mega Drive — консоль, подарившая игрокам большое количество отличных платформеров и необычных героев. Одним из таких стал Earthworm Jim — земляной червяк в скафандре, отправившийся в опасное приключение, чтобы спасти принцессу Как-то-там. Да-да, это ее настоящее имя.

Игра отличалась не только причудливой атмосферой, но и непрощающей сложностью — чего только стоит уровень со стеклянной сферой, в которой Джиму придется передвигаться! За необычность Earthworm Jim и получил место в топе.

Sonic The Hedgehog

Ни один топ лучших игр на «Cегу» не обходится без главного маскота компании — ежика Соника. Красочный и красивый платформер, который поражал игроков своей скоростью, не зря считался систем-селлером второй Mega Drive.

Более того, успешный дебют синего ежа послужил стартом огромной франшизы, которая жива и по сей день, выходя на современных платформах.

Contra: Hard Corps

Mega Drive радует любителей платформеров просто огромной библиотекой игр жанра. Одним из подобных представителей является и Contra: Hard Corps. Примечателен и тот факт, что это единственная попытка студии Konami перенести культовую серию run-and-gun-игры на консоль Nintendo.

Зато какой была эта попытка — ураганный от начала до конца экшен, зубодробительная сложность и веселый кооперативный опыт! Все это Contra: Hard Corps. Очень жаль, что сейчас серия Contra переживает не лучшие времена...

Streets Of Rage

Еще один жанровый фаворит на Mega Drive 2 — игры в жанре бит-эм-ап. И здесь не обойтись без Streets Of Rage. Отличная игра, которая (как и все игры в топе) играется и по сей день. Очень приятный саундтрек, отзывчивое управление, возможность играть вдвоем — все это неотъемлемые атрибуты SOR.

Если вам нравится эта серия игр, то рекомендуем после прохождения классической первой части обратить внимание на прямое продолжение трилогии — Streets Of Rage 4. Игра является достойным представителем жанра и отлично играет как в соло, так и вместе с другом. А графика там — настоящее удовольствие для глаз. Dune 2: Battle For Arrakis

В топе настоящее раздолье из игр разных жанров. Это подчеркивает не только богатую библиотеку консоли, но и ее большую успешность.

Dune 2: Battle For Arrakis — культовая игра, которая показала отличную и успешную формулу RTS-стратегий. Ни один из удачных элементов в игре не был новым, но то, как искусно студия Westwood с ними обошлась, однозначно заслуживает внимания.

Golden Axe

Еще одна признанная классика от Sega, которая также являлась эксклюзивом для приставки. Golden Axe — это отличный бит-эм-ап в фэнтези стилистике, который породил начало короткой, но насыщенной истории серии Золотой секиры.

За ураганный кооперативный геймплей, неплохую графику и взрывной саундтрек игра и заслужила место в этом топе.

Comix Zone

Очередной эксклюзивный шедевр от SEGA. Игра, которая поражала своей графикой и геймплеем раньше, умудряется до сих пор удивлять уже современных геймеров.

Приключение художника Скетча Тернера в мире собственных комиксов заслуживает места среди лучших игр на Sega и в списках лучших игр всех времен.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist

Черепашки-ниндзя воистину испытали свой видеоигровой расцвет в эпоху восьми и шестнадцати-битных консолей. Каждая игра, выходящая в тот момент, получалась настоящим золотом и шедевром на все времена.

Исключением не стала и The Hyperstone Heist. Игра отлично выглядит и играется по сей день, хорошо звучит и не вызывает ничего, кроме приятных эмоций.

Disney's Aladdin

Удачными на приставке получались и игры по лицензиям. Disney's Aladdin — именно такая игра, выросшая в итоге в один из лучших проектов на «Сеге».

C очень приятной картинкой, веселым и в меру сложным геймплеем, возможностью, позволяющей пережить события мультфильма в игре. Все это позволяет игре уверенно чувствовать себя в топе лучших игр на приставке.

WWF: Wrestlemania Arcade

Закончить топ хотелось бы на веселой ноте. И нет ничего более артистичного и веселого, чем рестлинг. Хотя нет, все-таки есть. Игры про рестлинг!