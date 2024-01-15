На что ушло 500 млн рублей? Почему «Смута» вызывает опасения

Проект рискует повторить судьбу The Day Before.

2023 год подарил российским геймерам полярно разные эмоции. Пока Atomic Heart грелась в лучах славы, The Day Before запомнилась громким провалом и закрытием якутской студии Fntastic спустя четыре дня после релиза.

Следующей в очереди из ожидаемых отечественных проектов находится «Смута», чей релиз назначен на февраль. Но по отношению к этому тайтлу у сообщества накопилось достаточно много скепсиса. Рассказываем, почему же историческая RPG в сеттинге Смутного времени вызывает опасения.

1. Отсутствие у разработчиков достойного бэкграунда

Одна из главных причин настороженного отношения кроется в полной безвестности студии Cyberia Nova. Все, что о них знает аудитория, указано на их собственном сайте. Согласно этим данным, компания была основана в 2015 году в Новосибирске, а их костяк составляют опытные разработчики.

Фото Смута

Там же говорится, что они сотрудничали с такими гигантами индустрии, как Wargaming Inc., Nikita Online, Creative Mobile, G5 и принимали участие в разработке таких тайтлов, как «Аллоды» и «Дальнобойщики». И все, больше никаких подробностей об их деятельности, не считая лишь визитки с одной анимацией.

Получается, что «Смута» — их первый самостоятельный проект, сразу же настолько большой и масштабный. Поэтому и выражаются разумные опасения насчет того, сумеет ли команда, которая до этого занималась только аутсорсом, справиться с амбициозной экшен-RPG в духе The Witcher 3. Ведь создавать комплексную ролевую игру далеко не то же самое, что трудиться над отдельными фрагментами.

2. Отсутствие полноценного геймплейного ролика, хотя до релиза игры осталось всего ничего

Выход «Смуты» назначен на 26 февраля. Однако девелоперы до сих пор не представили ни одного полноценного геймплея. Ситуация усугубилась в декабре, когда на вопросы пользователей VK о демонстрации игрового процесса авторы ответили, что у них нет «полностью завершенного получаса игры».

Фото Смута

И вся эта ситуация выглядит откровенно несерьезно. До релиза осталось всего полтора месяца, и по-хорошему «Смута» уже должна находиться на стадии полировки. Но вместо отправки на золото студия до конца разработки собирается полировать разные аспекты, от баланса боевой системы до освещения и анимаций.

И одновременно с этим уже открыты предзаказы. Игрокам предлагается потратить 1612 рублей в VK PLAY на проект, у которого нет внятного вертикального среза, а все понимание о геймплее ограничивается текстовым описанием и короткими фрагментами. А ведь покупатели должны четко понимать, за что они отдают свои деньги. А с этим пока довольно серьезные проблемы.

3. Отсутствие в игре многих побочных активностей, несмотря на солидный бюджет

«Смута» разрабатывается на средства государственного гранта. Всего выделено более 500 миллионов рублей, не считая вливаний от других инвесторов. Да, по меркам индустрии это не самые большие деньги. Однако для современного российского игропрома это все равно серьезная сумма, из которой при должном подходе и правильном планировании можно получить качественный результат.

Вот только Cyberia Nova уже успела расстроить сообщениями о том, что в игре не будет полноценного открытого мира. Вместо этого собираются реализовать набор локаций, между которыми можно будет перемещаться разными способами. А еще в «Смуте» не нашлось места для мультиплеера, поддержки модов, конных боев и побочных активностей в виде рыбалки, охоты и торговли.

Фото Смута

Напрашивается логичный вопрос: а на что тогда ушел весь бюджет? Ведь все, что показано в «Смуте» на данный момент, выглядит так, словно оно сделано либо за дешево на аутсорсе, либо энтузиастами, что готовы работать за идею.

Особенно «выделяются» рваные анимации и редкие кадры с боевой системой, напоминающей скорее «Русы против Ящеров». Складывается ощущение, что авторы тратят слишком много времени и средств на элементы, связанные с исторической достоверностью. Такое внимание к деталям, конечно, похвально, но что толку от них, если игру будет банально скучно проходить?

К тому же здесь может сказаться другая особенность государственного финансирования. Одним из условий получения гранта было то, что работа обязана выйти в оговоренный срок. А потому велика вероятность того, что релиз «Смуты», как и обещалось, состоится в феврале. Вот только само творение Cyberia Nova будет далеко от готового вида. При таком подходе не важно, сможет ли проект хорошо продаться, ведь сами разработчики уже получили все деньги.

4. Разработчики неохотно рассказывают об игре, а авторы почти не идут на общение с журналистами

Кажется, что за полтора месяца до релиза стоит куда активнее проводить пиар-кампанию игры и больше рассказывать о проекте в медиа. Делать это можно разными способами, включая интервью с журналистами.

Фото Смута

Вот только разработчики крайне неохотно идут на общение с прессой, предпочитая ограничиваться появлениями в дневниках и короткими публикациями в своем паблике VK. Да даже ответы на вопросы от пользователей получаются максимально расплывчатыми и поверхностными, из которых многое непонятно.

И такая закрытость приводит к обратной реакции со стороны сообщества. Начинает казаться, что команда либо что-то скрывает, либо обманывает. И то и другое автоматом порождает чувство скептицизма. К тому же из-за отсутствия обратной связи геймеры все еще не понимают, что именно ждет их на выходе.

5. Чрезмерная амбициозность «Смуты»

Не внушает доверия и чрезмерная амбициозность «Смуты». Еще в момент анонса авторы заявляли, что вдохновлялись Assassin's Creed и Ghost of Tsushima. Затем были громкие заявления о том, что их боевая система будет лучше, чем в «Ведьмаке 3», куча крутых геймплейных фишек на словах и желание построить вокруг ролевой игры метавселенную с полноценным сериалом.

Фото The Witcher 3

Однако многие сомневаются, что команда без опыта создания масштабных RPG сумеет справиться со всем этим. Ведь текущий уровень продемонстрированных материалов явно не соответствует заявленным амбициям. К тому же еще слишком свеж в памяти пример The Day Before, где тоже обещали много всего крутого, а по итогу получился неработающий набор из механик и купленных ассетов.

Серьезность своих намерений разработчики подкрепили весьма крепкими системными требованиями. Чтобы «Смута» нормально запускалась, необходима как минимум видеокарта GeForce GTX 980/1060 и 16 Гб оперативной памяти, а полностью насладиться красотами средневековой Руси получится только на более мощном железе. И это рождает сомнения в оптимизации, ведь даже Atomic Heart требует меньше, хотя творение Mundfish смотрится не менее красочно.