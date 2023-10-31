Dota 2 уже приелась? Почему The International 2023 собрал мало зрительского интереса

Valve перестала развлекать своих фанатов.

The International 2023 завершился яркой победой российского клуба, но прошел как-то буднично. Нет, в плане освещения все было в порядке. А вот если говорить про зрительский интерес и качество организации, то он бы не ахти каким: решающий матч на турнире посмотрело меньше 1,4 млн человек — это худший показатель за четыре года. Турнир все еще привлекает, но уже не так, как раньше.

Так почему The International 2023 получился таким обыденным и проходным? Попробовали разобраться в причинах.

Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53297791657/

Первая причина: очень слабый компендиум

Призовой фонд The International 2023 — одна из самых обсуждаемых тем минувшего октября. Не из-за рекордных призовых, а как раз-таки наоборот. Вот так нас приучил турнир к хорошим суммам, что $ 3 млн кажутся несерьезными. Даже с учетом того, что победителю досталось $ 1,4 млн.

Возьмем для сравнения Riyadh Masters 2023, который прошел в июле и который Team Spirit также затащила. Там разыграли почти в 5 раз больше — $ 15 млн.

Саудиты смогли провести турнир на таком уровне, что фанаты Dota 2 получили, можно сказать, два The International в течение одного года. Даже финишировавшая на третьем месте Talon Esports смогла заработать $ 1,7 млн, что на $ 300 тысяч даже больше, чем победитель The International 2023.

Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53298957173/

Так как призовой фонд The International складывается от продаж компендиума, который покупают игроки в магазине игры, то, следовательно, причина слабого роста денег кроется именно в нем. Действительно, разработчики выпустили самый слабый компендиум в истории — без сетов и прочих «вкусняшек».

Перед The International всегда был рекордный онлайн в Dota 2, потому что в игре появлялось много нового контента, начиная от скинов и заканчивая новыми режимами. В этот раз такого не было. Если компендиум и покупали, то из-за большой любви к игре. Таких людей оказалось не так много.

Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53299065519/

Вторая причина: неудобное время проведения

Когда The International проходил в августе, то было гораздо удобнее следить за турниром и работающим людям, и студентам со школьниками, учитывая, что на июль и август приходятся каникулы и большинство отпусков. Начиная с The International 11, чемпионат переехал на октябрь. Это, несомненно, сказалось на вовлеченности публики — студенты и школьники, например, могут пропустить 1-2 дня, но дальше вряд ли будут рисковать своей успеваемостью.

Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53298675041/

Третья причина: неудобный часовой пояс

Третий пункт — как продолжение второго. Помимо неудачной даты проведения, стоит отметить и неудачный часовой пояс и для европейской, и для русскоязычной аудитории. В России игры начинались вечером в 8 часов и заканчивались, как правило, в 6-8 утра. Можно ли выдержать полумесячный марафон в таком темпе, сидя ночами и не видя белого света? Вряд ли.

Но даже для Северной Америки выпавший финальный день на воскресенье — это просчет организаторов. Предыдущие гранд-финалы The International в Сиэтле заканчивались субботним вечером, и люди могли спокойно засидеться допоздна и на следующий день выспаться. В этот раз главный финал прошел в воскресенье, а ведь понедельник — рабочий день.

Даже в Северной Америке дни вне финалов заканчивались довольно поздно, потому что игры проходили на западном побережье. К тому же октябрьские выходные в Америке насыщены реальными видами спорта.

Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53299133940/

Четвертая причина: магия The International пропала

В начале своего существования The International вызывал большой интерес во многом из-за рекордного призового фонда и масштабов мероприятия. Со временем все это как будто бы приелось публике, тем более, что и по масштабам, и по призовым, и по уровню организации некогда главный турнир киберспорта опередили те же саудиты со своим Riyadh Masters.

Игрок 9Pandas Роман RAMZES666 Кушнарев не случайно назвал этот The International одним из худших за всю историю чемпионата. Ему есть с чем сравнивать, так как этот игрок много где выступал и много что повидал.

«У меня нет ощущения The International. Все как-то не так — обычный турнир. В этом году у нас были в разы лучшие мероприятия», — рассказал игрок.

От киберспортсменов исходило много жалоб. В первые дни турнира не было интернета на ПК, работала только Дота. У многих ПК лагали постоянно. Команды выселяли из гостиниц на следующий день после вылета и отправляли домой, а раньше всем разрешали остаться до финала. Критиковали и питание: на 700 долларов командам приходилось питаться целый день.

На The International 2023 не доставало развлекательного контента. Не было ни развлекательных программ, ни шоу-матча, ни каких-то крутых анонсов, кроме одного нового героя. Не будут делать и фильм про чемпионат.

Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53299031354/in/photostream/

Пятая причина: Dota 2 уже приелась

Возможно, приелась и сама игра. Да, мета и стратегии постоянно меняются. Но сам принцип игры остается тем же. И сама игра остается такой же.

Valve переосмыслила CS:GO и выпустила Counter-Strike 2, вдохнув в соревновательный шутер новую жизнь. Вероятно, с Dota 2 стоит сделать также — поменять движок, изменить механики, сделать игру более понятной для новичков.

Учитывая, что Dota 2 в июле исполнилось уже десять лет, то пора уже не только подумывать о новой части, но и начинать активно ей заниматься.