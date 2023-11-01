Впечатления от Alan Wake 2 — порадовала ли новая игра от создателей Max Payne и Control?

Алан Уэйк вернулся спустя 13 лет.

Трейлеры и скриншоты Alan Wake 2 отлично справляются с тем, чтобы создать об игре ложное впечатление. Промокампания игры то ли специально, то ли случайно создает впечатление, будто Alan Wake 2 — это хоррор-блокбастер, похожий на современные части Resident Evil. На деле же все намного сложнее.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment

Сюжет Alan Wake 2

Играть во вторую часть Alan Wake без знаний о первой — самая главная ошибка, на которую может попасться игрок и на которую попался автор статьи. По первым часам игры сюжет оказался настолько таинственным и запутанным, что от него невольно начинает болеть голова. И это, наверное, главный минус Alan Wake 2 — игре будет очень тяжело привлечь новую аудиторию.

Авторы, конечно, пытаются сделать это при помощи демонстрации графических особенностей игры, пугая при этом геймеров своими системными требованиями. Красивый проект — это, конечно, хорошо, но и проиграть тоже хотелось бы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с сюжетом первой части вкратце или же пройти ее самостоятельно и только потом возвращаться ко второй. А ради чего возвращаться — сейчас расскажем.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment

Геймплей Alan Wake 2

Геймплейно игра напоминает смесь Resident Evil (без нее тут все-таки не обойтись, так как игра буквально создала формулу идеального survival-horror'а) и L.A. Noire — за несколько первых часов игры сегментов с расследованием мистического убийства в городке Брайт-Фоллс куда больше, чем стрельбы по монстрам.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment

И расследовать в игре очень интересно. Каждая улика появляется в чертогах разума одной из героинь игры Саги Андерсон — это целая комната внутри сознания девушки, в которой она вместе с игроком сможет вспомнить произошедшие событие или старые улики с новыми событиями и доказательствами.

Реализовано это круто — переход в чертог разума и обратно происходит практически бесшовно, не отвлекая игрока на постоянные загрузки.

Перестрелки в игре отличные. Почти каждое сражение с врагом в Alan Wake 2 — это своеобразная головоломка, в рамках которой игрок должен понять, как победить противника. Противники боятся света, поэтому фонарик в игре — не только способ осветить себе путь. Тьма не может видеть вас на хорошо освещенных местах. Так что если возникли проблемы с патронами, нужно убедиться, что рядом есть дом с включенным светом или ярко горящий фонарный столб.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment

Атмосфера в Alan Wake 2

С атмосферой в игре Remedy справилась на пять с плюсом — на первый взгляд дружелюбный маленький городок Брайт-Фоллс оказывается мистическим местом, в котором таинственный культ изощренно убивает людей и кошмарит жителей. Если описывать атмосферу игры кратко, то это ядреный коктейль из сериалов «Твин Пикс» и «Настоящий детектив» — ни больше ни меньше.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment

Особой похвалы заслуживают ТВ-реклама и радиопередачи. Они не только забавны и самобытны сами по себе, но и отлично добавляют плюсы в атмосферу игры, помогая уйти в таинственный мир городка с головой.

Баги в Alan Wake 2

За несколько часов игры они встречались довольно редко, но если и были, то полностью ломали игровой процесс, заставляя возвращаться к последнему сохранению. Больше всего багов было связано с переходами в чертог разума и из него — то ли игра не успевала вовремя скоординироваться, то ли ПК не успевал понять, что игра от него хочет. Наверняка это починят патчами.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment

Еще одна незначительная ошибка кроется в субтитрах. Во время внутриигровых роликов они не всегда отображаются корректно, а иногда и не отображаются вовсе — иногда они спешат, показывая тот текст, который персонажи еще не сказали, а иногда, наоборот, чересчур запоздало реагируют на речь. Это тоже, скорее всего, починят в уже ближайшее время.

Кстати! В игре присутствуют русские субтитры, за что авторов Alan Wake 2 можно только поблагодарить. Не во всех современных играх они есть.

Стоит ли играть в Alan Wake 2?

Alan Wake 2 — не та игра, о которой можно полностью составить мнение за пару часов игры. Сюжет здесь поставлен так, что некоторым голливудским сценаристам стоило бы поучиться. Игра постоянно подкидывает тебе новые загадки, отвечает на ранее поставленные тобой вопросы и щекочет нервы искренним нетерпением и желанием поскорее узнать, что вообще тут происходит.

Alan Wake 2 — это не игра, которую можно нахрапом пробежать за несколько вечеров. Это настоящий артхаусный детектив с авторским видением, который потребует от игрока внимательности и решительности.

Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться с сюжетом первой Alan Wake, пройдя оригинальную часть полностью, после чего приступать к Alan Wake 2.