Assassin's Creed Mirage не ждать на торрентах до конца года? В игре есть защита Denuvo

Если не хочется долго ждать, то придется потратиться.

5 октября состоялся релиз Assassin's Creed Mirage. Действия игры происходят в Багдаде IX века. Главный герой — Басим ибн Исхак, уже появлявшийся в Assassin's Creed Valhalla в качестве второстепенного персонажа.

Серия вернулась к своим истокам, когда многие элементы были завязаны на паркуре и скрытных убийствах. Но в данном случае мы поговорим не про плюсы и минусы игры, а про то, как поиграть в Assassin's Creed Mirage в России.

Фото Ubisoft

Официально Assassin's Creed Mirage в России недоступна для покупки. Что делать и как быть? Есть два варианта — создать зарубежный аккаунт и купить игру в зарубежном магазине либо дождаться взлома от EMPRESS.

Стоимость Assassin's Creed Mirage на PS4, PS5 и ПК

Обычное издание игры в турецком PS Store стоит 899 турецких лир, или 3200 рублей. В Ubisoft Store цена будет повыше — 60 долларов, или 5900 рублей.

Если не хочется тратиться или сидеть разбираться с покупкой, то остается лишь один вариант — торренты. Но как скоро игра появится на данных ресурсах?

Когда Assassin's Creed Mirage появится на торрентах

В Assassin's Creed: Mirage стоит самая навороченная защита Denuvo, которую разработчики добавили с патчем первого дня. Учитывая, что взломом Denuvo занимается, по сути, только хакерша EMPRESS, хорошо известная российским геймерам, то на торрентах новая игра Unisoft может появиться ой как не скоро.

Assassin's Creed: Origins и Assassin's Creed: Valhalla были тоже защищены Denuvo. Первую взломали спустя 99 дней, а защита второй пала спустя 4 месяца. Делаем выводы: если «Мираж» и взломают, то как минимум через 3 месяца. И это в лучшем случае, при условии если игроки задонатят EMPRESS на взлом игры.