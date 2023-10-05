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Assassin's Creed Mirage не ждать на торрентах до конца года? В игре есть защита Denuvo

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Фото Ubisoft
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Если не хочется долго ждать, то придется потратиться.

5 октября состоялся релиз Assassin's Creed Mirage. Действия игры происходят в Багдаде IX века. Главный герой — Басим ибн Исхак, уже появлявшийся в Assassin's Creed Valhalla в качестве второстепенного персонажа.

Серия вернулась к своим истокам, когда многие элементы были завязаны на паркуре и скрытных убийствах. Но в данном случае мы поговорим не про плюсы и минусы игры, а про то, как поиграть в Assassin's Creed Mirage в России.

Фото Ubisoft

Официально Assassin's Creed Mirage в России недоступна для покупки. Что делать и как быть? Есть два варианта — создать зарубежный аккаунт и купить игру в зарубежном магазине либо дождаться взлома от EMPRESS.

Стоимость Assassin's Creed Mirage на PS4, PS5 и ПК

Обычное издание игры в турецком PS Store стоит 899 турецких лир, или 3200 рублей. В Ubisoft Store цена будет повыше 60 долларов, или 5900 рублей.

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Если не хочется тратиться или сидеть разбираться с покупкой, то остается лишь один вариант торренты. Но как скоро игра появится на данных ресурсах?

Когда Assassin's Creed Mirage появится на торрентах

В Assassin's Creed: Mirage стоит самая навороченная защита Denuvo, которую разработчики добавили с патчем первого дня. Учитывая, что взломом Denuvo занимается, по сути, только хакерша EMPRESS, хорошо известная российским геймерам, то на торрентах новая игра Unisoft может появиться ой как не скоро.

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Assassin's Creed: Origins и Assassin's Creed: Valhalla были тоже защищены Denuvo. Первую взломали спустя 99 дней, а защита второй пала спустя 4 месяца. Делаем выводы: если «Мираж» и взломают, то как минимум через 3 месяца. И это в лучшем случае, при условии если игроки задонатят EMPRESS на взлом игры.

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