Baldur's Gate 3: почему стоит поиграть в главный хит этого лета, взлетевший в топы Steam

Самая фундаментальная ролевая игра последних лет, да еще с раздеванием и БДСМ-штучками.

3 августа бельгийская студия Larian выпустила Baldur's Gate 3 — и та продолжает бить рекорды: на момент написания статьи в игре одновременно находились 735 421 игроков со всего света. Почему проект в нишевом ролевом жанре привлек столько внимания и почему вам, возможно, тоже стоит в него поиграть?

Игровые классы в Baldur's Gate 3 разнообразны

Разработка Baldur's Gate 3 длилась шесть лет — то есть очень долго. И все эти годы в Larian не сидели сложа руки.

Создавая персонажа, игрок может выбирать из множества рас и классов, и его выбор отразится на прохождении. Играете за зловещего темного эльфа? Люди будут относиться к вам со страхом и недоверием, а вот договориться с сородичами станет проще. Владеете магией? Поздравляем, у вас появляется шанс решить некоторые проблемы практически по щелчку пальцев. Те, кто обладает нужными заклинаниями, могут поговорить с трупами или животными — и те и другие могут рассказать немало интересного.

Фото Baldur's Gate 3

Нельзя сказать, что раньше ничего подобного не делали. В конце концов, любые приличные ролевые игры стараются погрузить игрока в свой мир как можно сильнее. Но далеко не у каждой студии есть время и средства, чтобы проработать столько вариантов. Свен Винке, глава студии Larian, рассказывал, что в игре есть контент, который не увидит абсолютное большинство игроков, но ему все равно было важно его сделать.

Тонна скучных диалогов? Это не про Baldur's Gate 3

Иногда людям кажется, что ролевые игры — это про стены скучного текста и запутанные ролевые системы. Но это не случай Baldur's Gate 3.

Перед вами сильные враги? Разбейте рядом с ними бочку с маслом, а потом бросьте туда огненный шар. Или заманите их на скалу, а затем столкните с нее заклинанием. Можно и вовсе избежать боя, успешно со всеми договорившись.

Фото Baldur's Gate 3

И для этого не обязательно часами строить мультиклассовые билды и разбираться в настольных правилах. Прокачка очень проста, а практически все способности и заклинания могут быть полезными.

За одно прохождение в Baldur's Gate 3 нельзя будет увидеть и 5% всего контента

Разработчики заявляли, что полное прохождение игры с побочными квестами занимает примерно сто часов. Кажется, они себя недооценили — пропадать в Фаэруне можно гораздо, гораздо дольше. Что уж там говорить, если всего в Baldur's Gate 3 насчитали аж 170 часов озвученных кат-сцен.

Фото Baldur's Gate 3

Разумеется, никто не заставляет исследовать каждый уголок карты в поисках секретов и выполнять все сторонние задания. Но если вы все-таки хотите этим заняться, то игра сумеет увлечь вас по-настоящему надолго. Судя по отзывам, и сейчас значительная часть игроков все еще исследует самое начало игры и постоянно находит для себя что-то новенькое.

Каждый здесь может быть кем угодно: хоть маньяком, хоть эльфом-гомофобом

Бывает, что фэнтезийные приключения ограничиваются очень простыми сюжетами. Вот злой дракон — его нужно победить. Кстати, а вот и томящаяся в неволе принцесса — почему бы ее не спасти? Она явно будет благодарна...

В Baldur's Gate 3 вас ждет история посложнее. Ее центральная тема — сила и та цена, которую за нее придется заплатить. Мало кто из журналистов успел пройти, но в тех обзорах, которые все-таки успели выйти, отмечается вполне себе высокий уровень сюжета.

Фото Baldur's Gate 3

В свое время серия Divinity: Original Sin сделала Larian известными за счет фирменного юмора — и кое-кто считал, что бельгийцы с ним перебрали. Юмора в Baldur's Gate 3 по-прежнему хватает, но сама история стала мрачнее и серьезнее.

Особенно хорошо это заметно при игре за Темное Желание — настраиваемого персонажа, одержимого жаждой убийства. Если вам давно хотелось отыграть настоящего маньяка — это ваш выбор. Впрочем, бессмысленной резней дело не ограничивается. Игрок волен сопротивляться импульсам, которые обуревают Темное Желание, пытаясь сохранять рассудок себе и жизнь окружающим.

Baldur's Gate 3 — продолжение великой серии

Baldur's Gate 3 дружелюбна к новым игрокам, даже несмотря на цифру в названии. С событий предыдущей части прошел целый век, сюжет начинается с совершенно новой завязки, а игра дает достаточно экспозиции, чтобы разобраться в происходящем.

Тем не менее Baldur's Gate — это легендарная франшиза. И мы возвращаемся в город Врат Балдура впервые более чем за 20 лет. Вернулись и некоторые знакомые персонажи: одни — состарившимися долгожителями, другие — сохранившими молодость при помощи магии.

Те, кого когда-то захватила история об отпрысках зловещего мертвого божества Баала, вновь столкнутся со служителями его культа. А те, кто соскучился по самому маленькому в мире гигантскому космическому хомяку... Догадаться нетрудно.

Если же все это вам ни о чем не говорит — вы обладаете возможностью прикоснуться к продолжению одной из легендарных ролевых игр, не мучая себя интерфейсами и механиками из начала века.

В Baldur's Gate 3 обычный квест может превратиться в целое повествование

Воплощениями игровой свободы обычно считают игры от Bethesda — например, TES IV: Skyrim. В Baldur's Gate 3 нет настолько же открытого мира, в котором можно жить, но свободы все равно хватает.

Вам поручили перебить лагерь злобных гоблинов? А не хотите ли вместо этого к ним присоединиться? Если да, то будьте готовы к полноценной сюжетной линии, где придется столкнуться со множеством полноценных персонажей, которых в «обычном» прохождении вы бы просто перебили.

Фото Baldur's Gate 3

Завязка сюжета строится на том, что персонажам нужно избавиться от мозгового паразита — личинки иллитидов, которая теоретически должна была превратить всех зараженных в ужасных монстров в считаные дни.

Но этого почему-то не произошло. Больше того — паразит дает своему хозяину удивительные силы. Так удобно читать мысли или навязывать собеседнику свою волю... Возможно, от личинки не стоит избавляться?

Baldur's Gate 3 не просто позволяет выбрать другую концовку в финале игры, как, например, в Cyberpunk 2077. Вы можете искать и заражать себя новыми паразитами — у них даже есть собственное древо прокачки умений. Ваш выбор меняет геймплей.

Любовь в Baldur's Gate 3 показали во всех деталях — лучше любого фильма для взрослых

Существует категория игроков, которая принципиально не переносит романы в играх — дескать, это ненужное ответвление, отвлекающее от основного сюжета. Что же, они вольны игнорировать эту часть игры. А все остальные смогут завязать отношения с самыми разными персонажами — от готичной жрицы темной богини до дьяволоподобной девушки-тифлинга с добрым сердцем и повадками разбитного солдата.

Фото Baldur's Gate 3

Дело не только в постельных сценах, хоть Baldur's Gate 3 и подает их весьма откровенно. Какое эпическое фэнтезийное приключение обходится без любовной линии? Арагорн из «Властелина колец» сражался не только ради человечества, но и для того, чтобы воссоединиться со своей эльфийской возлюбленной Арвен.

И да, медведь в игре есть. Точнее, речь о друиде, который умеет превращаться в медведя — и иногда делает это случайно. Например, из-за сильного волнения перед этим самым процессом. Ну вы поняли?

Заключение

Разумеется, есть в Baldur's Gate 3 и недостатки. Например, по некоторым отзывам, техническое состояние второй половины игры пока оставляет желать лучшего: в большом городе резко падает производительность, а баги начинают встречаться гораздо чаще.

Однако совершенно очевидно, что 3 августа вышла действительно необычная игра, говорить о которой будут еще долго. Это ли не причина «потрогать» ее своими руками?