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Сегодня ночью, 30 октября в 00:00 по мск, на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле пройдет финал главного турнира по Dota 2 — чемпионата мира The International 2023 с призовым фондом более $ 3 млн.
Второй финалист определится в 20:00 (по мск) в финале нижней сетки. А первый уже известен: это российско-украинская пятерка Team Spirit, которая уже побеждала на The International 2021.
Есть ли у нашей команды шансы на второй титул (спойлер: да, и очень неплохие) и за счет чего «драконы» могут продолжить победную серию — в нашем предфинальном материале.
Стоит вспомнить, что текущий сезон для Team Spirit начинался далеко не лучшим образом. На прошлом The International действующие чемпионы вылетели в первом раунде плей-офф, после чего решились на изменения в составе: TORONTOTOKYO в миде заменил молодой талант Денис Larl Сигитов.
Ларл и Team Spirit потратили слишком много времени для адаптации. Новичок много ошибался, а остальная четверка делала упор на боковые линии, часто оставляя его без поддержки. Если TORONTOTOKYO в таких ситуациях мог найти себе место на карте, Larl долго не мог понять, чего от него хотят тиммейты.
Лишь к середине лета «драконы» определились со стилем игры, который им подходит. И вспомнили, как побеждать: внезапное для многих чемпионство на супертурнире Riyadh Masters 2023 с призовым $ 15 млн укрепил успех на DreamLeague за три недели до «Инта».
Получилось так, что команда приблизилась к своему пику как раз к старту чемпионата мира — в отличие, например, от Gaimin Gladiators, которая после трех выигранных мейджоров просто устала и провалила старт The International.
Особенно важно, что Team Spirit смогли сохранить эту форму до The International. Беспроигрышная серия выросла до 24 матчей, а за весь чемпионат русскоязычный коллектив уступил лишь на двух картах, выиграв 16.
Важно, что патч 7.34 подходит к стилю «драконов» и предпочтениям наших игроков по конкретным персонажам. Так, пока еще действующие чемпионы Tundra привезли устаревшие стратегии и закономерно вылетели на ранней стадии.
Team Spirit же хорошо подходит спокойная «Дота», в которой игры часто затягиваются на 50-60 минут. Во многих матчах наша команда начинает вторым номером, но прекрасно понимает, что станет сильнее оппонента — и будто играючи переворачивает ход встречи.
Керри Yatoro предпочитает традиционных хард-керри типа Morphling, Muerta и Phantom Assassin. Оффлейнер Collapse любит играть на активных героях, которые в одиночку способны сотворить маленькое чудо: Magnus, Spirit Breaker и Night Stalker. Капитан Miposhka отлично играет на Enchantress — и все эти персонажи невероятно сильны в современной Dota 2.
При этом нельзя сказать, что Team Spirit банально повезло с патчем. Саппорты команды реже остальных берут героев, которые потом способны превратиться в дополнительных керри. Кор-игроки подготовили метовых персонажей, которых раньше использовали не так часто. Вернее будет утверждать, что Team Spirit и мета Dota 2 встретились где-то посредине, но так ли это важно?
Важно лишь, что перед финальным матчем пятерка Ярослава Miposhka Найдёнова выглядит как идеальный коллектив без слабых мест. По крайней мере, так кажется.
Неудивительно, что команда с восемью победами в восьми матчах считается фаворитом сегодняшнего финала. Игроки Team Spirit находятся в потрясающей форме, хотя тоже самое можно сказать о еще двух командах, попавших в топ-3. Но сравнима ли мощь GG или LGD с «драконами»?
Со Spirit сыграет победитель очного матча, который пройдет незадолго до гранд-финала. Многие до сих пор спорят, какой путь к финалу лучше — разогревочный матч или отдых после триумфа в верхней сетке, но мы остановимся на том, что ни у Spirit, ни у их соперника явного преимущества из-за этого не будет.
Что же касается силы потенциальных соперников, один из них против «драконов» уже сыграл. В финале верхней сетки Мипошка и Ко встретились с LGD Gaming и оказались сильнее — 2:0. Не сказать, что это была легкая прогулка, учитывая, что первая карта длилась 76 минут, но наша команда смотрелась немного сильнее.
В теории за сутки китайская пятерка может нивелировать свои ошибки, лучше подготовившись к Team Spirit. Но, если честно, пока в это верится с трудом — скорее Team Spirit исправит свои ошибки и будет действовать еще увереннее.
Gaimin Gladiators — вариант посложнее. Европейский ростер был непобедим большую часть сезона, выиграв пять турниров, в том числе все три мейджора, но к осени растерял свою прыть. Старт на The International получился очень неоднозначным, но сейчас GG прибавляет с каждым матчем, напоминая самих «спиритов» образца 2021 года.
«Гладиаторы» в идеальной кондиции могут бороться с Team Spirit на равных, но даже в последних играх часто торопятся и ошибаются в простых ситуациях. Кажется, что «драконы» в финале таких провалов не простят — если, конечно, соперник не научится действовать более дисциплинированно.
Пока Team Spirit действительно выглядит безоговорочным претендентом на Аегис. Второй титул совсем рядом, хотя не стоит забывать, что на The International чудеса — далеко не редкость. Что будет в финале, не может предсказать никто.