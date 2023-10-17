Marvel's Spider-Man 2 — нас ждет увеличенный в масштабах Нью-Йорк и два Человека-паука одновременно

Главный эксклюзив PlayStation 5 этого года.

Уже 20 октября на PlayStation 5 состоится релиз новой игры про одного из самых популярных супергероев. Новый проект Insomniac Games является прямым сиквелом игры, посетившим PlayStation 4 в сентябре 2018 года.

Мы уже разбирали теории о личности, скрывающейся под маской Венома, ставшего одним из главных злодеев. Теперь рассказываем, что еще приготовили разработчики во второй части игровой франшизы про добродушного соседа.

Нью-Йорк в Человеке-пауке 2 изменится

Первое, что бросается в глаза — это масштаб. Нью-Йорк в Marvel's Spider Man 2 превосходит игровую карту из первой части почти в два раза. К Манхэттену, являющемуся главным местом действия предыдущих игр, добавились такие районы города, как Бруклин и родной для Питера Паркера Куинс.

Два главных героя в Spider-Man 2 вместо одного

Вместе с игровым миром расширили и механику передвижения, так что не стоит опасаться потери оригинальной динамики полетов. Insomniac внедрила в игру систему воздушных туннелей, позволяющую быстрее преодолевать увеличившиеся расстояния. А использование «паутинной катапульты» может разогнать паука до скорости, в три раза превосходящей скорость паука в оригинале.

Кроме того, разработчики добавили в игру регулировку сложности полетов на паутине. По умолчанию помощь при перемещении в воздухе включена на максимум, что соответствует полетам из первой части. Но теперь игрок может снизить этот аспект, и на выбор ему будет доступно десять уровней помощи.

Фото Sony

Доступные в игре 2018 года головоломки также остались на месте: из активностей этого типа нам показали управление ботом для отвлечения грабителей, перезагрузку охранной системы и очистку поврежденной ДНК.

В Spider-Man 2 не будет основного главного героя: в новой истории Питер Паркер и Майлз Моралес выступают равнозначными протагонистами. Поменять героя можно в любой момент моментально, в каком бы районе города ни находился второй персонаж — это стало возможно благодаря SSD, установленному в PS5.

Кроме того, Insomniac расширила настройки доступности тайтла. Как примеры инклюзивности, позволяющей опробовать игру как можно большему количеству людей, разработчики приводят замедление геймплея на 30, 50 и 70 процентов, систему, зачитывающую вслух весь текст в меню игры, экранные субтитры с описанием звуков в кинематографических вставках.

Также в игре останутся настройки из первой части, среди которых — возможность пропускать головоломки и автоматически выполнять QTE-вставки.

Всего в игре будет 14 районов. Может, теперь игроки смогут посетить кофейню, куда устроилась на работу Эм Джей во время фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Надеемся на пасхалку от авторов, особенно после того как Паркер из игры появился в качестве камео в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».

Фото Sony

Все новые районы наполнены отличительными чертами и знаковыми строениями, так что игроку явно не будет скучно — вспомните хотя бы побочные активности оригинальной игры, завязанные на достопримечательностях. В новой части разработчики уже продемонстрировали такие развлечения, как охота за дронами с помощью костюма-крыла и поиска ящиков с оружием.

Над детализацией окружения была произведена большая работа: по отзывам журналистов, качество моделей персонажей, окружения и общего освещения значительно выросло, плюс стало больше разрушаемых объектов.

Insomniac Games отказалась от устаревшей механики охранных вышек, которые «разблокировали» мини-карту игровых областей в первой части. Вместо этого разработчики предложат новые.

Навыки и бой в Spider-Man 2

Каждый из паучков обладает уникальными навыками и имеет уникальную ветку прокачки своих способностей. Например, стандартный костюм (до появления симбиотического костюма, продемонстрированного в трейлерах) Питера Паркера приобрел четыре дополнительные механические конечности, а Майлз Моралес все-таки владеет био-электрическими способностями.

Каждая из этих уникальных черт доступна для прокачки по ходу прохождения, как и приобретенные Паркером по сюжету симбиотические навыки. После получения последних добродушный сосед становится агрессивнее, что выражается в более жестоком ведении боя и способностях вроде режима ярости, позволяющего устранить сразу несколько противников на ваш выбор.

Кроме прокачки уникальных способностей, разработчики попотели и над оснащением паучков: увеличили количество зарядов веб-шутеров до 12, а скорость их перезарядки значительно снизили.

Все вышеперечисленные нововведения явно пригодятся, ведь бои стали динамичнее и сложнее, а количество и разнообразие врагов увеличилось. Отдельно следует выделить боссов, сражения с которыми также стали разнообразнее.

Для любителей переодевать своего паучка вторая часть серии приготовила огромный набор костюмов. Всего в игре доступно 68 вариантов внешнего вида героев, среди которых 28 (16 для Питера, 12 для Майлза) уже знакомых обликов и 40 новых вариантов - 23 для Питера, 17 для Майлза.

Фото Sony

Среди обновленных костюмов появятся наряды из трилогии Рейми, мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» и даже одеяния, вдохновленные другими супергероями. Так, Майлз Моралес получит костюм в стиле Росомахи.

Сюжет Человека-паука 2

События сиквела развернутся спустя год после сюжета первой части. Несмотря на то что на супергеройском фронте у каждого из героев все прекрасно, у персонажей под маской не все гладко. Из-за постоянной борьбы с преступностью Майлз не может сконцентрироваться на учебе и поступить в колледж, а Питер все еще до конца не оправился от потери тети Мэй.

Паркер не может платить по счетам за дом, но и продать не в состоянии, ведь жилище хранит слишком много воспоминаний. Да и у Мэри-Джейн не все так просто: возвращение Джей Джоны Джеймсона в газету ставит под угрозу проделанную ею работу по реформированию издания.

Именно в это непростое время в Нью-Йорке объявляется Крейвен-охотник с бандой своих прихвостней, охотящихся за Ящером — еще одним врагом Человека-паука. Но не только Сергей Кравинов несет угрозу мегаполису — Веном не менее опасен для Большого яблока, чем одержимый охотник.

В релизном трейлере игры появится песочный человек — враг паука, появлявшийся в заключительной части трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке. Кроме того, в сиквеле проекта Insomniac должен вернуться уже знакомый нам по первой части злодей — Мистер Негатив и множество других злодеев. Возможно, нас ожидает встреча с Могильщиком из первой части, Таскмастером и Призраком, которым стала помощница Питера — Юри Ватанабэ.

Крейвен-охотник в Spider-Man 2. Фото Sony

На каких платформах выйдет Человек-паук 2

Как и первая часть во время своего выхода, Marvel's Spider-Man 2 является эксклюзивом консоли PlayStation. Так как игра изначально создавалась под PlayStation 5, разработчиком удалось использовать все преимущества консоли.

Человек-паук будет работать в трех режимах, среди которых разрешение 4K/30FPS, динамический 4K/40FPS и режим производительности с динамическим 4K разрешением и 60 FPS. Приятная новость заключается в том, что во всех доступных режимах игра будет использовать технологию трассировки лучей, что положительно скажется на качестве изображения, а паучок будет физически правильно отражаться в зеркальных поверхностях всех небоскребов Нью-Йорка.

Фото Sony

О графике в Человеке-пауке 2

Как стало известно из обзора Digital Foundry, разработчики потрудились над скоростью загрузки игры: время, требуемое игре для запуска непосредственно игрового процесса из стартового меню Playstation, составляет всего 9 секунд.

По сравнению с первой частью выросло качество окружения и дальность прорисовки, город выглядит гораздо более живым, ведь Нью-Йорк из Spider-Man 2 заселен плотнее, что выражено в большем количестве автомобилей и NPC.

Одновременно с этим выросло и качество отражений: теперь в зеркальных поверхностях вы сможете видеть отражения в зеркальных поверхностях напротив. Помещения внутри небоскребов теперь не просто представлены плоской картинкой, а имеют объем, а внутри некоторых вы даже можете увидеть NPC.

Согласно первым отзывам журналистов, получился безупречный сиквел. Средняя оценка игры на агрегаторах составляет 91 процент из 100 возможных. И пусть мы не получили революцию, разработчики провели хорошую работу над игрой, приумножили плюсы и доработали все, что только возможно. Вторая часть о паучке во всем превосходит своего предшественника и, похоже, станет не только главным эксклюзивом PS5 этого года, но и одной из главных игр поколения.