PIONER — русский «Сталкер» или самобытный проект?

Посиделки у костра, мутанты, аномалии и группировки здесь тоже есть.

Российская студия GFA Games планировала выпустить PIONER до конца 2021 года. Спустя несколько месяцев состав команды обновился благодаря инвестициям от Tencent (они же спонсировали разработку Atomic Heart) и проект начали строить с нуля. Концепцию игры значительно переосмыслили, изменив механики и визуал, добавив новые режимы и сюжетные квесты.

«Первая PIONER была сетевым выживанием. Мы делали по большей части одиночные игры до этого и поэтому сразу поняли, в чем мы будем сильнее. Как понимаете, выводы были сделаны», — рассказывает гейм-директор Александр Петров в официальном паблике ВК.

Фото GFA Games

Разработчики учли, что людям нужны как приключения в одиночном режиме, так и много экшена в кооперативе. Поэтому последняя версия отличается сбалансированным сочетанием исследования, выживания и боя. Игрокам предстоит собирать ресурсы, изготавливать предметы и сражаться в огромном мире, который кишит мутантами, бандитами и другими враждебными существами.

Тема постапокалипсиса в отечественных разработках отличается от западных аналогов — в случае RAGE мир представлен в лучших традициях «Mad Max», то есть наполнен красочными взрывами и убойными приколами. Среди продуктов, которые выпускаются в странах бывшего СССР, ситуация противоположная.

В подобных играх создается особая атмосфера тоски, погружающая в тяжелую судьбу главного героя. Без мрачности здесь тоже не обходится. В игре S.T.A.L.K.E.R., с которой часто сравнивают PIONER, мы видим сюжет, основанный на реальной трагедии — аварии на Чернобыльской Атомной Электростанции.

Фото GFA Games

Причем тут S.T.A.L.K.E.R. и в чем отличия

Сравнения неизбежны, ведь эти игры объединены тематикой техногенной катастрофы и даже визуально их можно поставить в один ряд. Но это не значит, что один проект полностью копирует другой. Время, окружение, основные правила мира, предыстория и геймплей — абсолютно разные, как отметили разработчики:

«Игры в жанре не одиночного шутера очень часто сводятся к сессионной игре с несколькими PvP режимами. Мы же предлагаем самодостаточный открытый мир, в котором немалую часть занимает PvE, квесты и исследование мира, у которого есть свой лор. По духу наша игра ближе к S.T.A.L.K.E.R., геймплейно это совершенно другой опыт, который мы, надеемся, многим понравится».

Фото GFA Games

По сюжету в СССР на рубеже 90-х произошла катастрофа, из-за которой главный герой оказался заточен на острове. Сбежать с него оказалось не так просто — вследствие аномалий вокруг острова образовался сильный шторм, через который нельзя пройти. Герою предстоит разгадать тайны, чтобы спасти всех уцелевших.

Природа — главный противник любого незараженного существа, поэтому опасно выходить из убежища и днем, и ночью. Остров стал своего рода магнитом для ужасных монстров, вроде адского медведя. В центре расположена станция «Могильник», ее необходимо изучать вместе со своими сослуживцами.

По пути к «Могильнику» вы исследуете местность: заброшенные советские заводы, поселения, закрытые фабрики и секретные лаборатории, где всегда можно встретить пару-тройку мутантов.

Сеттинг PIONER

В PIONER действительно сохранилась атмосфера S.T.A.L.K.E.R. и склонность к жутким мутациям, как у болотной твари, например. Это биомасса из утонувших и сгнивших людей, и ею управляет опасный грибок-паразит. Это достаточно сильный моб, злой и опасный. В официальном паблике игры его описывают токсичным и безжалостным. Болотная тварь может плеваться ядом и призывать себе подобных, а появляются она в светлое время суток.

Болотная тварь. Фото GFA Games

Самый сильный противник в игре — Леший. Он чуть ли не единственный враг, который активен ночью: маскируясь под местную растительность, мутант нападает на путников в рандомном месте. Его цель не бой, а добыча.

Леший выступает в роли охотника, и вероятность самостоятельно найти чудище крайне мала. Если же вы его все-таки нашли и снесли много урона, то он переходит в «боевой режим». В таком случае мутант не будет бежать, а начнет плескаться ядовитым соком, который способен убить даже большие вооруженные группы.

Среди других существ — гигантские черви, летающие медузы, мутировавшие дети и прочие категории нечисти. Люди же представляют собой смесь из современных бойцов, постапокалиптических мусорщиков и племенных обществ.

На выбор есть 4 фракции, каждая из которых живет по собственным канонам. Несмотря на главную цель — спастись с острова — группировки придерживаются своей политики в вопросе выживания. В зависимости от ваших решений меняется их сюжетная линия, и, соответственно, концовка.

Фото GFA Games

Геймплей в PIONER

PIONER, в отличие от «Сталкера», совмещает сюжет с онлайн-игрой. Это означает, что игроки могут взаимодействовать друг с другом, создавать команды и обмениваться вещами. Кстати, система создания предметов более развитая, чем в S.T.A.L.K.E.R. 2, что делает игровой процесс разнообразней и увлекательней.

В PIONER две зоны: PvE- и PvP-территории.

— PvE предназначены для для исследований открытого мира. Большая часть карты сделана для прохождения сюжетных миссий, это можно делать как соло, так и в кооперативном режиме.

— PvP обособленное: драки с реальными игроками разрешены в нескольких локациях, самая большая получила название «Теневые земли». Здесь можно объединяться в кланы, чтобы удерживать аванпосты и отбиваться от всевозможных захватчиков, в том числе и других кланов.

Фото GFA Games

Однако не все так гладко: если умереть в зоне PvP, то все собранные предметы пропадут. Похожая ситуация ожидает и любителей одиночного режима — в случае смерти исчезают только квестовые артефакты.

Система уровней здесь тоже интересная: вместо привычного опыта герой получает «уровень влияния». Его можно повышать за счет сюжетных заданий и разных цепочек квестов. Как ни странно, но это не меняет и не улучшает характеристики персонажа, вроде скорости или выносливости, зато открывает доступ к улучшенным вещам и оружию у поставщиков.

Оружия, кстати, в игре много: от самодельного топора до гранат и пулеметов. В PIONER добавили возможность подстраивать снаряжение под ситуацию, и это одна из главных фишек игры. Допустим, во время драки со стаей псов-мутантов вы применяете одни настройки, а затем резко появляется опалый из-за угла — значит, пора включить другие. Похожая механика уже была реализована в Metro.

Фото GFA Games

Для реализма и небольшого хардкора, но не как в Escape from Tarkov, любое оружие в игре имеет свойство изнашиваться, поэтому всегда нужно иметь при себе ресурсы для быстрой починки, или подойдет вариант хранить запасное в инвентаре.

PIONER больше похожа на шутер, нежели РПГ, несмотря на то, что снова игрового процесса — исследование, сбор артефактов и борьба за выживание.

Дата выхода PIONER

Сюжет, где все завязано на техногенной катастрофе, — не новинка. В однопользовательских играх не раз поднималась тема постапокалипсиса, но в онлайн-шутерах такое делают крайне редко.

В игре достаточно много интересных решений, которые выводят ее за рамки жанра. Разработчики стремятся создать качественный и запоминающийся продукт — большое внимание уделяется как графике, так и геймплею.

Точную дату релиза еще не назвали: GFA Games продолжает совершенствовать свою игру и параллельно делится этим в своих социальных сетях. Первые тесты запланированы на конец 2023 года.