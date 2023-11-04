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Российская студия GFA Games планировала выпустить PIONER до конца 2021 года. Спустя несколько месяцев состав команды обновился благодаря инвестициям от Tencent (они же спонсировали разработку Atomic Heart) и проект начали строить с нуля. Концепцию игры значительно переосмыслили, изменив механики и визуал, добавив новые режимы и сюжетные квесты.
«Первая PIONER была сетевым выживанием. Мы делали по большей части одиночные игры до этого и поэтому сразу поняли, в чем мы будем сильнее. Как понимаете, выводы были сделаны», — рассказывает гейм-директор Александр Петров в официальном паблике ВК.
Разработчики учли, что людям нужны как приключения в одиночном режиме, так и много экшена в кооперативе. Поэтому последняя версия отличается сбалансированным сочетанием исследования, выживания и боя. Игрокам предстоит собирать ресурсы, изготавливать предметы и сражаться в огромном мире, который кишит мутантами, бандитами и другими враждебными существами.
Тема постапокалипсиса в отечественных разработках отличается от западных аналогов — в случае RAGE мир представлен в лучших традициях «Mad Max», то есть наполнен красочными взрывами и убойными приколами. Среди продуктов, которые выпускаются в странах бывшего СССР, ситуация противоположная.
В подобных играх создается особая атмосфера тоски, погружающая в тяжелую судьбу главного героя. Без мрачности здесь тоже не обходится. В игре S.T.A.L.K.E.R., с которой часто сравнивают PIONER, мы видим сюжет, основанный на реальной трагедии — аварии на Чернобыльской Атомной Электростанции.
Сравнения неизбежны, ведь эти игры объединены тематикой техногенной катастрофы и даже визуально их можно поставить в один ряд. Но это не значит, что один проект полностью копирует другой. Время, окружение, основные правила мира, предыстория и геймплей — абсолютно разные, как отметили разработчики:
«Игры в жанре не одиночного шутера очень часто сводятся к сессионной игре с несколькими PvP режимами. Мы же предлагаем самодостаточный открытый мир, в котором немалую часть занимает PvE, квесты и исследование мира, у которого есть свой лор. По духу наша игра ближе к S.T.A.L.K.E.R., геймплейно это совершенно другой опыт, который мы, надеемся, многим понравится».
По сюжету в СССР на рубеже 90-х произошла катастрофа, из-за которой главный герой оказался заточен на острове. Сбежать с него оказалось не так просто — вследствие аномалий вокруг острова образовался сильный шторм, через который нельзя пройти. Герою предстоит разгадать тайны, чтобы спасти всех уцелевших.
Природа — главный противник любого незараженного существа, поэтому опасно выходить из убежища и днем, и ночью. Остров стал своего рода магнитом для ужасных монстров, вроде адского медведя. В центре расположена станция «Могильник», ее необходимо изучать вместе со своими сослуживцами.
По пути к «Могильнику» вы исследуете местность: заброшенные советские заводы, поселения, закрытые фабрики и секретные лаборатории, где всегда можно встретить пару-тройку мутантов.
В PIONER действительно сохранилась атмосфера S.T.A.L.K.E.R. и склонность к жутким мутациям, как у болотной твари, например. Это биомасса из утонувших и сгнивших людей, и ею управляет опасный грибок-паразит. Это достаточно сильный моб, злой и опасный. В официальном паблике игры его описывают токсичным и безжалостным. Болотная тварь может плеваться ядом и призывать себе подобных, а появляются она в светлое время суток.
Самый сильный противник в игре — Леший. Он чуть ли не единственный враг, который активен ночью: маскируясь под местную растительность, мутант нападает на путников в рандомном месте. Его цель не бой, а добыча.
Леший выступает в роли охотника, и вероятность самостоятельно найти чудище крайне мала. Если же вы его все-таки нашли и снесли много урона, то он переходит в «боевой режим». В таком случае мутант не будет бежать, а начнет плескаться ядовитым соком, который способен убить даже большие вооруженные группы.
Среди других существ — гигантские черви, летающие медузы, мутировавшие дети и прочие категории нечисти. Люди же представляют собой смесь из современных бойцов, постапокалиптических мусорщиков и племенных обществ.
На выбор есть 4 фракции, каждая из которых живет по собственным канонам. Несмотря на главную цель — спастись с острова — группировки придерживаются своей политики в вопросе выживания. В зависимости от ваших решений меняется их сюжетная линия, и, соответственно, концовка.
PIONER, в отличие от «Сталкера», совмещает сюжет с онлайн-игрой. Это означает, что игроки могут взаимодействовать друг с другом, создавать команды и обмениваться вещами. Кстати, система создания предметов более развитая, чем в S.T.A.L.K.E.R. 2, что делает игровой процесс разнообразней и увлекательней.
В PIONER две зоны: PvE- и PvP-территории.
— PvE предназначены для для исследований открытого мира. Большая часть карты сделана для прохождения сюжетных миссий, это можно делать как соло, так и в кооперативном режиме.
— PvP обособленное: драки с реальными игроками разрешены в нескольких локациях, самая большая получила название «Теневые земли». Здесь можно объединяться в кланы, чтобы удерживать аванпосты и отбиваться от всевозможных захватчиков, в том числе и других кланов.
Однако не все так гладко: если умереть в зоне PvP, то все собранные предметы пропадут. Похожая ситуация ожидает и любителей одиночного режима — в случае смерти исчезают только квестовые артефакты.
Система уровней здесь тоже интересная: вместо привычного опыта герой получает «уровень влияния». Его можно повышать за счет сюжетных заданий и разных цепочек квестов. Как ни странно, но это не меняет и не улучшает характеристики персонажа, вроде скорости или выносливости, зато открывает доступ к улучшенным вещам и оружию у поставщиков.
Оружия, кстати, в игре много: от самодельного топора до гранат и пулеметов. В PIONER добавили возможность подстраивать снаряжение под ситуацию, и это одна из главных фишек игры. Допустим, во время драки со стаей псов-мутантов вы применяете одни настройки, а затем резко появляется опалый из-за угла — значит, пора включить другие. Похожая механика уже была реализована в Metro.
Для реализма и небольшого хардкора, но не как в Escape from Tarkov, любое оружие в игре имеет свойство изнашиваться, поэтому всегда нужно иметь при себе ресурсы для быстрой починки, или подойдет вариант хранить запасное в инвентаре.
PIONER больше похожа на шутер, нежели РПГ, несмотря на то, что снова игрового процесса — исследование, сбор артефактов и борьба за выживание.
Сюжет, где все завязано на техногенной катастрофе, — не новинка. В однопользовательских играх не раз поднималась тема постапокалипсиса, но в онлайн-шутерах такое делают крайне редко.
В игре достаточно много интересных решений, которые выводят ее за рамки жанра. Разработчики стремятся создать качественный и запоминающийся продукт — большое внимание уделяется как графике, так и геймплею.
Точную дату релиза еще не назвали: GFA Games продолжает совершенствовать свою игру и параллельно делится этим в своих социальных сетях. Первые тесты запланированы на конец 2023 года.