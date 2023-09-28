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Сегодня, 21:25

Valve «убила» CS:GO и выпустила новый шутер: что надо знать про Counter-Strike 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото reddit
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Новый движок Source 2 осовременил шутер и привнес в устоявшуюся формулу новые механики.

27 сентября студия Valve выпустила Counter-Strike 2 — обновленный киберспортивный шутер, продолжающий культовую серию. Открытый бета-тест игры можно считать крайне удачным — за ночь после запуска CS2 игру успели опробовать более миллиона игроков.

CS&nbsp;2. Эра CS:GO закончилась — Counter-Strike 2 вышла в открытый доступ

Одновременный онлайн игры до сих пор держится на отметке в 800-900 тыс. игроков. Что нового привнесла студия в привычную формулу шутера? Какие системные требования нужны для комфортной игры? Давайте разбираться.

Фото Valve

Дорогу молодым

Начать хотелось бы с того, что Counter-Strike 2 вышла на замену полюбившейся CS:GO. Это значит, что теперь, к сожалению, поиграть на серверах Global Offensive (по крайней мере официально) не получится — все силы студии Valve теперь направлены исключительно на новую часть шутера.

Но это едва ли плохо. Особенно если учесть, что весь прогресс и все косметические предметы для игры перенесены из CS:GO в CS 2. Некоторым крупным проектам стоило бы поучиться подобной практике. Warzone, это камень в твой огород.

Это первый случай, когда происходит такая замена. Предыдущие части шутера (CS 1.6 и CS: Source) до сих пор доступны для покупки и продолжают поддерживаться сообществом.

Фото Valve

Что нового в Counter-Strike 2

Главным нововведением игры очевидно является переход на новый движок. Source 2 помог не только существенно подтянуть визуал, тени и рендер внутриигровой графики, но и открыть большое просторное поле для сообщества CS 2.

Valve, кстати, пообещала предоставить инструментарий нового движка моддерам, которые в будущем смогут создавать и выкладывать пользовательские карты. Это не новая практика, но приятно, что студия не забывает о народном творчестве.

Игрокам также пообещали, что CS будет моментально просчитывать каждый шаг, выстрел и поворот игрока, не опираясь на частоту обновления сервера.

Еще одним большим нововведением являются обновленные дымовые гранаты. Теперь для смоков используются объемные динамические частицы, которые реагируют на окружение, выстрелы, взрывы и свет. Это не только сделало их реалистичнее, но и открыло множество возможностей.

Обновилась и рейтинговая система. Теперь в Counter-Strike есть возможность следить за мировым топом и состязаться с игроками со всего земного шара. Более того, рейтинг стал индивидуальным для каждой карты — раньше игра подсчитывала общее звание игрока, основываясь на победах и поражениях на любой из карт соревновательного режима.

Количество раундов для победы сократили с 16 до 13 (общее количество раундов сократили с 30 до 24). И хоть на бумаге это звучит не так впечатляюще, на деле матчи действительно стали проходить в разы быстрее.

Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 обновила рейтинговую систему — для каждой карты теперь будут свои звания

Из мелких изменений — обновленный интерфейс, звуки и модели оружия; новый вид главного меню, а также возможность увидеть, как персонажи моргают (шок).

Системные требования Counter-Strike 2

За визуальными обновлениями кроется и увеличенная требовательность к железу. Закрытый бета-тест немного расстроил игроков своей оптимизацией, однако к открытию доступа всем Valve поработала и над этим.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows(r) 10
  • Процессор: 4-потоковый процессор Intel(r) Core(tm) i5 750 или лучше
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: с 1 ГБ памяти или больше
  • DirectX: Версии 11
  • Место на диске: 85 ГБ
Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 не для слабых ПК — Valve показала системные требования игры
Фото esportfire.com

Этого должно хватить для игры со стабильным FPS, но чем лучше железо, тем лучше игровой опыт. В игре богатый набор настроек производительности, поэтому каждый игрок сможет найти подходящий сет-ап для своего ПК.

Впрочем, некоторые личности уже начали занижать рейтинг игре, так как системные требования по сравнению с CS:GO поднялись. А чего они ожидали, спрашивается? Новый движок больше требований к ПК. Все вроде бы логично?

Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 массово занижают рейтинг — игроки жалуются на производительность

Где скачать Counter-Strike 2: игра доступна в России

Counter-Strike 2 официально распространяется в Steam и доступна для скачивания на территории России. В игру можно играть бесплатно, но для более комфортного опыта (и для доступа в соревновательным режим) потребуется приобрести прайм-статус. За него игроку придется заплатить 1 500 рублей.

Как включить консоль и отобразить в игре FPS

Для включения консоли в настройках игры нужно нажать «да» в строке «Включить консоль разработчика». После этого необходимо нажать на «~» и консоль откроется.

Для отображения FPS в игре нужно:

  1. Зайти в Steam;
  2. Кликнуть на «Steam» в левом верхнем углу;
  3. Нажать «Настройки»;
  4. Выбрать «В игре»;
  5. Включить «Отображение частоты кадров».

Новая эра, новый опыт

Counter-Strike: Global Offensive была лидирующей киберспортивной дисциплиной на протяжении более чем десяти лет. Теперь настало время отпустить ее на покой и дать дорогу более красивой и проработанной игре. Впереди игроков ждет не только множество обновлений, нововведений и исправлений, но и целая куча красивых моментов, клатчей и отличных воспоминаний.

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