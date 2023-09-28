Valve «убила» CS:GO и выпустила новый шутер: что надо знать про Counter-Strike 2

Новый движок Source 2 осовременил шутер и привнес в устоявшуюся формулу новые механики.

27 сентября студия Valve выпустила Counter-Strike 2 — обновленный киберспортивный шутер, продолжающий культовую серию. Открытый бета-тест игры можно считать крайне удачным — за ночь после запуска CS2 игру успели опробовать более миллиона игроков.

Одновременный онлайн игры до сих пор держится на отметке в 800-900 тыс. игроков. Что нового привнесла студия в привычную формулу шутера? Какие системные требования нужны для комфортной игры? Давайте разбираться.

Фото Valve

Дорогу молодым

Начать хотелось бы с того, что Counter-Strike 2 вышла на замену полюбившейся CS:GO. Это значит, что теперь, к сожалению, поиграть на серверах Global Offensive (по крайней мере официально) не получится — все силы студии Valve теперь направлены исключительно на новую часть шутера.

Но это едва ли плохо. Особенно если учесть, что весь прогресс и все косметические предметы для игры перенесены из CS:GO в CS 2. Некоторым крупным проектам стоило бы поучиться подобной практике. Warzone, это камень в твой огород.

Это первый случай, когда происходит такая замена. Предыдущие части шутера (CS 1.6 и CS: Source) до сих пор доступны для покупки и продолжают поддерживаться сообществом.

Фото Valve

Что нового в Counter-Strike 2

Главным нововведением игры очевидно является переход на новый движок. Source 2 помог не только существенно подтянуть визуал, тени и рендер внутриигровой графики, но и открыть большое просторное поле для сообщества CS 2.

Valve, кстати, пообещала предоставить инструментарий нового движка моддерам, которые в будущем смогут создавать и выкладывать пользовательские карты. Это не новая практика, но приятно, что студия не забывает о народном творчестве.

Игрокам также пообещали, что CS будет моментально просчитывать каждый шаг, выстрел и поворот игрока, не опираясь на частоту обновления сервера.