Самое ожидаемое дополнение 2023 года — все про Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Сможет ли CD Projekt RED реабилитироваться?

26 сентября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК выйдет первое и единственное сюжетное DLC для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Увы, PS4 и Xbox One остались за бортом, как и поддержка hdd на ПК, что, вспоминая ситуацию с оригинальной игрой на этих консолях, вполне логично.

Давайте разбираться, что обещают нам поляки и смогут ли они наконец сделать «тот самый киберпанк», который мы ждали еще в 2020-м.

Фото CD Projekt RED

Техническая сторона Phantom Liberty

Говоря о киберпанке, нельзя обойти стороной техническую составляющую игры, ведь проект CD Projekt RED стал одним из самых громких провальных с технической стороны релизов за последние годы и точно попал бы в золотую дюжину забагованных на старте игр, если бы таковая существовала.

В рамках Summer Game Fest дизайнер квестов Павел Сако рассказал, что нас ждет не просто DLC, а скорее полная переработка игры. Хорошая новость для владельцев оригинала, ведь большая часть изменений будет доступна без покупки дополнения в обновлении 2.0, которое должно появиться незадолго до выхода Phantom Liberty.

Фото CD Projekt RED

Переработке подверглись почти все элементы игры от искусственного интеллекта до механики прокачки. Игроков ждет полностью переработанное древо умений. Авторы сфокусировались на более ценных способностях, уменьшив количество скилов, прокачка которых просто увеличивала показатели.

Система киберимплантов тоже подверглась изменению. Теперь игрок не сможет установить все возможные импланты, ведь когда количество улучшений в теле Ви будет предельно, персонаж начнет испытывать «киберпсихоз».

Увы, подробностей про данную механику почти нет. Также показатель брони теперь будет привязан к киберимплантам, что позволит игрокам носить любые шмотки, не обращая внимания на характеристики.

Фото pushsquare.com

Следующим аспектом игры, подвергшимся переработке, стала система полиции: она стала напоминать аналогичную механику в играх серии GTA. Игрок, совершивший правонарушение, будет объявляться в розыск, и чем серьезнее проступки нашего персонажа, тем опаснее будут стражи правопорядка.

Ну а на задержание преступников, достигших максимального уровня розыска, будет направляться спецназ «Макс-Так», способный доставить кучу проблем даже прокачанным персонажам. Где погони, там и механика боя на машинах.

На улицах теперь будут происходить автопогони, так что новые возможности точно не будут лишними — теперь вы сможете целиться, находясь за рулем.

Разработчики не просто подтянули ИИ, но и поработали над разнообразием врагов. Также поляки пересобрали систему редкости предметов и улучшили интерфейс.

Фото CD Projekt RED

Все вышеперечисленное ждет всех владельцев Cyberpunk 2077, решивших установить обновление 2.0, а вот дополнительные навыки, более 100 новых предметов, крупнокалиберное оружие на автомобилях, увеличение максимального уровня до 60-го, транспортные заказы и, конечно же, локация под названием Песий город и свежая сюжетная линия будут доступны только купившим Phantom Liberty.

Сюжетная сторона «Призрачной свободы»

Так что же кроме технических нововведений и исправлений подарит нам Phantom Liberty? События свежего дополнения развернутся в новом районе под названием Догтуан (или Песий город) — самом неблагополучном районе всего Найт-Сити.

Помните район Пасифика из оригинального киберпанка, показавшийся пустым многим игрокам? Песий город располагается в пределах этого гетто. По словам разработчиков, новая локация будет отрезана от остального города, а свободный доступ откроется только после выполнения ряда квестов.

Основные события дополнения стартуют со встречи с героиней по прозвищу Сойка, обратившейся к герою с просьбой о помощи президенту Новых Соединенных Штатов по имени Розалинд Майерс: его шаттл потерпел крушение где-то в Догтауне. Взамен Сойка обещает излечить Ви.

Фото CD Projekt RED

Не менее важным персонажем в повествовании станет бывший агент Новых Соединенных Штатов и один из приближенных Розалинд по имени Соломон Рид. Идрис Эльба, сыгравший шпиона, получил множество положительных отзывов от журналистов, уже опробовавших игру во время показов.

По заверениям некоторых из них, Соломон Рид превосходит по харизме даже самого Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. Все это не удивительно, ведь разработчики особое внимание уделяют сюжету и раскрытию персонажей.

Масштаб DLC

Пока сложно оценить реальный масштаб DLC. Но если учитывать слова геймдиректора Гейба Аматанджело о том, что это по-настоящему большое дополнение, наполненное контентом, а также вспомнить новость о том, что Phantom Liberty — самое дорогое DLC в истории студии, можно сделать выводы, что нас действительно ждет интересное приключение.

Фото CD Projekt RED

Увы, размер бюджета разработки не всегда прямо пропорционален количеству финального контента, но даже если нас не ждет что-то уровня «Кровь и вино» для Ведьмака 3, то скучать нам точно не дадут.

Системные требования Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Из хорошего: русская текстовая локализация будет! А теперь о плохом: CD Projekt RED представила новые системные требования, которые, увы, оказались выше исходных. Теперь для запуска игры на минимальных настройках графики в разрешении в 1080p вам понадобится процессор Core i7-6700 или Ryzen 5 1600, видеокарта хотя бы уровня GeForce GTX 1060 с 6 гигабайтами видеопамяти на борту или Radeon RX 580 8 GB и 12 гигабайт оперативной памяти.