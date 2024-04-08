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Сегодня, 19:00

Гранд-финал FONBET MEDIA ELEAGUE завершился сенсацией! Шестой турнир покорил зрителей яркими эмоциями

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Team Poka.
Фото Getty Images
Кирилл «Poka» Старовойтов.
Team Poka.
FONBET MEDIA ELEAGUE.
Сергей «Airscape» Марочкин (по центру) c тиммейтами.
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Сезон остался за командой Кирилла «Poka» Старовойтова.

7 апреля в Москве на арене «Баунс» завершился шестой по счету турнир FONBET MEDIA ELEAGUE. Он стартовал еще 1 апреля в онлайн-формате — шесть команд были распределены по двум группам и провели два насыщенных соревновательных дня, по итогам которых охоту за главным призом в миллион рублей продолжили четыре коллектива.

FONBET MEDIA ELEAGUE.

На подготовку к плей-офф и встрече с фанатами у ростеров было четыре дня — 6 числа все они увиделись вживую, ведь решающие матчи традиционно прошли в LAN-формате. И это было по-настоящему особенное событие, собравшее в одном месте большое количество поклонников CS2. Естественно, наибольший интерес вызвал решающий день соревнований, который организаторы FME украсили горячей шоу-программой.

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Начался он с полуфинала Team Poka vs Team Airscape в верхней части сетки. К тому моменту команды провели между собой на турнире уже два матча и обменялись победами. Однако в 1/2 борьбы, по сути, не получилось — обе карты остались за Airscape, которая напрямую пробилась в Гранд-финал (Poka отправилась в нижнюю часть сетки). Решающую встречу Сергею Марочкину с тиммейтами пришлось предвкушать более восьми часов, но это ожидание было отнюдь не томительным.

Сергей «Airscape» Марочкин (по центру) c тиммейтами.

Организаторы подготовили для зрителей и самих игроков множество сюрпризов. Например, ведущими были приглашены киберспортсмены и стримеры — Ezh1k, Gexsun, Malik, DedOk, Smile, Jay, Whipla$h, Juntella. Они комментировали происходящее во время матчей, а в перерывах между катками анализировали их, делали прогнозы, проводили конкурсы и делились мемами. У фанатов также была возможность принять участие в большинстве ивентов — например, за правильно угаданный счет матча, а также верно указанных игроков с наибольшим количеством киллов и смертей трое первых победителей получали от FONBET по 10 000 фрибетов. Наградили и авторов лучших мемов — они заработали по 20 000 бонусов.

Замечательной находкой стало приглашение Александры Богадовки. Известная уморительными и «провокационными» интервью с бойцами промоушена «Наше дело» ведущая общалась с игроками и болельщиками. Ей неоднократно удавалось разрядить обстановку после напряженных матчей, а участники еще больше влюбляли в себя поклонников, рождая крылатые фразы. Причем некоторые из них во время интервью нервничали даже больше, чем сидя у мониторов.

Кирилл «Poka» Старовойтов.

Во втором матче дня Poka встретилась с Team Anastaze и со второй попытки пробилась в Гранд-финал (2-0). После этого в «Баунс» началась в хорошем смысле слова вакханалия. Сначала эксперты сошлись друг с другом в шоу-матче, по ходу которого комментаторы активно призывали зрителей твич-трансляции приехать и пропитаться атмосферой тусовки (вход на мероприятие был бесплатным). В результате к вечерней программе на арене случился неофициальный солд-аут.

Сам Гранд-финал стал эмоциональным пиком для собравшихся. Под вопли и хлопки уже в четвертый раз за неделю друг с другом сошлись Poka с Airscape. Причем вторые после убедительной победы в полуфинале были серьезными фаворитами — в FONBET на их победу можно было поставить с коэффициентом примерно 1.60, тогда как успех Poka оценивался приблизительно в 2.40. Несмотря на это, матч прошел явно не по тому сценарию, которого ожидали букмекеры. Да и не только они.

Team Poka.

Команда Кирилла Старовойтова очень дерзко стартовала на карте Inferno и сразу добыла комфортное преимущество, завершив раунд разгромом соперника — 13:4. Эксперты тут же сошлись во мнении, что на Anubis Airscape удастся взять реванш и финал пройдет максимальную дистанцию. Но и этого не случилось — поймавшая кураж Poka под истеричные от экстаза крики фанатов дожала конкурентов и сенсационно выиграла FME. Главным призом для парней и девушки-участницы MamaSwiggi стал кубок, а также миллион рублей — грандиозный успех!

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