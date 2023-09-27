Старая FIFA в новой обертке: футбольный симулятор EA FC 24 расстроил

Когда опять повелся и купил прошлогоднюю часть, но теперь в ней девушки играют лучше Месси.

29 сентября состоится официальный релиз EA Sports FC 24 — новой части популярной серии FIFA, которая сменила обложку из-за конфликтов с международной федерацией футбола.

Авторы давно отправили свое детище на рельсы кольцевой дороги, ежегодно «причесывыя» игру перед релизом. FIFA 23 почти не отличалась от FIFA 22, а далекие от футбола не заметили бы серьезной разницы даже с FIFA 19.

В этом же году у многих фанатов серии была надежда, что EA захочет громко хлопнуть дверью и показать алчной ФИФА, какого союзника та потеряла в погоне за еще большей прибылью. Захочет выделить больше ресурсов и сделать крутой симулятор, который привлечет еще больше геймеров. Ага, как бы не так.

Фото EA

Красивая обертка со старыми проблемами

Нет, вера в то, что ты потратил деньги на действительно новый продукт, не улетучивается в первые же секунды. Наоборот, над этим EA Sports постаралась: красивое меню без тени прошлого, да и выглядит будто удобнее, чем в FIFA.

Пока смотришь чужой геймплей, глаз радуется новым анимациям во время матча. Да и без баталий на поле есть что рассмотреть: картинка на экране со своими инфографиками и катсценами максимально приблизилась к трансляции настоящего матча. «Издалека даже не различишь» — в этом году с этим согласны.

Не сказать, что FC 24 совершила какой-то прорыв в графике, но выглядит игра действительно здорово. По крайней мере на консолях, на ПК же попытки выкрутить настройки графики иногда опасны. Впрочем, об этом чуть ниже.

Фото EA

Возможно, нам слишком сильно хотелось, чтобы современные технологии сделали виртуальный футбол более похожим на реальный. Прямо как в FIFA 21, когда авторы надели на реальных игроков экзокостюмы и записывали все их движения во время игры: казалось, после этого FIFA должна шагнуть вперед!

В этот раз создатели футсима заставили нейросеть смотреть лучшие футбольные матчи, чтобы лучше понимать поведение игроков. И это помогло: происходящее на поле стало чуть интереснее, появляются нестандартные ситуации и случайные мини-события в духе суперфинта или невероятного единоборства.

Игра, в целом, стала динамичнее и быстрее. Да, это нравится не всем, кто-то жалуется на защиту и слишком большое влияние показателей скорости, и с ними можно согласиться. Но если пойти на уступки FC 24, набрав атакующих игроков порезвее и поняв нюансы обороны, то игра раскрывается, выглядит свежо и ярко.

Однако спустя некоторое время нововведения растворяются в десятках хорошо знакомых скриптов, механик из прошлых частей и нелепых моментов. Как говорил классик: «Такого даже в компьютерной игре не увидишь!». Опытные игроки и киберспортсмены начинают подмечать это сразу же, после 15-20 матчей. Если вы запускали FIFA хотя бы раз в неделю, то у вас уйдет немногим больше времени.

Это все еще аркада от EA Sports, которая далека от настоящего спорта. Да, человечки на экране бегают с мячом, да, порой прямо как футболисты. В это весело сыграть с друзьями или с соперниками по Сети... но веселее ли, чем раньше? Поначалу — скорее всего, а вот спустя пару ивентов Weekend League — вряд ли.

Девушки-футболистки в онлайн-режиме, играющие на уровне Мбаппе и Холанда

Есть еще один важный элемент геймплея, который никак нельзя упускать: по сути, это самое громкое изменение в игре. Теперь в режиме Ultimate Team, где мы собираем команду мечты, появились карточки футболисток топовых европейских лиг. И более того, их можно ставить в одну команду с мужчинами!

Мы можем понять искреннее желание разработчиков «подарить игрокам возможность сотворить настоящую команду мечты». В FUT уже появились легенды прошлых лет, «герои Marvel», специальные карточки с космическими показателями. Какая уж тут критика, если на поле уже год назад вместе бегали Пеле, Зидан и Деклан Райс с максимальными показателями?

Но попытка встроить девушек в традиционный футбол, просто «рисуя» им огромные показатели, выглядит совсем нелепо. В топ-5 лучших игроков FC 24 вместе с Мбаппе и Холландом оказывается Алексия Путельяс из женской «Барселоны»: ее рейтинг выше Кейна, Неймара и Месси. Всего же в списке 20 сильнейших — сразу семь девушек.

Фото EA

И даже на это можно было бы закрыть глаза, если не комичные ситуации прямо у вас на экране. Глядя, как Александра Попп и Лена Обердольф выигрывают воздух у мощных двухметровых гигантов, а Айтана Бонмати оставляет не у дел Рубена Диаша и ван Дейка, хочется запустить геймпад в стену или больше никогда не заходить в Ultimate Team.

Самое забавное, что менеджеры EA вряд ли так сильно озабочены проблемой сексизма в спорте. Да и любой игрок может собрать состав только из мужчин и привыкнуть к таким финтам, как привык к молодым Зидану или Пеле.

Важнее то, что это позволило авторам игры увеличить количество карточек и одним взмахом руки резко увеличить доходы и без того «золотого» проекта. Да и условного Месси по теории вероятности из пака теперь достать труднее — придется доставать из кошелька немного больше.

Фото EA

Косметические изменения в режимах

Для любителей менюшек авторы EA Sports FC 24 добавили несколько интересных кнопок. В том же Ultimate Team теперь можно развивать игрока, чтобы точнее встроить его в выбранный игровой стиль. Выполняя простые задания, ваш защитник станет более цепким или научится лучше играть на «втором этаже».

Много интересного в карьере тренера. Electronic Arts все еще не дает покоя слава Football Manager, и теперь в самом популярном футсиме есть тренерский штаб с аналитикой соперников и программой тренировок. Жаль только, что реализация на фоне проработанного FM выглядит как огромная панель с кучей ни на что не влияющих тумблеров и кнопочек.

Характеристики игроков поднимаются редко, тренеры не отличаются друг от друга, советы помощников выглядят однообразно. Отдельные механики, как управление тонусом, просто ломают геймплей, «убивая» физическое состояние футболистов даже в периоды без матчей... Впрочем, бездумно потыкаться, возомнив себя важным менеджером и ничего не испортив, кому-то будет приятно.

Фото EA

Агенты в карьере игрока вышли проходными и заскриптованными. Помните, как не могли подписать новичка в FIFA, потому что он хотел на $ 10 тыс. больше, и его не могли переубедить миллионные бонусы? Теперь для перехода в топ-клуб нужно обязательно сделать, например, 10 голевых передач, и никакие 20 голов + 9 ассистов не заставят боссов разглядеть ваш талант.

Есть и другие обновления, которые хорошо скрываются в одиночных режимах. Если вам нравится работать в табличках, пытаясь вывести игрока или команду на олимп мирового футбола — FC 24 даст хорошую возможность сделать это. С другой стороны, FIFA 23 с актуальными составами будет лишь чуточку хуже.

Мы играли в EA FC 24 на PlayStation 5 и должны сказать, что там футсим работает отлично — впрочем, как и всегда. А вот у ПК-геймеров, получивших доступ к ранней версии, проблем достаточно. Их как будто даже больше, чем в FIFA 23.

Если вы вдруг забыли или не знали, отдельно отметим сервера EA. Лаги и вылеты посреди матча в онлайн-режимах — тема не новая, но напрягает от этого не меньше. Сейчас к этому прибавились плохая оптимизация, баги в магазине карточек и новые ошибки, закрывающие игру без сохранения прогресса.

На компьютере FC 24 выглядит немного сырой, и попытка найти решение в настройках графики не помогает. «Средние» могут спасти от лагов, но от вылетов не защищены даже мощные игровые ПК.

Фото EA

Я календарь переверну и снова старая FIFA

Каждый год мы меняем календарь на стене, чтобы пару раз взглянуть на него вместо экрана телефона. Тут покупка в сотни раз дороже: игра в России не продается, а ценник на сторонних площадках начинается с 5 000 рублей.

Зачем нужно покупать новую FIFA вместо старой? Чтобы обновить составы и участвовать в актуальных ивентах, если вы любите засидеться в Weekend League и заходите в игру хотя бы раз в неделю, за год она точно окупится. Еще? Возможно, чтобы затестить новые фишки в карьере или просто поиграть немного в другой футбол, если любите этот вид спорта.

Если же вы ждали игру как праздника, заранее отложив в сторону FIFA 23, ее сменщица вряд ли подарит вам совершенно новые эмоции. Это точно та же игра, просто теперь под другим названием.