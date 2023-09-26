Как поиграть в EA FC 24 — футбольный симулятор недоступен в России

Способов много, но все они требуют переплаты.

Ежегодный футбольный симулятор от Electronic Arts выйдет 29 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch. После разногласий издателя с Международной федерацией футбола игра сменила название с FIFA 24 на EA FC 24.

Из-за обстановки в мире российские геймеры не могут купить футсим напрямую, но выход есть. Рассказываем, как поиграть в EA Sports FC 24 (FIFA 24) из России.

Как купить EA Sports FC 24 на ПК в России

Покупка FIFA 24 для Steam

Приобрести EA Sports FC 24 (FIFA 24) для российского аккаунта Steam можно через посредников, которых полно на платформе Plati.Market и других торговых площадках. За стандартную версию игры придется отдать примерно 4200 рублей, а за Ultimate Edition — 7300 рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, обращайтесь только к тем продавцам, у которых высокий рейтинг и много положительных отзывов.

Также купить EA Sports FC 24 можно через новый аккаунт Steam, указав при его создании другой регион. Например, в Турции стандартная версия EA Sports FC 24 стоит примерно 4300 рублей, а в Казахстане — около 4700 рублей.

Фото EA

Покупка игры для EA app

На торговых площадках типа Plati.Market также можно купить ключи EA FC 24 для EA app — официальной платформы Electronic Arts. Активировать такой ключ можно в любой стране мира, поэтому за него придется отдать более 5000 рублей.

Как поиграть в EA Sports FC 24 на PS4 и PS5 из России

Через аккаунт другого региона

Так как PS Store не работает в России, для покупки EA FC 24 (FIFA 24) понадобится создать аккаунт с зарубежным регионом. Советуем выбирать США или Турцию, так как найти карты оплаты для этих регионов проще всего.

Затем нужно закупиться картами пополнения кошелька PS Store примерно на 7000 рублей, так как стандартное издание обойдется в 69,99 USD. Купить эти карты можно в магазине «Бука» и на других торговых площадках вроде Plati.Market.

Купить игру на диске

Еще один способ поиграть в EA Sports FC 24 из России — покупка игры на диске. Магазин videoigr.net предлагает оформить предзаказ футсима за 7990 рублей, а «М. Видео» — за 8999 рублей. Учтите, что описанный метод не подходит для консоли PS5 Digital Edition, которая не имеет дисковода.

Фото EA

Как купить EA Sports FC 24 на Xbox в России

Через продавца в другом регионе

Купить EA Sports FC 24 (FIFA 24) для консолей Xbox можно через посредников в другом регионе. Стоимость стандартного издания составляет 5000 рублей, а Ultimate Edition — 6700 рублей. После покупки ключа на Plati.Market или любой другой площадке, его нужно активировать на сайте Microsoft, используя VPN-соединение с соответствующим регионом.

Купить игру на диске

На сайте videoigr.net за предзаказ физической копии футбольного симулятора для Xbox Series просят примерно 7990 рублей. В «М.Видео» за дисковую версию футбольного симулятора хотят 8999 рублей. Этот способ не подойдет для Xbox Series S, ведь у данной консоли нет дисковода.

Как поиграть в EA FC 24 на Nintendo Switch из России

Через аккаунт другого региона

Купить цифровую версию EA FC 24 для Nintendo Switch можно в eShop, однако перед этим придется сменить регион в настройках или создать новый аккаунт.

Пополнить кошелек eShop можно с помощью карт оплаты, которые продаются на Plati.Market и аналогичных торговых площадках. FIFA 24 обойдется в 59,99 USD, поэтому карт придется купить примерно на 5500 рублей.

Купить игру на картридже

Картридж с игрой EA Sports FC 24 для Nintendo Switch можно приобрести на videoigr.net за 7490 рублей.