Почему серия игр «Герои меча и магии» стала народной

Представьте, что как будто бы шестых и седьмых «Героев» не было — вспоминать их даже не стоит .

В конце прошлого века свет увидела одна из самых народных стратегий — Heroes of Might and Magic 3 — игра, чье имя знакомо почти всем геймерам независимо от поколения. Наверняка мы застанем времена, когда не только отец и сын будут соревноваться в режиме горячего стула, но и дед с внуком.

«Герои» являются частью одной большой вселенной, фактически спин-оффом основной франшизы Might and Magic, где смешивается фэнтези и научная фантастика. Однако фантастические элементы не получили развития в «героическом» ответвлении серии.

Основные механики «Героев» были заложены еще в далеком 95-м в первой части франшизы и получили свое развитие в Heroes of Might and Magic 2, которую комьюнити считало почти идеальной игрой, если забыть о проблемах с балансом, из-за которых партии порой становились слишком предсказуемыми.

Почему же «Герои» стали так популярны (особенно в России) и почему именно третья часть стала вершиной франшизы?

Фото Heroes of Might and Magic 3

Запоминающиеся фракции

Каждый, кто хоть раз запускал третьих «Героев», навсегда запомнит внешний вид и музыку здешних фракций. Каждый город обладает своим узнаваемым стилем, при этом не выглядит типичным фэнтезийным поселением, а выгодно отличается на фоне стереотипных образов.

Особенно это касается Heroes of Might and Magic 3, в которой фракции не столь эпичны, как в пятой, последней «правильной» части франшизы, не столько сказочны, как во второй, но они отличаются уникальным и креативным подходом.

Именно фракции в игре «Герои 3» геймплейно стали более унифицированы и могли конкурировать друг с другом на любых этапах игры. Теперь опыт игры за условный оплот мог оказаться полезным и при игре за любые другие города, а дьявол крылся в деталях — и почти все расы сосуществовали на равных.

Фото Heroes of Might and Magic 3

Визуал и музыка

Первые две части героической франшизы выглядели как книга сказок и магия буквально сочилась с экрана — именно этот уникальный визуал позволяет первым и вторым «Героям» так хорошо выглядеть и по сей день.

При разработке триквела New World Computing взяли курс на уклон в более реалистичное изображение мира и, увы, со временем это сыграло против третьей части, ведь состарилась она все-таки хуже Heroes of Might and Magic 2. В тоже время люди, не столь глубоко интегрированные в фанатское сообщество второй части, оценили новый облик серии положительно.

Но несмотря на все недовольство комьюнити, сейчас можно оценить тот уникальный баланс в визуале, который позволил игре и спустя почти 25 лет выглядеть прекрасно — главное не забыть установить HD-мод от фанатов.

В Heroes of Magic and Magic 4 появилось 3D, хоть и смешное по сегодняшним меркам, а пятая часть стала выглядеть действительно масштабно — вспомнить хотя бы города из «пятерки», которые превосходят по эпичности все, что было в серии до этого и тем более после.

Отдельного упоминания заслуживает и саундтрек авторства Роба Кинга и Пола Ромеро. В вашей душе навсегда поселится не только музыка из главного меню, но и мелодии городов, и даже музыкальное сопровождение битв.

Фото Heroes of Might and Magic 3

«Герои 3» — игра с идеальным балансом

После выхода третьей игры франшизы весной 1999 года все опасения фанатов развеялись, ведь перед игроками предстало идеальное развитие идей серии. Визуал, геймплей, глубина и широта механик — даже если кто-то до релиза был недоволен добавлением так называемых RPG-составляющих, то после первых же партий в новой игре становилось понятно, что решение было правильным. Именно в HoMM 3 впервые появился тот самый силуэт персонажа в меню, где можно было экипировать своего героя артефактами, улучшая характеристики подопечного.

Хотя здесь нет уникальной фичи, переманивающей на себя все внимание, в третьих «Героях» разработчики сделали гораздо больше нежели внедрение новых механик. New World Computing создали цельное произведение, идеально работающее и при этом с невероятным уровнем реиграбельности. Heroes of Might and Magic 3 — вершина серии: сдержанная, но эталонная игра. К тому же третья часть стала последним успешным релизом студии-разработчика.

Жемчужинами HoMM 3, которые сделали из нее народный феномен, стали режим Hotseat и генератор случайных карт.

Фото Heroes of Might and Magic 4

Горячий стул и генератор карт

Хотя в игре и была кампания, в ходе которой предоставлялась возможность сыграть за все возможные фракции, залогом успеха Heroes of Might and Magic 3 стал режим «горячий стул». Он позволял играть нескольким игрокам на одном компьютере и, пожалуй, поспособствовал повальному увлечению игрой в «Героев» в России.

Ведь в далеком 1999 году даже в крупных городах не у всех был доступ в интернет, да и сам процесс создания онлайнового матча и подключения к нему занимал время и порой отнимал много нервов. Поэтому зачастую проще было собраться у кого-то из друзей и совместить приятное с полезным.

Отдельно стоит упомянуть и генератор карт, который хоть и совершал ошибки, создавая карты, на которых невозможно играть, но служил источником бесконечных приключений как для игры против компьютера, так и против игроков.

Фото Heroes of Might and Magic 3

Фанатские моды

Но нет предела совершенству: фанатское сообщество продолжает дорабатывать проект и спустя почти 25 лет все еще работает над созданием идеальных «Героев».

In the Wake of Gods (WoG)

Мод In the Wake of Gods, выросший из утилиты, созданной фанатом игры Вячеславом Сальниковым, кардинально меняет геймплей, полностью преображая «Героев». Здесь есть все: от новой прокачки юнитов и развития командира до возможности разрушения и переделки городов. И хотя на данный момент WoG является, пожалуй, самой популярной модификацией, он требует детальной настройки под нужды игрока.

Horn of the Abyss (HotA)

Horn of the Abyss, созданный российской командой HotA Crew, в корне отличается от своего побратима. Мод не меняет и не пересобирает «Героев», а именно развивает идеи и механики оригинальной игры.

При этом HotA включает в себя и большие нововведения: именно в этом аддоне появился новый город «Пиратский причал», которого раньше не было. Кроме этого, авторы аддона, выпущенного в 2011-м, в данный момент работают над добавлением в игру еще одного города — наследника несозданной разработчиками фракции «Кузница» под названием «Фабрика», тему для которого написал автор музыки оригинальной игры Пол Ромеро.

Крепкое комьюнити

Говоря о модификациях к Heroes of Might and Magic 3, сложно вспомнить о столь же длительной поддержке любого другого проекта фанатским комьюнити. Пожалуй, без сообщества HoMM 3 не смогли бы стать таким феноменом. Игра — настоящая легенда, выйдя в нужное время и навсегда оставшись в сердцах игроков.

Отдельно стоит упомянуть издателя игры на территории России — компанию «Бука». Релиз проекта состоялся спустя две недели после мирового — 17 марта 1999 года. Всего тогда было продано более полумиллиона копий игры, при этом в соперничестве с пиратами издатель пошел на ухищрения. Официальные лицензионные диски продавались даже в пиратских точках, а соглашение с издателем, по которому владелец прав получал лишь 20 центов с каждой копии, помогло конкурировать с пиратской продукцией.

Фото Heroes of Might and Magic 3

Дальнейшее развитие серии и наследие

После сверхуспешных «Героев 3» перед New World Computing стояла задача создать что-то новое. При этом продолжение должно было следовать трендам, ведь никто не хотел, чтобы серия из сверхпопулярной франшизы превратилась в проект для узкого круга фанатов. Так что разработчики принялись за создание квадриквела, решив перенести все механики игры в полное 3D.

И по большей части они справились с этой задачей, создав вполне себе удачный проект. Heroes of Might and Magic 4 были нестабильной игрой со множеством багов и спорными механиками, но они оказались совсем не тем, чего ждали игроки. После баланса и гармонии третьей части революционный подход и неотполированность «четверки» смотрелись дико. При этом по глубине механик квадриквел не уступал «тройке», а в чем-то даже ее превосходил.

Но перемены стали слишком разительными и не встретили понимания у игроков. Даже основатель New World Computing Джон Ван Канегем позднее заявлял, что Heroes of Might and Magic 4 были больше похожи на сиквел другого его проекта King's Bounty, нежели на продолжение легендарной серии.

Фото Heroes of Might and Magic 4

Масла в огонь подливало и техническое состояние релиза. На старте продаж у игры не было мультиплеера, а работоспособность проекта оставляла желать лучшего. При этом у четвертой части также есть свои фанаты: один из моих близких друзей до сих пор считает лучшей именно четвертую часть и ценит многие из изменений, включая прямое участие героя в бою.

В 2003 году по причине банкротства издателя The 3DO Company студия-разработчик закрылась, а права на франшизу перешли к Ubisoft, после чего начался по-настоящему темный период серии.

Фото Heroes of Might and Magic 5

Последней вспышой надежды стала игра Heroes of Might and Magic 5, созданная российской студией Nival interactive, авторами «Аллоды». Пятая часть серии представляет собой фактически перенос третьей части в полное 3D с добавлением небольших изменений и мелких механик. Но, несмотря на положительные отзывы, творению Nival все равно было далеко до легендарной «тройки». Ну а после выхода двух дополнений для HoMM 4 серия окончательно погрузилась в пучину ужаса.

Итог

Герои — феномен, захвативший всю Восточную Европу на рубеже веков. Это игра, ставшая символом времени, когда компьютеры начали приходить в каждый дом, а компьютерные клубы становились одним из самых популярных мест для досуга.

Именно HoMM 3 объединяла людей еще до появления интернета в каждой российской квартире и объединяет до сих, причем связь эта распространяется на поколения. Идеальный баланс механик, визуала и невероятная реиграбельность сделали из Heroes of Might and Magic 3 народный проект на многие годы.