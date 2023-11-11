Все неудачи Бобби Котика — Call of Duty Modern Warfare 3 не первый его провал

Руководителю некогда мощной и могучей Activision Blizzard так и не удалось уйти красиво.

13 октября Microsoft объявила о закрытии сделки по покупке Activision Blizzard за рекордные 68,7 миллиарда долларов, что сделало это приобретение крупнейшим поглощением в истории видеоигровой индустрии.

Генеральным директором Activision, начиная с февраля 1991 года, являлся Бобби Котик. В 2008-м произошло слияние издателя с Vivendi Games, после чего компания стала называться Activision Blizzard. За время нахождения на посту исполнительного директора Бобби Котик превратил Activision в одного из самых успешных издателей игр, который выпустил множество ААА-проектов.

Бобби Котик. Фото Activision Blizzard

Но, несмотря на все успехи менеджмента, мистер Котик не раз оказывался в центре скандалов. Еще в 2009 году Бобби Котик пытался угрожать Sony тем, что перестанет выпускать одну из главных своих франшиз Call Of Duty на PlayStation.

Самого исполнительного директора, несмотря на все бизнес-таланты, не раз обвиняли в ненависти к играм и людям, работающим в индустрии, и звучали эти обвинения не из уст обычных игроков, а от уважаемых в индустрии гейм-дизайнеров, среди которых Тим Шафер и Винс Зампелла. На фоне скандала с выходом новой части Call Of Duty с подзаголовком Modern Warfare 3 мы вспоминаем и другие неудачные релизы Activision Blizzard за последние годы.

Перестановки в Blizzard

Несмотря на то, что Blizzard стала частью издательства в 2008-м, только спустя десятилетие компания начала терять свой статус и выпускать несбалансированные продукты, недостойные ставшего легендарным имени Blizzard.

Майк Морхейм. Фото pcgamer.com

Такие изменения многие связывают с уходом из студии ветеранов, стоявших еще у истоков Blizzard в 91-м. Например, в 2018 году коллектив покинул один из отцов-основателей компании, ответственной за серии Diablo и Warcraft — Майк Морхейм. По словам некоторых сотрудников, это поменяло основные принципы компании, которая до этого ставила выше всего не прибыль, а качество игр.

Кроме Морхейма, студию покинул еще один из основателей — Фрэнк Пирс, руководивший в свое время разработкой легендарной Warcraft 3.

Именно в этот момент Blizzard начала терять кредит доверия, сформировавшийся у игроков за многолетнюю историю студии.

Провал 1: Warcraft 3 Reforged

Если коротко говорить о ремастере великой игры, эта идея была провалом. Хотя она, может быть, и прекрасна в своей первооснове, но вот исполнение оставляет желать лучшего — оценка Reforged на Metacritic составляет всего 0,6 балла из 10.

Проект был анонсирован на BlizzCon 2018, а яркий и красочный трейлер внушал надежды, что ремастер повторит успех оригинала. Только вот спустя годы игроки получили в свое распоряжение невнятный проект, по всем фронтам уступающий оригинальной игре: с ужасным дизайном и отсутствием множества функций, доступных в проекте, вышедшем, между прочим, в далеком 2002-м.

Warcraft 3 Reforged. Фото Activision Blizzard

Кроме того, после выхода Warcraft 3: Reforged для игроков стала недоступна оригинальная игра, а учитывая проблемы ремастера — как фанаты, так и простые игроки были недовольны этим явно искусственным ограничением.

В интервью CNBC Бобби Котик заявил, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard позволит создавать ремейки старых игр. Впрочем, кроме слов о переизданиях Котик заявил о новых проектах в уже существующих сериях.

Провал 2: Diablo Immortal

А вот пример «нового проекта» в легендарной серии — громко анонсированный на все той же BlizzCon 2018 мобильный спин-офф серии Diablo, ставший одним из самых ярких примеров агрессивной монетизации. В какой-то момент игры геймеру становится невероятно трудно продолжать прохождение. Игра завязана на микротранзакциях и фактически вынуждает игрока платить.

Diablo Immortal. Фото Activision Blizzard

Спустя четыре года после анонса, в 2022-м, проект вышел и стал самой низкооцененной игрой на агрегаторе оценок Metacritic. Рейтинг среди игроков составил 0,2 балла из 10, а на данный момент, в ноябре 2023-го, оценка игры стала выше и составляет целых 0,5 балла из 10 возможных.

Интересно и то, что, по исследованию YouTube-канала Bellular News, для полной прокачки персонажа игроку придется потратить более 100 000 долларов.

Провал 3: Overwatch 2

А вот и игра, о которой игроки, подобно главному герою Deus Ex: Human Revolution, никогда не просили. Похоже, сиквел был нужен разработчикам гораздо больше, чем аудитории первой части.

При создании игры разработчики заявили, что Overwatch 2 не повлияет на судьбу первой части: у людей будет выбор, в какую из частей серии играть, при этом обе игры будут плотно интегрированы между собой. Фактически Overwatch 2 представляла из себя скорее масштабное расширение.

Но незадолго до релиза Blizzard заявила, что сервера первой части будут закрыты, а новый проект получит улучшенный игровой движок, переработанную систему монетизации и новую систему матчей.

Overwatch 2. Фото Activision Blizzard

Одним из главных отличий второй части называли масштабный PvE режим с героическими миссиями и прокачкой. Режим обещали добавить до конца 2023 года, но, похоже, теперь он не выйдет. В итоге разработчики уменьшили масштаб нововведений, и теперь в игре остались лишь отдельные PvE миссии.

При этом, несмотря на крайне низкие рейтинги, Overwatch 2 все еще остается достаточно хорошей игрой, а стратегия Blizzard, похоже, снова сработала, как и со скандальной Diablo Immortal, — несмотря на все недостатки и спорные моменты релизов, игры все равно приносят деньги.

Когда трава была зеленее

Но давайте вернемся в далекое прошлое, когда деревья были выше, а серия Call of Duty чувствовала себя лучше.

После релиза крайне успешной Call of Duty: Modern Warfare разработчики из студии Infinity Ward во главе с Винсом Зампеллой и Джейсоном Уэстом приступили к разработке сиквела, но лишь при условии, что творческий контроль над серией останется за ними, а сотрудникам будут выплачены крупные премии.

Несмотря на то, что тогда Activision согласилась на такие условия, в договор был добавлен пункт, что при увольнении глав Infinity Ward права на серию вернутся к издателю. По слухам, именно после этого будущая корпорация зла начала давить на разработчиков и искать поводы для увольнения Уэста и Зампеллы.

Call of Duty 4: Modern Warfare. Фото Activision Blizzard

В конце концов главы студии были уволены за «неподчинение», а вслед за ними ушло и большинство сотрудников студии-разработчика. Впоследствии ими была основана студия Respawn, а история с увольнением и премиальными разрешилась в досудебном порядке лишь в 2012 году после множества исков обеих сторон.

И пусть эта история не о провальных релизах, она во многом отражает подход издателя к своим студиям и их лидерам.

Несмотря на то, что Бобби Котик — талантливый менеджер, приведший Activision Blizzard на вершину игровой индустрии, в глазах игроков он стал олицетворением злодея и лидера корпорации зла, потребительски относящейся к своим сотрудникам. Особенно, если вспомнить множество внутренних скандалов внутри издательства, о которых мы не упоминали.

Как известно, Бобби Котик останется на посту главы Activision Blizzard до конца года, после чего покинет его. Похоже, новая часть Call of Duty должна была стать лебединой песней CEO Activision — увы, в этот раз не получилось и игра подверглась критике. В любом случае, эпоха Котика подходит к завершению, а что будет дальше — еще увидим. Судя по опыту покупки Microsoft другого крупного издателя Bethesda, моментально ничего не изменится.