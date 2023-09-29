GTA 6, S.T.A.L.K.E.R 2 и другие долгострои — видеоигры, выхода которых уже устали ждать

Среди причин — проблемы в разработке и неторопливость.

Последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению времени разработки новых игр. Современные AAA-проекты создаются все дольше, и среднее время цикла разработки таких проектов стремится к срокам в 5-7 лет, при этом не всегда разработчики представляют на выходе стабильный проект.

Несмотря на увеличение времени на разработку, некоторые проекты попадают в производственный ад. Иногда анонс игры происходит чисто номинально, а сами работы над проектом начинаются спустя несколько лет. Именно так случилось с Cyberpunk 2077, анонсированным 30 мая 2012 года, за три года до выхода «Ведьмак 3: Дикая охота», которую анонсировали на 10 месяцев позже.

Давайте поговорим об играх-долгостроях, анонса которых игроки ждут годами, а некоторые из которых превратились в культурное явление. В отличии от Гейба Ньюэлла, главы Valve, мы умеем считать до трех, так что расскажем про 7 игр.

GTA 6

В сентябре этого года пятая часть великой серии от Rockstar Games отпраздновала свое десятилетие. Сложно поверить, что игра, все еще пользующаяся огромной популярностью и приносящая своим создателям огромные деньги, вышла в 2013-м и посетила древние по современным меркам Playstation 3 и Xbox 360.

Конечно, игра, которую все любят сейчас, разительно отличается от проекта, вышедшего на игровых приставках седьмого поколения: за это время проект посетил не только ПК, но и консоли двух последующих поколений платформ, для которых разрабатывался изначально. Но сегодня не о легенде индустрии.

Разработка новой части серии про великого автоугонщика была официально подтверждена Rockstar в начале 2022 года, но самое интересное случилось позже.

Фото Rockstar

В сентябре 2022 года в сеть утекли 90 роликов с геймплеем новой части хита Rockstar. Слитые материалы подтвердили часть слухов, окружавших проект до этого: например, в игре действительно появится первый в истории серии женский протагонист, а события развернутся на территории Вайс Сити — аналога Майями в мире GTA. Также в игру могут перенести некоторые механики другого хита от Rockstar — Red Dead Redemption 2.

Несмотря на то, что самая крупная из утечек демонстрирует только двух персонажей, в других материалах об игре фигурирует три героя. Также там заявляется, что место действия игры будет больше, чем один лишь Вайс Сити.

Интернет полнится слухами о дате релиза новой части. Согласно отчету Take Two, до конца мая 2025 года издательство планирует выпустить несколько прорывных проектов. Эти новости натолкнули игроков на мысли о выходе GTA 6 в ближайший год-два. А саму игру могут анонсировать до конца 2023 года.

Верить или нет этим слухам — решать вам, но стоит сказать, что неспешный подход к новой части легендарной серии частично обоснован постоянной прибылью от GTA Online, все еще пользующейся дикой популярностью.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра — продолжатель традиций, ведь в свое время первая часть находилась в разработке шесть лет и получила у игроков ироничное прозвище «ждалкер».

Авторы регулярно подогревали интерес публики к своему проекту и обещали «игру мечты». Может быть, если бы не вмешательство издателя THQ и продюсера Дина Шарпа, то «Тень Чернобыля» так бы и не увидели свет 20 марта 2007 года.

За «Тенью Чернобыля» последовали две игры серии с подзаголовками «Чистое небо» и «Зов Припяти», в 2008 и 2009 годах соответственно.

Уже 2010 году была анонсирована следующая номерная часть серии. Релиз S.T.A.L.K.E.R 2 изначально был запланирован до конца 2012 года, однако в конце 2011 года появились слухи о закрытии студии разработчика. Возвращение студии состоялось спустя три года, а в 2018-м S.T.A.L.K.E.R. 2 был вновь анонсирован.

Фото GSC Game World

Первый трейлер проекта показали в 2020 году на Xbox Games Showcase, тогда же было объявлено, что игра станет временным эксклюзивом Microsoft и посетит старшую и младшую версии консоли Xbox и ПК. 18 августа 2021 года, на Electronic Entertainment Expo разработчики представили первый геймплейный трейлер проекта, получившего подзаголовок «Сердце Чернобыля».

И в этот раз не обошлось без сливов. Весной 2023 года в сеть попал играбельный билд игры и множество материалов по разработке. Летом этого же года на Xbox Gameshow презентовали еще один геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R 2 и назвали новую ориентировочную дата выхода — первый квартал 2024 года.

Насколько она окончательна — неизвестно, но по множеству опросов, проводившихся среди игроков с анонса игры, « Сталкер » регулярно попадал в списки самых ожидаемых игр. Это не мудрено, учитывая комьюнити, сложившееся вокруг серии еще со времен разработки первой части.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Очередная игра сложной судьбы и сиквел проекта, ставшего легендой не только из-за затягивающего геймплея, но и из-за технического состояния на релизе. Именно качество проекта в свое время похоронило студию Troika Games, основанную в 1998 году ушедшими из Interplay создателями легендарного Fallout. Для игры планировалось два сиквела, но, увы, ни один из этих планов не осуществился.

В 2015 году шведский издатель Paradox Interactive получил права на «Мир тьмы» — вселенную, где происходят события Маскарада, а в 2019-м был анонсирован сиквел, разработка которого первоначально была отдана разработчикам из Hardsuit Labs.

Фото Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Действие игры происходит в Сиэтле, а главный герой по изначальной задумке должен был стать молодым, слабокровным вампиром и одной из причин войны вампирских кланов. Чтобы выжить, игрок должен присоединиться к одному из вампирских кланов и разобраться в хитросплетениях подковерных интриг.

Проект Hardsuit Labs заимствовал множество черт игр жанра immersive sim и геймплейно должен был напоминать игры Arkane Studios типа Dishonored.

Игра множество раз переносилась, а в феврале 2020 года владелец прав на франшизу Paradox Interactive объявил о прекращении сотрудничества с разработчиками и передал проект другой студии.

В сентябре 2023 года было обнародовано название новой студии. Новые разработчики из The Chinese Room решили переработать механики игры и поменять главного героя, сделав из него старейшину вампиров, проснувшегося после долгого сна. При этом изначальный сеттинг решили оставить, так что действия игры все также развернутся на территории Сиэтла.

Разработчики обещают рассказать больше об игре до конца 2023 года, а новая дата релиза запланирована на осень 2024 года.

Beyond Good and Evil 2

От игр с осязаемой датой релиза и информацией о разработке перейдем к более мифическому проекту от Ubisoft. В 2022 году Beyond Good and Evil 2 побила рекорд Duke Nukem Forever, став игрой с самой продолжительной разработкой.

Да, проект был анонсирован на Ubidays в 2008-м, при этом, по словам геймдизайнера первой части Мишеля Анселя, уже тогда работы над проектом велись около года. Следующие новости об игре появились спустя восемь лет.

Фото Beyond Good and Evil 2

В 2016 году Ubisoft заявила, что игра перешла в стадию активной разработки, а на выставке E3 2017 года представила трейлер и объявила о смене концепции: Beyond Good and Evil 2 должен был стать приквелом первой игры.

В 2020 году на фоне скандалов с сексуальными домогательствами Ubisoft покинул вышеупомянутый геймдизайнер Мишель Ансель. Тогда же появилась информация, что разработка проекта несколько раз начиналась с самого начала.

При этом разработка Beyond Good and Evil 2 все еще продолжается, но, похоже, она была очередной раз перезапущена, ведь, согласно информации от источников блогера Тома Хендерсона, игра все еще находится на ранних этапах разработки.

Skull & Bones

Еще один проект Ubisoft, от разработки которого устали все, включая разработчиков. Skull & Bones берет свое начало из идей Assassin's Creed 4, основанной на пиратском сеттинге. В отличие от своего вдохновителя, новый проект концентрируется на морских сражениях.

Игрок сможет отправиться в однопользовательское путешествие по водам Индийского океана или присоединиться к другим игрокам в режиме PvP. В ходе морских сражений будет доступна возможность брать суда противника на абордаж, но прямого управления персонажем у игрока в эти моменты не будет.

Проект стал первой игрой Ubisoft Singapore и был впервые презентован публике на выставке E3 2017 года, а релиз планировался на конец 2018-го. Затем последовало множество переносов, финальной датой которых стал 2021 год.

Но уже в марте 2021 года проект снова перенесли, на этот раз на 2022 год. Тогда игра тоже не была готова к названной дате и «переехала» на март 2023 года. В марте 2023-го проект не увидел свет, а релиз перенесли на финансовый 2024-й.

В конце августа 2023 года Ubisoft провела закрытое бета-тестирование игры, по результатам которого обозреватели, участвовавшие в нем, остались довольны ее качеством. Отдельную похвалу заслужили динамичные морские бои.

The Elder Scrolls 6

Хороший пример того, когда анонс игры не означает активную работу над тайтлом. В июне 2023 года анонсу шестой номерной части исполнилось пять лет. А по словам главы игрового подразделения Microsoft, которому принадлежит Bethesda, работы над проектом не начинались до релиза другого проекта разработчиков — Starfield.

Фото The Elder Scrolls

Фанатам The Elder Scrolls не стоит ждать игру в ближайшие пять лет, но не надо унывать — в любой момент можно купить Skyrim. А к выходу TES 6, возможно, мы получим возможность купить Starfield второй, а может и третий раз.

Half-Life 3

Технически никто никогда не анонсировал третью номерную часть проекта Valve, но эта игра породила вокруг себя столько шуток, что невозможно не упомянуть ее говоря про ожидаемые игры. Ведь несмотря ни на что, никто, даже глава студии, не запретит нам ждать этот мифический шедевр.

Но если говорить серьезно, игры серии Half-life всегда привносили в индустрию что-то новое и устанавливали свои планки качества, до которых некоторые до сих пор не могут допрыгнуть. Возможно, мы уже получили третью часть легендарной серии, но с подзаголовком Alyx: она вывела VR игры на новый уровень, при этом переработав сюжет вселенной Half-life.

Half-Life: Alyx. Фото Valve

Как показывает история многих проектов, игры с затянувшейся разработкой часто становятся разочарованием, а желание создателей сделать игру мечты становится губительным. Хорошим примером может служить Duke Nukem Forever: за 14 лет разработки и погони разработчиков, в частности Джорджа Бруссарда, за мифическим идеалом, студия сделала из проекта морально устаревший долгострой, который не вписался в новые реалии игровой индустрии.

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Будем ждать и надеяться, что перечисленные выше проекты не постигнет судьба Дюка Нюкема и у разработчиков все получится. Ну а пока можно наслаждаться свежими играми, тем более, что осень 2023 года оказалась богатой на релизы.