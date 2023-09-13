Где купить iPhone 15 в России и по какой цене

Больше 100 тысяч рублей даже за базовый iPhone 15.

12 сентября прогремела презентация Apple, на которой показали не только новые часы от яблочной компании, но и ожидаемую многими линейку iPhone 15.

Телефон по классике будет доступен в базовой модели, а также в версиях Plus, Pro и Pro Max. Цены на все смартфоны из новой линейки в долларах не претерпели изменений. В России же с этим немного другая ситуация.

Цены на iPhone 15 в России

Так, минимальная цена за предзаказ базовой версии iPhone 15 со 128 гигабайтами памяти — 124 990 рублей. За эту цену телефон можно приобрести в онлайн-магазине МТС или Мегафон. В обоих ритейлерах есть возможность оформить рассрочку или просто предзаказать телефон.

iPhone 15. Фото Apple

МТС вместе с покупкой подарит стикер для бесконтактной оплаты МТС PayTag и 3 000 рублей кэшбэка. Мегафон же предложит скидку на будущие покупки от 5 до 10 тысяч рублей и подарит беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe.

Также возможность приобрести iPhone 15 на 128 гигабайт есть у М.Видео — там смартфон стоит 129 999 рублей, но к покупке идет кэшбэк в 20 процентов.

Цены на iPhone 15 Plus в России

Минимальная цена за предзаказ версии iPhone 15 Plus со 128 гигабайтами памяти — 139 990 рублей в магазине МТС или Мегафон. Также возможность есть в магазине М.Видео за 139 999 рублей. Подарки, скидки и кэшбэк остается прежним для каждого из ритейлеров.

Главное отличие Plus-версии от базового iPhone 15 — дисплей, который больше по размерам, как в iPhone 15 Pro Max, и размер аккумулятора.

Цены на iPhone 15 Pro в России

Базовая Pro-версия смартфона с титановым корпусом обойдется российским пользователям в 154 990 рублей в онлайн-магазинах МТС и Мегафон. Apple представила самый легкий iPhone 15 Pro — его корпус выполнен из титана.

В онлайн-магазине М.Видео новый смартфон обойдется в 159 999 рублей.

iPhone 15 Pro. Фото Apple

Цены на iPhone 15 Pro Max в России

Предзаказать iPhone 15 Pro Max пока что можно только в МТС и Мегафон — за смартфон с 256 гигабайтами памяти придется заплатить 189 990 рублей.

Когда iPhone 15 появится в российских магазинах

Официальные продажи новой линейки от Apple стартуют уже 22 сентября 2023 года, а к предзаказам доступ откроется 14 сентября. Когда смартфоны появятся в России и когда их получат предзаказавшие — пока неизвестно.

Скорее всего Айфон 15 поступит в продажу через несколько дней, а может и недель после начала официальных продаж посредством параллельного импорта.