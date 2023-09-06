iPhone 15: какими ожидаются новые смартфоны от Apple

Pro-версии получат титановые рамки, а базовые модели — функцию Dynamic Island.

Начало осени — традиционное время, когда Apple представляет новые устройства. Техногики ждут этого события не меньше, чем Нового года. Остаются считанные дни, когда корпорация представит смартфоны нового поколения. Рассказываем, что известно про iPhone 15 прямо сейчас.

Примерная дата выхода Apple iPhone 15

Хотя мы еще не знаем точные сроки появления iPhone 15, но уже знаем, когда Apple покажет смартфоны. Их презентация состоится 12 сентября. Обычно новые Айфоны выходят спустя 10 дней после проведения мероприятия, так что скорее всего iPhone 15 будет выпущен 22 сентября 2023 года.

Однако не все модели могут появиться в этот срок. По данным издания 9to5Mac, поставки iPhone 15 Pro Max могут начаться не раньше начала октября.

Рендер iPhone 15 в голубом цвете. Фото notebookcheck.net

Цены на iPhone 15: сколько могут стоить смартфоны?

Цены на новые смартфоны могут быть выше, чем стартовая стоимость iPhone 14. Впрочем, это касается только старших версий. iPhone 15 Pro может стоить на $ 100 дороже, чем iPhone 14 Pro, в то время как iPhone 15 Pro Max подорожает на $ 100 или $ 200 по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Базовые версии (iPhone 15 и iPhone 15 Plus) вероятнее всего будут продаваться по прежней цене.

Предварительные цены, согласно слухам:

iPhone 15 — $ 799 или 96 500 рублей.

iPhone 15 Plus — $ 899 или 108 500 рублей.

iPhone 15 Pro — $ 1099 или 32 500 рублей.

iPhone 15 Pro Max — $ 1299 или 156 500 рублей.

Рендер iPhone 15 в белом цвете. Фото notebookcheck.net

Дизайн, характеристики и возможности Apple iPhone 15

Скорее всего Apple ничего в названиях смартфонов менять не будет, несмотря на слабые продажи iPhone 14 Plus. Так что любителей продукции ждет четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg говорил о появлении самого мощного и передового iPhone Ultra в будущем, но такой смартфон будет представлен не раньше следующего года. Если слух окажется верным, то уже осенью 2024 года Apple откажется от iPhone Plus и Mini в пользу iPhone Ultra — еще более современного и передового смартфона, чем Pro-версия.

Дизайн iPhone 15 по сравнению с iPhone 13 и iPhone 14 изменится не глобально. Единственное заметное улучшение коснется дисплея — он будет изогнутым впервые со времен iPhone 11 Pro. А вот другой источник предполагает, что iPhone 15 Pro будет иметь изогнутые края с более тонкими рамками.

Рендер iPhone 15 Pro. Фото appleinsider.com

Два смартфона нового поколения получат размер дисплея в 6,1 дюймов, а другие две версии — в 6,7 дюймов. В этом плане изменений никаких не предвидится. Также Pro-версии смартфона хотят оснастить титановыми рамками.

Порт lightning будет удален из всех смартфонов, а на замену ему придет USB-C. Инсайдеры сообщают, что все четыре модели iPhone 15 получат «Динамический остров» вместо челки — функция позволяет просматривать направления навигации и другие виджеты. Раньше она была доступна только на Pro-версии.

Были слухи, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут лишиться механических кнопок в пользу твердотельных, но недавно их опровергли. Мол, из-за нерешенных технических проблем перед массовым производством.

В каких цветах выйдут iPhone 15 и iPhone 15 Pro

Базовые модели iPhone 15 получат 5 оттенков: белый, черный, коралловый, голубой и желтый. Линейка iPhone 15 Pro цветами не удивит: смартфоны получат черный, титановый серый, темно-синий и серебристый цвет.

Возможные цвета iPhone 15. Фото macrumors.com

Какие процессоры установят в iPhone 15

Базовые модели iPhone 15 будут работать на старом чипе, который получили прошлогодние iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Речь идет про процессор A16 Bionic. А вот Pro-версии получат новый и более быстрый A17 Bionic. В Pro-версиях также установят больше оперативной памяти: 8 ГБ вместо 6 ГБ.

Еще один слух касается кнопки отключения звука на Pro-версиях. Ставшую уже привычной кнопку вверх-вниз собираются заменить на новую кнопку под названием «Действие». Предположительно, она будет работать также, как кнопка действия на Apple Watch Ultra. При нажатии на нее можно будет не только переводить телефон в бесшумный режим, но и включать камеру и фонарик.

Какие камеры установят в iPhone 15

Дизайн Айфонов может не меняться годами, но камеры ежегодно обновляются и становятся лучше. iPhone 15 Pro может получить перископ-объектив, который улучшит съемку на большие расстояния и увеличит масштаб. Рендеры показывают, что у iPhone 15 Pro Max выступ камеры больше, чем в старых моделях. Возможно, это связано именно с новым объективом.

iPhone 15 Pro Max. Фото macrumors.com

Что касается камер базового iPhone 15, то они также изменятся. Например, смартфон получит основную камеру с разрешением в 48 Мп.

Время автономной работы Apple iPhone 15

iPhone 15 получит зарядку на 35 Вт, которая позволит заряжать смартфоны почти в два раза быстрее по сравнению с прошлогодними моделями. Вместе с новой зарядкой смартфоны получат более мощные (на 18%) аккумуляторы.

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Подытожив вышесказанное: революции в развитии смартфонов Apple, как и ожидалось, не будет. В типичной для Apple манере кардинальные изменения скорее всего произойдут лишь в самой дорогой линейке iPhone с приставкой Pro.

Покупатели получат новый титановый корпус, который сделает iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max более премиальными устройствами, новую кнопку действия, которая заменит переключатель отключения звука, высококлассный дисплей с более тонкими рамками, а также перископ-объектив.

Что касается базовой модели, то вряд ли iPhone 15 будет кардинально отличаться от iPhone 14 внешне. А стоит ли переплачивать за новый разъем и функцию Dynamic Island, если есть в кармане iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14?