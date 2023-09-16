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16 сентября, 23:10

Заменят ли смартфоны ПК? iPhone 15 Pro будет поддерживать трассировку лучей и AAA-игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
Assassins Creed Mirage.
Фото Ubisoft
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Революция в мобильном гейминге или просто пиар?

С течением времени мобильный гейминг изменяется до неузнаваемости. Привычные для смартфонов «три-в-ряд» и градостроительные симуляторы как будто уже доживают свой век и на их замену приходят многомиллионные проекты по типу League Of Legends: Wild Rift, Genshin Impact, Call Of Duty Mobile и другие.

Более того, смартфоны стали посещать не только проекты, созданные под мобильное железо, но и игры, созданные для больших платформ — ПК, PS5 и Xbox Series. Сможет ли мобильный гейминг стать конкурентом большой тройки?

Фото Apple

iPhone 15 Pro и Pro Max: поддержка «больших» игр с рейтрейсингом

12 сентября Apple презентовала две модели премиум-смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, на борту которых оказались улучшенные графические процессоры, позволяющие не только запустить на телефоне крупные проекты, но и воспроизвести на экране аппаратную ускоренную трассировку лучей.

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На презентации крупной компании также анонсировали несколько проектов, которые пополнят библиотеку Apple — на iPhone 15 Pro и Pro Max появится возможность комфортно поиграть в Resident Evil 8, Resident Evil 4 Remake и Death Stranding. Да, эти игры не новые, но в ответ на это Ubisoft уже рассказала, что свежая Assassin's Creed: Mirage тоже порадует владельцев смартфонов — немного позже всеобщего релиза, но лишь с небольшой разницей.

Фото Ubisoft

В перспективе такое решение вполне может сделать смартфон полноценным конкурентом среди игровых платформ. Особенно если учитывать, что игры, по заявлениям журналистов, стабильно работают в 30 кадрах в секунду и поддерживают не только сенсорное управление, но и Bluetooth-геймпады.

Помогает этому заявлению и кросс-платформенность проектов — чтобы получить доступ к игре на всех трех устройствах Apple MacBook, iPad и iPhone, достаточно приобрести всего одну копию игры.

Такая модель распространения уже позволяет составить конкуренцию консолям и ПК, ведь сейчас кросс-платформенные проекты можно сосчитать по пальцам. Большинство из них еще и бесплатные, поэтому сравнение с релизом Resident Evil 4 Remake для всего семейства от Apple не очень уместно.

Но, несмотря на перспективность затеи с мобильным геймингом, реальность выглядит не так радужно. Большая проблема кроется в доступности девайсов, поддерживающих большие проекты.

Выдержит ли iPhone 15 Pro / Pro Max конкуренцию в доступности?

Ответ очевиден. На данный момент цена даже базового iPhone 15, в котором нет никакой трассировки лучей, совершенно неконкурентоспособна ни другим смартфонам, ни уж тем более игровым платформам. Чего уж говорить о цене на iPhone 15 Pro, базовая версия которого в России стоит 154 тысяч рублей.

iPhone 15 Pro. Где купить iPhone 15 в России и по какой цене

Тут смартфон от Apple не сможет побороться за внимание ни с PlayStation, ни с Xbox, ни с даже с самой бюджетной версией ПК или ноутбука. Плюс iPhone все еще остается смартфоном — библиотека игр там куда скудней, чем на любой из платформ, заточенных под гейминг.

Но все это лишь вопрос времени. С годами премиум-статус девайсов, подобных iPhone 15 Pro / Pro Max сойдет на нет, ведь появятся более бюджетные и более доступные версии смартфонов. Похожая ситуация была, например, с рынком VR-шлемов — то, что в начале казалось лишь очередным «развлечением для богачей», теперь стало куда доступней, да и библиотека игр стала больше.

Фото Capcom

Такой же итог, скорее всего, ждет и мобильный гейминг. Индустрия развивается со стремительной скоростью и все больше усилий прилагается для того, чтобы сделать игровой опыт не только передовым, но и доступным.

Это же касается и кросс-платформы. Возможно, уже в ближайшее время все ААА-проекты будут выходить не только для ПК и консолей, но и для iOS c Android, и разница в датах релиза будет не просто минимальной. Ее не будет вовсе.

Сейчас нам остается лишь затаить дыхание и наблюдать за тем, как возрождается портативный гейминг в своей новой, усовершенствованной ипостаси.

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