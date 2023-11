Как изменятся игры Activision Blizzard после ухода Бобби Котика и присоединения к Microsoft

Вместе с Котиком уйдет целая эпоха.

Недавно Activision Blizzard была приобретена компанией Microsoft, что стало самым крупным слиянием в истории индустрии. После покупки под крыло компании из Редмонда перешло множество студий, среди которых: Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games и, конечно же, легендарная Blizzard Entertainment вместе со всеми подразделениями.

Бобби Котик, занимавший более 30 лет должность главного исполнительного директора Activision, покинет свой пост 1 января 2024 года. С 1991 года компания превратилась в одного из крупнейших игроков на рынке, а ее капитализация выросла с нескольких миллионов до невероятных 70 миллиардов долларов.

Бобби Котик пришел в компанию не в самое лучшее время, и именно при нем Activision достигла пика. Несмотря на все свои менеджерские таланты, репутация Котика была подпорчена множеством скандалов, большинство из которых связано с нарушением прав работников корпорации. Тем не менее нельзя отрицать вес CEO Activision Blizzard и значение его личности для индустрии.

Несомненно, уход Бобби Котика — поворотный момент не только для Activision Blizzard. Давайте подумаем, как это скажется на играх гиганта индустрии, на что сделает ставку новый владелец и сможет ли Microsoft использовать новые ресурсы и наладить выпуск блокбастеров, вернув репутацию Activision Blizzard.

Место в индустрии

Летом 2023 года глава Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что на долю продаж консолей Xbox приходится только 16 процентов рынка игровых устройств, тем самым сделав вывод о проигрыше Microsoft в консольной войне. Впрочем, слова Спенсера могут быть не до конца правдивыми. Во время общения с контролирующими органами представители покупателя Activision Blizzard активно настаивали на том, что приобретение крупного издателя повысит конкуренцию на рынке, тем самым дав толчок к развитию индустрии.

При этом во время судебных заседаний вскрылось то, что еще в 2020 году Фил Спенсер обсуждал возможность покупки других гигантов игровой индустрии, среди которых Valve и даже Nintendo.

В этих же документах говорилось о переговорах с представителями Warner Bros. Interactive и ZeniMax. Последних Microsoft купили за 7,5 миллиарда.

При этом, несмотря на то что покупка Zenimax дала Microsoft доступ к множеству легендарных франшиз от Doom до The Elder Scrolls, игровые серии, принадлежащие Activision Blizzard, все-таки являются более «денежными франшизами». Одна только серия Call of Duty не раз становилась рекордсменом по количеству проданных копий, а World of Warcraft спустя 12 лет после релиза регулярно обрастает новым контентом и приносит стабильно много денег.

Взгляд в будущее

После закрытия сделки о покупке ActiBlizz в обращении к сотрудникам Бобби Котик заявил, что останется на своем посту до конца текущего года, о чем его попросил лично глава Microsoft Gaming Фил Спенсер.

Подчиняться главный исполнительный директор также будет главе Xbox. Кто займет место бывшего CEO, пока неизвестно, но уже сейчас можно точно сказать, что Microsoft продолжит развивать сервис Game Pass: фактически уже несколько лет вся стратегия развития компании строится не на продаже консолей, а именно на подписочном сервисе, который приносит основную прибыль.

Activision Blizzard в данном контексте может стать золотой жилой и откроет перед Xbox Game Pass новые высоты для роста и в теории может принести не один миллион новых пользователей. Так как студии, принадлежавшие Activision Blizzard, теперь стали внутренними студиями Microsoft, можно ожидать появления тайтлов от ActBlizz в сторонних облачных игровых сервисах.

Тут стоит упомянуть, что корпорация заключила десятилетнее соглашение с сервисом GeForce Now, на котором с 25 мая 2023 доступны игры студий Microsoft. Также право на стриминг проектов внутренних студий компании получила Ubisoft: по подписке Ubisoft+ Multi Access доступны проекты от Microsoft.

Несложно догадаться, что и проекты Activision Blizzard в дальнейшем могут пополнить библиотеки перечисленных сервисов, а вот в каком количестве — пока неизвестно. Одной из претензий Sony во время судебных разбирательств, сопутствующих слиянию, был возможный отказ Miсrosoft выпускать новые серии франшизы Call of Duty на консолях японского гиганта.

Впрочем, Sony и Microsoft подписали соглашение, по правилам которого проекты от «зеленых» будут выходить на японских консолях в течение следующих десяти лет. Еще в феврале подобный документ был подписан и с Nintendo.

Говоря о будущем игр от Activision Blizzard, нельзя проигнорировать и слова самого Бобби Котика. Глава издателя заявлял, что благодаря Microsoft у компании появится больше возможностей на создание ремейков классики и продолжений старых серий, и не только легенд прошлого, подобных Diablo, но и менее известных, однако культовых франшиз.

Качество и количество

Вспоминая релиз Call of Duty: Modern Warfare 3, пожалуй, не стоит слишком сильно обнадеживаться и считать, что подобный релиз (как и проблемные запуски Blizzard) — это последний привет от мистера Бобби Котика.

Как известно, современные проекты имеют производственный цикл от трех до пяти лет, и не факт, что находящиеся на поздних этапах разработки игры решат свернуть или переделать. Даже по данному параметру последняя часть Call of Duty является уникумом, так как процесс ее создания занял чуть более полугода.

Вспоминая проекты Bethesda, выпущенные уже после их слияния с Microsoft, мало кто будет спорить, что даже Starfield, который на данный момент является одним из флагманских проектов Xbox и сервисов Microsoft, далек от идеального технического состояния. А релиз Redfall от Arkane Studios стал одним из худших в техническом плане за последние годы и даже повлиял на доселе почти идеальную среди игроков репутацию студии-разработчика.

Пожалуй, сейчас мы наблюдаем новый виток развития игровой индустрии, ведь сделок, подобных покупке Activision Blizzard, еще никто не видел. Что-то начнет проясняться уже в ближайшее время, а некоторые последствия могут стать ощутимыми лишь спустя несколько лет, а то и больше. И уход Бобби Котика с поста главы ActiBlizz может оказаться далеко не самым важным фактором среди влияющих на будущее издателя.

Несмотря на спорную репутацию, откровенную нелюбовь со стороны игроков и некоторых представителей игровой индустрии, можно точно сказать, что вместе с Бобби Котиком уйдет целая эпоха. Ждет ли нас после этого эпоха Ренессанса или же Темные века — пока неясно, но мы, конечно, надеемся на лучшее.